( A d n k r o n o s ) - V e n e t o a l c e n t r o d e s t r a , d o v e h a v i n t o A l b e r t o S t e f a n i , C a m p a n i a e P u g l i a a l c e n t r o s i n i s t r a , c o n l a v i t t o r i a r i s p e t t i v a m e n t e d i R o b e r t o F i c o e A n t o n i o D e c a r o . Q u e s t i i r i s u l t a t i d e l l e u r n e d e l l e e l e z i o n i d e l 2 3 e 2 4 n o v e m b r e 2 0 2 5 i n c u i s o n o s t a t i s c e l t i i n u o v i p r e s i d e n t i d i t r e r e g i o n i . C o n i l t o t a l e d e l l e s e z i o n i s c r u t i n a t e , 5 . 8 2 5 , a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n C a m p a n i a i l c a n d i d a t o d e l c a m p o l a r g o R o b e r t o F i c o è s t a t o e l e t t o p r e s i d e n t e c o n i l 6 0 , 6 3 % d e i v o t i ( 1 . 2 8 6 . 1 8 8 v o t i ) . I l c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a E d m o n d o C i r i e l l i h a o t t e n u t o i l 3 5 , 7 2 % d e i v o t i ( 7 5 7 . 8 3 6 v o t i ) , i l c a n d i d a t o G i u l i a n o G r a n a t o ( C a m p a n i a P o p o l a r e ) h a o t t e n u t o 2 , 0 3 % d e i v o t i ( 4 3 . 0 5 5 v o t i ) , N i c o l a C a m p a n i l e ( P e r N i c o l a C a m p a n i l e p r e s i d e n t e ) h a o t t e n u t o 0 , 9 5 % d e i v o t i ( 2 0 . 2 3 5 v o t i ) , S t e f a n o B a n d e c c h i ( D i m e n s i o n e B a n d e c c h i ) h a o t t e n u t o 0 , 4 9 % d e i v o t i ( 1 0 . 4 9 7 v o t i ) , e i n f i n e C a r l o A r n e s e ( F o r z a d e l P o p o l o ) h a o t t e n u t o i l 0 , 1 7 % d e i v o t i ( 3 . 6 6 3 v o t i ) . C o n i l t o t a l e d e l l e s e z i o n i s c r u t i n a t e , 4 . 0 3 2 , a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n P u g l i a i l c a n d i d a t o d e l c a m p o l a r g o A n t o n i o D e c a r o è s t a t o e l e t t o p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e c o n i l 6 3 , 9 7 % d e i v o t i ( 9 1 9 . 6 6 5 v o t i ) . I l c a n d i d a t o d i c e n t r o d e s t r a L u i g i L o b u o n o h a o t t e n u t o 3 5 , 1 3 % d e i v o t i ( 5 0 5 . 0 5 5 v o t i ) , m e n t r e l a c a n d i d a t a A d a D o n n o ( P u g l i a p a c i f i s t a p o p o l a r e ) h a o t t e n u t o i l 0 , 7 0 % d e i v o t i ( 1 0 . 0 7 0 v o t i ) e S a b i n o M a n g a n o ( A l l e a n z a c i v i c a p e r l a P u g l i a ) h a o t t e n u t o i l 0 , 2 0 % d e i v o t i ( 2 . 8 1 9 v o t i ) . C o n i l t o t a l e d e l l e s e z i o n i s c r u t i n a t e , 4 . 7 2 9 , a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n V e n e t o i l c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a A l b e r t o S t e f a n i è s t a t o e l e t t o p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e c o n i l 6 4 , 3 9 % ( 1 . 2 1 1 . 3 5 6 v o t i ) . I l c a n d i d a t o d e l c a m p o l a r g o G i o v a n n i M a n i l d o h a c o n q u i s t a t o i l 2 8 , 8 8 % ( 5 4 3 . 2 7 8 v o t i ) . A s e g u i r e i c a n d i d a t i R i c c a r d o S z u m s k i ( R e s i s t e r e V e n e t o ) h a r a g g i u n t o i l 5 , 1 3 % ( 9 6 . 4 7 4 v o t i ) , M a r c o R i z z o ( D e m o c r a z i a s o v r a n a p o p o l a r e ) h a o t t e n u t o 1 , 0 9 % ( 2 0 . 5 7 4 v o t i ) e F a b i o B u i ( P o p o l a r i p e r i l V e n e t o ) 0 , 5 1 % ( 9 . 5 9 0 v o t i ) . " A l b e r t o S t e f a n i s a r à i l n u o v o P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e V e n e t o . U n a v i t t o r i a f r u t t o d e l l a v o r o , d e l l a c r e d i b i l i t à e d e l l a s e r i e t à d e l l a n o s t r a c o a l i z i o n e . A l u i v a n n o i m i e i c o m p l i m e n t i e i m i g l i o r i a u g u r i p e r l e s f i d e c h e l o a t t e n d o n o " , h a s c r i t t o s u i s o c i a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . C o n g r a t u l a z i o n i a n c h e a d A n t o n i o D e c a r o i n P u g l i a e a R o b e r t o F i c o i n C a m p a n i a p e r l a l o r o e l e z i o n e - h a a g g i u n t o - C h e p o s s a n o s v o l g e r e a l m e g l i o i l l o r o m a n d a t o , n e l l ’ i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i c h e a n d r a n n o a r a p p r e s e n t a r e . U n r i n g r a z i a m e n t o a E d m o n d o C i r i e l l i , a L u i g i L o b u o n o , a t u t t i i c a n d i d a t i e a t u t t i g l i u o m i n i e l e d o n n e d e l c e n t r o d e s t r a c h e s i s o n o i m p e g n a t i i n q u e s t a t o r n a t a e l e t t o r a l e " . I n V e n e t o , s e c o n d o i d a t i d i E l i g e n d o , l a L e g a s i a t t e s t a c o m e p r i m o p a r t i t o d e l l a R e g i o n e o t t e n e n d o i l 3 6 , 2 8 % , s e g u i t o d a F d I c h e s i a t t e s t a a l 1 8 , 6 9 % , F i a l 6 , 3 0 % , L i g a V e n e t a a l 1 , 8 3 % , U n i o n e d i C e n t r o a l 1 , 6 8 % e N o i M o d e r a t i a l l ' 1 , 1 2 % . L a c o a l i z i o n e d e l c a m p o l a r g o h a o t t e n u t o i l 2 8 , 8 8 % : i l P d h a o t t e n u t o 1 6 , 6 0 % , A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a 4 , 6 4 % , M 5 S 2 , 2 0 % , U n i t i p e r M a n i l d o P r e s i d e n t e 2 , 1 3 % . L e c i v i c h e v e n e t e p e r M a n i l d o p r e s i d e n t e 1 , 4 9 % , P a c e s a l u t e l a v o r o R i f o n d a z i o n e c o m u n i s t a 0 , 6 2 % , V o l t E u r o p a M a n i l d o p r e s i d e n t e 0 , 3 2 . L a l i s t a S z u m s k i R e s i s t e r e V e n e t o , i n s o s t e g n o d i R i c c a r d o S z u m s k i 4 , 9 6 % , D e m o c r a z i a s o v r a n a p o p o l a r e p e r R i z z o p r e s i d e n t e 0 , 7 7 % , P o p o l a r i p e r i l V e n e t o , i n s o s t e g n o d i F a b i o B u i , 0 , 3 6 % . H a e s u l t a t o p e r i l r i s u l t a t o i n c a s s a t o i n V e n e t o i l v i c e p r e m i e r e l e a d e r d e l l a L e g a M a t t e o S a l v i n i c h e h a v i n t o l a p a r t i t a i n t e r n a a l c e n t r o d e s t r a v e d e n d o c o n f e r m a t a l a s u p r e m a z i a d e l C a r r o c c i o e s m e n t e n d o c o s ì l a t e s i s e c o n d o c u i l a r e g i o n e e r a p r o n t a a c a m b i a r e b a n d i e r a p a s s a n d o a l l a f i a m m a . E h a p a r l a t o d i " u n a v i t t o r i a n o t e v o l i s s i m a . O r a p e n s o a l l e p o l i t i c h e " , h a d e t t o . I l P d è i l p r i m o p a r t i t o i n P u g l i a c o n i l 2 5 , 9 1 % s e g u i t o d a F d i c o n i l 1 8 , 7 3 % , D e c a r o P r e s i d e n t e h a o t t e n u t o i l 1 2 . 7 2 % , F i i l 9 . 1 1 % , P e r L a P u g l i a D e c a r o l ' 8 , 5 4 , L e g a P u g l i a l ' 8 , 0 4 % , M 5 S i l 7 . 2 2 % , A v s i l 4 , 0 9 % , A v a n t i P o p o l a r i c o n D e c a r o c a n d i d a t o p r e s i d e n t e i l 4 , 0 9 % , N o i M o d e r a t i C i v i c i p e r L o b u o n o l o 0 , 8 3 % , L a P u g l i a c o n n o i l o 0 , 0 8 % . P e n s a a l 2 0 2 7 a n c h e i l c e n t r o s i n i s t r a g a l v a n i z z a t o d a l r i s u l t a t o . I l m i t o ' d e l l ' i m b a t t i b i l i t à ' d i G i o r g i a M e l o n i f i n i s c e o g g i , h a n n o d e t t o s u b i t o l e o p p o s i z i o n i . L a s c o n f i t t a i n C a m p a n i a d e l v i c e m i n i s t r o d i F d i , E d m o n d o C i r i e l l i , è l a " s c o n f i t t a d i M e l o n i " . L a d e s t r a c i a v e v a p u n t a t o . E ' f i n i t a c o n 2 0 p u n t i d i d i s t a c c o . E d e r a p r o p r i o l a p a r t i t a i n C a m p a n i a q u e l l a p i ù d e l i c a t a p e r i l c e n t r o s i n i s t r a . P a s s a g g i o c r u c i a l e n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l a c o a l i z i o n e c h e s f i d e r à l a d e s t r a a l l e p o l i t i c h e : d a i r i f o r m i s t i a d A v s . N o n a c a s o d a R o m a a r r i v a n o a N a p o l i a l c o m i t a t o F i c o , t u t t i i l e a d e r . I n n a n z i t u t t o , E l l y S c h l e i n . L a s e g r e t a r i a d e m p u ò f e s t e g g i a r e l a v i t t o r i a d e l l a s u a l i n e a ' t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i a ' e q u e l l a d i u n P d c h e g o d e o t t i m a s a l u t e a l i v e l l o d i c o n s e n s i : p r i m o p a r t i t o i n P u g l i a e C a m p a n i a , p r i m o d e l l a c o a l i z i o n e i n V e n e t o . " I l m e s s a g g i o è c h i a r o , l ' a l t e r n a t i v a c ' è e d è c o m p e t i t i v a , i l r i s c a t t o p a r t e d a l S u d e c i p o r t e r à a v i n c e r e p e r c h é p e r l e p o l i t i c h e l a p a r t i t a è a p e r t i s s i m a " , h a s c a n d i t o S c h l e i n p r i m a d e l l a f o t o d i g r u p p o d e i l e a d e r d e l c e n t r o s i n i s t r a d a l p a l c o . E a n c o r a : " M i a v e t e s e n t i t o s p e s s o d i r e c h e u n i t i s i v i n c e , m a i l m a r g i n e d e l l a v i t t o r i a d i F i c o e D e c a r o d i m o s t r a c h e u n i t i s i s t r a v i n c e . L a s t r a d a è q u e s t a , g l i e l e t t o r i h a n n o p r e m i a t o l o s f o r z o u n i t a r i o . T u t t o q u e s t o m i h a f a t t o p e n s a r e a u n g r a n d e p o e t a d i q u e s t a t e r r a , t a n t o l ' a r i a s ' a d d a c a g n à " . Q u i n d i l a s t o c c a t a a M e l o n i : " A n d r e m o a v a n t i i n q u e s t a d i r e z i o n e p e r b a t t e r e G i o r g i a M e l o n i c h e s t a s e r a h a b e n p o c o d a f e s t e g g i a r e e d a s a l t a r e . H a p e r s o i l g o v e r n o , h a p e r s o G i o r g i a M e l o n i " . G i u s e p p e C o n t e , c h e h a s e g u i t o l o s p o g l i o c o n i l ' s u o ' R o b e r t o F i c o , h a i n c a l z a t o : " F i c o è p r e s i d e n t e , n o n s a l t e l l a n o p i ù " . L e r e a z i o n i d i c h i h a v i n t o e d e i l e a d e r p o l i t i c i