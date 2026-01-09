R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l G o v e r n o i n t e n d e p r e s e n t a r e u n e m e n d a m e n t o a l d e c r e t o M i l l e p r o r o g h e p e r g a r a n t i r e a R a d i o r a d i c a l e i l c o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i o d e s t i n a t o a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l ' a r c h i v i o s t o r i c o d e l l a t e s t a t a , c o n t r i b u t o c h e s i s o m m a a q u e l l o i n t e r a m e n t e o r d i n a r i o " . P e r l ' A g e n z i a D i r e " a b b i a m o g a r a n t i t o l a m a s s i m a a t t e n z i o n e , a b b i a m o s o l l e c i t a t o l ' e d i t o r e a c o r r i s p o n d e r e l e r e t r i b u z i o n i a r r e t r a t e d e i d i p e n d e n t i e d e i g i o r n a l i s t i . L ' a l t r o i e r i è s t a t o r i a t t i v a t o i l c o n t r a t t o d i f o r n i t u r a a n c h e c o n l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , c h e p u ò e s s e r e , d i c i a m o , u n a b u o n a n o t i z i a i n q u e s t o c o n t e s t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o .