Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Settantacinque anni di storia fanno dellAgi una presenza solida nel panorama dellinformazione italiana. In tutti questi decenni lAgenzia ha accompagnato la ricostruzione, le grandi trasformazioni della società e dell'economia, i passaggi cruciali della storia, le sfide passate e quelle in essere. Un anniversario così significativo è loccasione per rivolgere un ringraziamento ai giornalisti, alle redazioni e a tutto il personale che ogni giorno garantiscono un servizio prezioso, raccontando lItalia e il mondo con competenza e rigore. Nel congratularmi con l'Agi per questo traguardo, rivolgo a tutti i migliori auguri per il futuro". Così il presidente della Camerai, Lorenzo Fontana.