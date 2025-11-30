R o m a , 3 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A l l ’ i n d o m a n i d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i S c h l e i n f a f i n t a d i a v e r v i n t o ( f o r s e a d d i r i t t u r a ' s t r a v i n t o ' ) e M e l o n i f a f i n t a d i n o n a v e r p e r s o . D u e f i n z i o n i , a p p u n t o . P o i c h é l a r i s a l i t a d e l P d e d e i s u o i a l l e a t i r e s t a a n c o r a d i f f i c i l e e a l t r e t t a n t o d i f f i c i l e r e s t a l a t e n u t a a l u n g o a n d a r e d e l g o v e r n o e d e l l a s u a m a g g i o r a n z a . D u n q u e h a r a g i o n e c h i o s s e r v a c h e l a p a r t i t a è a p e r t a , c o n t e n d i b i l e c o m e o g g i s i u s a d i r e . E c h e d i q u i a l v o t o m a n c a n o t r o p p e i n c o g n i t e p e r c h é s i p o s s a d i s p o r r e f i n d ’ o r a d i q u a l c h e l u m e s u l l e e q u a z i o n i d e l l a p r o s s i m a l e g i s l a t u r a . Q u e l l o c h e f a r i f l e t t e r e , s e m m a i , è p r o p r i o q u e s t a r e c i p r o c a a t t i t u d i n e a c a n t a r e v i t t o r i a p r i m a d e l t e m p o . C o m e s e l ’ u n i c a p o s s i b i l i t à d i s v o l g e r e u n d i s c o r s o p o l i t i c o d i q u a l c h e p e s o c o n s i s t e s s e n e l p r o m e t t e r e a s e s t e s s i e a i p r o p r i c a r i u n s i c u r o s u c c e s s o . E e a i p r o p r i n e m i c i u n a i m m a n c a b i l e d i s f a t t a . C i r c o s t a n z a c h e i n p o l i t i c a r i c o r r e , q u a l c h e v o l t a . M a n o n s e m p r e e q u a s i m a i i n m o d o t a n t o l i n e a r e . L a d d o v e i n v e c e c a p i t a p i ù d i f r e q u e n t e c h e a l l ’ i n d o m a n i s i d e b b a n o c e r c a r e c o m p r o m e s s i , m e d i a z i o n i , e q u i l i b r i . C i o è t u t t e q u e l l e c o s e c h e i n c a m p a g n a e l e t t o r a l e s u o n a n o a s s a i d i s d i c e v o l i , a l m e n o a d e t t a d e i c o n t e n d e n t i . O r a è c h i a r o c h e l a p r o p a g a n d a h a l e s u e r a g i o n i . E c h e p e r f i n o l a f a z i o s i t à p u ò n o n a v e r e t u t t i i t o r t i . N e l l a v i t a p o l i t i c a s i i n g a g g i a u n a b a t t a g l i a p e r v i n c e r l a , e n e s s u n o s t a t o m a g g i o r e h a m a i p i a c e r e d i c o n s i d e r a r e l ’ e v e n t u a l i t à c h e c a p i t i i n v e c e d i p e r d e r e . I p a r t i t i e l e c o a l i z i o n i s i f o r m a n o a p p u n t o p e r g o v e r n a r e . D u n q u e s u o n a u n p o ’ i p o c r i t a i m m a g i n a r e c h e i l l o r o c o m b a t t i m e n t o s i s v o l g a s e c o n d o l e a n t i c h e r e g o l e d e l b a r o n e d e C o u b e r t i n . E p e r ò , u n a v o l t a c h e t u t t o s i a i m p e r n i a t o s u l l a p r o s s i m a s f i d a , q u e l l a p i ù i m m i n e n t e , e c h e l ’ i n d o m a n i c i s i a t u t t a l a g l o r i a p e r i v i n c i t o r i e t u t t a l a d i s p e r a z i o n e p e r g l i s c o n f i t t i , n e d i s c e n d e p o i c h e q u e s t o r a c c o n t o f i n i s c e c o l d e f o r m a r e l a n o s t r a t r a m a p o l i t i c a e i s t i t u z i o n a l e . C h e t r o v a u n s e n s o n e i r i s u l t a t i d e l v o t o p o p o l a r e , o v v i a m e n t e . M a d o v r e b b e c e r c a r e u n s e n s o a n c o r a p i ù p r o f o n d o n e l l e p r o s p e t t i v e c h e s i a p r o n o d i l ì i n p o i . I l f a t t o è c h e l a p o l i t i c a d e i n o s t r i g i o r n i s e m b r a i n v e c e c o n s i d e r a r e d e l t u t t o v a n a l a f a t i c a d i c o s t r u i r e u n p r o g e t t o s e n z a c h e e s s o c o n t e n g a i n s é a n c h e u n a i m p l i c i t a c e r t e z z a d i a n d a r e i n p o r t o . C o s ì p e r ò s i r a c c o g l i e s e n z a a v e r p r i m a s e m i n a t o . E s i c o n s u m a q u e l c h e a n c o r a n o n s i è p r o d o t t o . L a n o b i l e f u n z i o n e d e l l ’ o p p o s i z i o n e e i l g u s t o d e l l a d i a l e t t i c a f i n i s c o n o a q u e l p u n t o p e r s v i l i r s i . D a t o c h e c o n t a s o l o m o s t r a r e d i a v e r e i l v e n t o i n p o p p a , p o i c h é s i p e n s a c h e s o l o a q u e s t a c o n d i z i o n e g l i e l e t t o r i p o t r a n n o a f f l u i r e c o p i o s i s o t t o l e p r o p r i e b a n d i e r e . E ’ l a s i n d r o m e d e l c a r r o d e l v i n c i t o r e . C h e p r o m e t t e l a r o v i n a a c h i p e r d e m a p o i n o n c o n c e d e r e s p i r o a c h i v i n c e . L a r e a l t à è c h e u n a c l a s s e d i r i g e n t e c h e p r o m e t t e s o l o v i t t o r i e i m m e d i a t e e p r e s s o c h é i n e s o r a b i l i e n o n c o n t e m p l a m a i l ’ i d e a c h e q u e l l e v i t t o r i e s i c o s t r u i s c o n o p i u t t o s t o c o n m e t o d o e p a z i e n z a , u n p a s s o a l l a v o l t a , r i c o n o s c e n d o l e a s p e r i t à d e l p e r c o r s o , g i r a n d o a l l a l a r g a d a l t r i o n f a l i s m o e d a l l a p o l i t i c a d e g l i a n n u n c i e d e v i t a n d o c o n c u r a l a d e n i g r a z i o n e d e g l i a v v e r s a r i p r i m a o p o i v a i n c o n t r o a t u t t e l e d i f f i c o l t à p r o d o t t e d a l p r o p r i o r e s p i r o t r o p p o c o r t o . E ’ c h i a r o c h e l a p r o p a g a n d a d e v e g a l v a n i z z a r e e c h e n e s s u n c a n d i d a t o , n e s s u n a c o a l i z i o n e c h e s i p r e s e n t a s s e c o n a r i a m e s t a , m e t t e n d o n e l c o n t o d i n o n f a r c e l a , s i r i t r o v e r e b b e a m a l p a r t i t o u n a t t i m o d o p o . N o n s i t r a t t a a l l o r a d i e v o c a r e q u e l l e b u o n e m a n i e r e c h e n o n v a n n o p i ù t r o p p o d i m o d a . S e m m a i , s i t r a t t e r e b b e d i t e n e r i n m a g g i o r c o n s i d e r a z i o n e i l t e m p o l u n g o , m e n o c o n c i t a t o . Q u e l l o c h e è r i c h i e s t o p e r p r o g e t t a r e , c o n v i n c e r e , c o s t r u i r e . A n c h e , e d i r e i s o p r a t t u t t o , l e c o n d i z i o n i p e r a f f e r m a r e l e p r o p r i e i d e e e m u n i r l e d i u n c o n s e n s o p i ù s o l i d o , m e n o e r r a t i c o e b a l l e r i n o d i q u e l l o c h e s o l i t a m e n t e d i q u e s t i t e m p i s i v a c e r c a n d o . S e n o , v a a f i n i r e c h e o g n i c o m p e t i z i o n e d i v e n t a q u a s i s o l o u n a s c o m m e s s a s u l r i s u l t a t o , t r a s f o r m a n d o i n f i n e o g n i s c o n f i t t a i n u n a c a t a s t r o f e e o g n i v i t t o r i a i n u n b a l l e t t o i n t o r n o a l l o s c a l p o d e l n e m i c o a b b a t t u t o . C h e p o i , c o m e s ’ è v i s t o a N a p o l i n e i g i o r n i s c o r s i , c e r t i b a l l e t t i c o s ì p o c o d e c o r o s i t a n t a f o r t u n a n o n l a a r r e c a n o " . ( d i M a r c o F o l l i n i )