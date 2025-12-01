R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S e t t a n t a c i n q u e a n n i d i s t o r i a f a n n o d e l l ’ A g i u n a p r e s e n z a s o l i d a n e l p a n o r a m a d e l l ’ i n f o r m a z i o n e i t a l i a n a . I n t u t t i q u e s t i d e c e n n i l ’ A g e n z i a h a a c c o m p a g n a t o l a r i c o s t r u z i o n e , l e g r a n d i t r a s f o r m a z i o n i d e l l a s o c i e t à e d e l l ' e c o n o m i a , i p a s s a g g i c r u c i a l i d e l l a s t o r i a , l e s f i d e p a s s a t e e q u e l l e i n e s s e r e . U n a n n i v e r s a r i o c o s ì s i g n i f i c a t i v o è l ’ o c c a s i o n e p e r r i v o l g e r e u n r i n g r a z i a m e n t o a i g i o r n a l i s t i , a l l e r e d a z i o n i e a t u t t o i l p e r s o n a l e c h e o g n i g i o r n o g a r a n t i s c o n o u n s e r v i z i o p r e z i o s o , r a c c o n t a n d o l ’ I t a l i a e i l m o n d o c o n c o m p e t e n z a e r i g o r e . N e l c o n g r a t u l a r m i c o n l ' A g i p e r q u e s t o t r a g u a r d o , r i v o l g o a t u t t i i m i g l i o r i a u g u r i p e r i l f u t u r o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a i , L o r e n z o F o n t a n a .