R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c o s t o d e l l ’ e n e r g i a o g g i è u n a q u e s t i o n e d i v i t a o d i m o r t e p e r l e i m p r e s e : s i g n i f i c a d e c i d e r e s e r e s t a r e a p e r t i o c h i u d e r e . E q u a n d o l ’ e n e r g i a c o s t a i l 3 0 % i n p i ù r i s p e t t o a l r e s t o d ’ E u r o p a , a p a g a r e n o n s o n o s o l o l e a z i e n d e m a a n c h e i c i t t a d i n i ” . C o s ì M a r i a E l e n a B o s c h i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a , i n t e r v e n e n d o a l l ’ a s s e m b l e a d i C o n f i m i . “ A m a g g i o M e l o n i a v e v a a n n u n c i a t o i n t e r v e n t i i m m e d i a t i , u n d e c r e t o e n e r g i a e u n f o n d o d a 2 5 m i l i a r d i p e r l e i m p r e s e p e r f a r e f r o n t e a i d a z i d i T r u m p , m a - s o t t o l i n e a - n e l l a L e g g e d i B i l a n c i o n o n c ’ è n u l l a . Z e r o . E i n t a n t o i c o s t i a u m e n t a n o . D i c o n o d i v o l e r u n a s t r a t e g i a e n e r g e t i c a n a z i o n a l e e n e l l o s t e s s o t e m p o s p i n g e u n a a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a c h e d i v i d e i l P a e s e e f r a m m e n t a l e c o m p e t e n z e . E n e r g i a s i g n i f i c a s i c u r e z z a e c o m p e t i t i v i t à : n o n p u ò d i v e n t a r e m a t e r i a d a g e s t i r e r e g i o n e p e r r e g i o n e ” . “ M e l o n i e S a l v i n i a v e v a n o p r o m e s s o i l t a g l i o d e l l e a c c i s e e d e g l i o n e r i d i s i s t e m a : l e a c c i s e l e h a n n o a u m e n t a t e e s u g l i o n e r i n o n c ’ è a l c u n a s o l u z i o n e . N o i s i a m o p r o n t i a l a v o r a r e a u n v e r o p i a n o e n e r g e t i c o n a z i o n a l e , m a d o p o t r e a n n i d i g o v e r n o M e l o n i n o n c ’ è u n o s t r a c c i o d i s t r a t e g i a . S o l o a n n u n c i ” , c o n c l u d e .