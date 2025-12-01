M i l a n o 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - P r o m u o v e r e u n a r i c a r i c a d e i v e i c o l i e l e t t r i c i p i ù i n t e l l i g e n t e , c h e p o r t i b e n e f i c i s i a a i c o n s u m a t o r i s i a a l s i s t e m a . E ' l ' o b i e t t i v o d i A r e r a , l ' A u t o r i t à d i r e g o l a z i o n e p e r e n e r g i a r e t i e a m b i e n t e c h e , p a r t e n d o d a l c o n c e t t o c h e l a m o b i l i t à e l e t t r i c a r a p p r e s e n t a u n a t r a s f o r m a z i o n e f o n d a m e n t a l e n e l s i s t e m a e n e r g e t i c o n a z i o n a l e , p r o m u o v e u n o s v i l u p p o e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e d e l l a r e t e e l e t t r i c a . C i ò i m p l i c a u n a n u o v a e l e t t r i f i c a z i o n e d e g l i u s i f i n a l i , t r a d i z i o n a l m e n t e s o d d i s f a t t i d a c o m b u s t i b i l i f o s s i l i e u n a m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à d e l l a r e t e d i d i s t r i b u z i o n e . E ' i n q u e s t a o t t i c a c h e d a l p r i m o l u g l i o 2 0 2 1 , A r e r a h a a v v i a t o u n a s p e r i m e n t a z i o n e c h e c o n s e n t e a i c l i e n t i d o m e s t i c i e n o n d o m e s t i c i d i a u m e n t a r e g r a t u i t a m e n t e l a p o t e n z a d i s p o n i b i l e d e l p r o p r i o c o n t a t o r e f i n o a 6 k W d u r a n t e l e o r e n o t t u r n e ( 2 3 - 7 ) , l a d o m e n i c a e n e i g i o r n i f e s t i v i , s e n z a m o d i f i c a r e i l c o n t r a t t o e s e n z a c o s t i a g g i u n t i v i . L ' i n i z i a t i v a , o r a , è s t a t a p r o r o g a t a f i n o a l 3 0 g i u g n o 2 0 2 7 e l e n u o v e a d e s i o n i s o n o p o s s i b i l i f i n o a l 3 0 g i u g n o 2 0 2 6 . T r a i r e q u i s i t i p e r p a r t e c i p a r e : a v e r e u n c o n t r a t t o a t t i v o p e r l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a e l e t t r i c a c o n u n a p o t e n z a i m p e g n a t a t r a 2 e 4 , 5 k W , l a p r e s e n z a d i u n c o n t a t o r e e l e t t r o n i c o e l ’ i n s t a l l a z i o n e d i u n a w a l l b o x i n t e l l i g e n t e t r a i m o d e l l i i n d i c a t i s u l s i t o d e l G e s t o r e d e i S e r v i z i E n e r g e t i c i c h e g e s t i s c e o p e r a t i v a m e n t e l a s p e r i m e n t a z i o n e . A d e r i r e è s e m p l i c e e g r a t u i t o : b a s t a a v e r e i r e q u i s i t i r i c h i e s t i e r e g i s t r a r s i t r a m i t e i l s i t o d e l G s e . È u n ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a p e r c o n t r i b u i r e a r e n d e r e l a m o b i l i t à e l e t t r i c a p i ù a c c e s s i b i l e , c o n v e n i e n t e e s o s t e n i b i l e p e r t u t t i . P e r c h i p o s s i e d e u n v e i c o l o e l e t t r i c o , l a s p e r i m e n t a z i o n e p r o m o s s a d a A r e r a o f f r e n u m e r o s i b e n e f i c i c o n c r e t i : i n n a n z i t u t t o c o n s e n t e d i r i c a r i c a r e l ’ a u t o i n m o d o p i ù r a p i d o e d e c o n o m i c o , s f r u t t a n d o l e f a s c e o r a r i e n o t t u r n e e f e s t i v e , q u a n d o l a r e t e e l e t t r i c a è m e n o c o n g e s t i o n a t a e l ’ e n e r g i a h a u n c o s t o i n f e r i o r e . T r a i p r i n c i p a l i v a n t a g g i , i n o l t r e , v i è l ’ a u m e n t o g r a t u i t o d e l l a p o t e n z a d i s p o n i b i l e d e l c o n t a t o r e f i n o a 6 k W , s e n z a d o v e r m o d i f i c a r e i l c o n t r a t t o e s i s t e n t e n é s o s t e n e r e c o s t i a g g i u n t i v i . C i ò s i g n i f i c a p o t e r r i c a r i c a r e i l v e i c o l o i n t e m p i p i ù b r e v i , d a c a s a , c o n m a g g i o r e c o m o d i t à . M a q u a n t o c o s t a e f f e t t i v a m e n t e r i c a r i c a r e u n v e i c o l o e l e t t r i c o d e n t r o o f u o r i c a s a ? U n a r i s p o s t a u n i v o c a a q u e s t a d o m a n d a n o n e s i s t e , p o i c h é l a r i c a r i c a p u ò a v v e n i r e i n m o l t i m o d i d i v e r s i , c i a s c u n o c a r a t t e r i z z a t o d a d i f f e r e n t i c o s t i s i a p e r l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a e l e t t r i c a s i a p e r l ' i n s t a l l a z i o n e e g e s t i o n e d e l l ' i n f r a s t r u t t u r a d i r i c a r i c a . A d e s e m p i o , l a r i c a r i c a p r i v a t a ( g a r a g e , s p a z i c o n d o m i n i a l i , f l o t t e a z i e n d a l i ) è i n f l u e n z a t a d a d i v e r s i f a t t o r i , c o m e l ’ u t i l i z z o d i u n p u n t o d i p r e l i e v o ( P o d ) g i à a t t i v o o a t t i v a z i o n e d i u n o n u o v o ; l a g e s t i o n e i n t e l l i g e n t e d e l l a c o n t e m p o r a n e i t à d e i c a r i c h i ; l e o f f e r t e c o m m e r c i a l i d i s p o n i b i l i s u l m e r c a t o ; l a p o s s i b i l i t à d i a u t o p r o d u z i o n e d i e n e r g i a ( p a n n e l l i F V o a l t r i s i s t e m i ) , a g g r e g a z i o n e d i b o x c o n d o m i n i a l i i n u n ’ u n i c a u n i t à d i c o n s u m o . S i c u r a m e n t e a d e r i r e a l l a s p e r i m e n t a z i o n e p u ò c o n s e n t i r e d i r i s p a r m i a r e : s i s t i m a c h e , p e r p a s s a r e d a 3 a 6 k W , u n c l i e n t e p o s s a r i s p a r m i a r e a l m e n o 6 0 € / a n n o , e a l m e n o 2 2 0 e u r o i n i z i a l i p e r l ’ a d e g u a m e n t o d e l l a f o r n i t u r a . I n o l t r e , q u e s t a m o d a l i t à d i r i c a r i c a f a v o r i s c e u n u s o p i ù e f f i c i e n t e d e l l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a , c o n t r i b u e n d o a l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e a l l a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i .