R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " B i s o g n a c h e i l g o v e r n o l a s m e t t a c o n l ’ i m p r o v v i s a z i o n e . I l m i n i s t r o U r s o h a p r e s e n t a t o n e l t e m p o t r e p i a n i d i v e r s i . L ’ u l t i m o è s t a t o f a l l i m e n t a r e e g l i i n t e r l o c u t o r i s o n o s c a p p a t i . I n o s t r i p o l i G e n o v a e T a r a n t o p o t e v a n o e d o v e v a n o e s s e r e i l c e n t r o d e l l a p r o d u z i o n e d e l l ’ a c c i a i o i n E u r o p a . O r a p u r t r o p p o s i a m o i n u n ’ a l t r a f a s e . V a e v i t a t a l a c h i u s u r a . N o i a b b i a m o p r o p o s t o c h e l e a z i e n d e c h e s i o c c u p a n o d i p r o d u z i o n e d e l l ’ a c c i a i o i n I t a l i a s i m e t t a n o i n s i e m e e c o n i l g o v e r n o s i r a g i o n i d i u n r i l a n c i o d e l l a p r o d u z i o n e . I n v e c e i l g o v e r n o h a s c e l t o p o l i t i c a m e n t e d i a c c o m p a g n a r e l o s m e m b r a m e n t o d e l l ’ I l v a , t a n t o c h e h a a p e r t o u n t a v o l o s u G e n o v a m a n o n s u l s i t o p u g l i e s e . M a q u e s t a è u n a s t r a d a c h e p o r t a a l l a c h i u s u r a d i T a r a n t o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a a S k y T g E c o n o m i a .