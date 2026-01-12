Roma, 12 gen. (Adnkronos) - In una situazione degli stabilimenti dellEx Ilva di Taranto già drammatica rispetto alle prospettive lavorative e di sviluppo arriva oggi la notizia, tragica, della morte di un lavoratore. È necessario conoscere al più presto le cause di quanto accaduto. Siamo vicini alla famiglia dello scomparso e ai sindacati che hanno annunciato uno sciopero immediato. Non è tollerabile che allincertezza del futuro per Taranto e lIlva si aggiunga lennesima morte sul lavoro. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.