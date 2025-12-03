Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Bisogna che il governo la smetta con limprovvisazione. Il ministro Urso ha presentato nel tempo tre piani diversi. Lultimo è stato fallimentare e gli interlocutori sono scappati. I nostri poli Genova e Taranto potevano e dovevano essere il centro della produzione dellacciaio in Europa. Ora purtroppo siamo in unaltra fase. Va evitata la chiusura. Noi abbiamo proposto che le aziende che si occupano di produzione dellacciaio in Italia si mettano insieme e con il governo si ragioni di un rilancio della produzione. Invece il governo ha scelto politicamente di accompagnare lo smembramento dellIlva, tanto che ha aperto un tavolo su Genova ma non sul sito pugliese. Ma questa è una strada che porta alla chiusura di Taranto. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Sky Tg Economia.