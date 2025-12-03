R o o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - ' ' L ' I t a l i a h a u n a d e l l e r e t i d i c a v i e l e t t r i c i s o t t o m a r i n i p i ù e s t e s e e a r t i c o l a t e d ' E u r o p a ' ' . C o n q u e s t e p a r o l e L u i g i B a l l a r a n o , C h i e f I n f o r m a t i o n S e c u r i t y O f f i c e r d i T e r n a , h a a p e r t o i l s u o i n t e r v e n t o n e l p a n e l ' ' U n d e r w a t e r : m i n a c c e c y b e r , s i c u r e z z a e n u o v e d i n a m i c h e g e o p o l i t i c h e ' ' , u n a d e l l e s e s s i o n i c e n t r a l i d e l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r - S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , i n c o r s o n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i ' ' S a l v o D ' A c q u i s t o ' ' a R o m a . B a l l a r a n o h a r i c o r d a t o c h e T e r n a g e s t i s c e ' ' c i r c a 1 . 8 0 0 c h i l o m e t r i d i c a v i e l e t t r i c i s o t t o m a r i n i ' ' , i n c l u s i c o l l e g a m e n t i s t r a t e g i c i c o m e i l S a c o i , o p p u r e l ' i n t e r c o n n e s s i o n e c o n i l M o n t e n e g r o e l a G r e c i a , e n u o v e o p e r e c h e r i d i s e g n e r a n n o l ' a r c h i t e t t u r a e l e t t r i c a d e l P a e s e . T r a q u e s t e , i l T y r r h e n i a n L i n k , d e f i n i t o ' ' u n a d e l l e o p e r e p r i n c i p a l i i n c o s t r u z i o n e , d e s t i n a t a a r a g g i u n g e r e o l t r e 2 . 1 0 0 m e t r i d i p r o f o n d i t à d i p o s a ' ' . I n p r o g r a m m a a n c h e l ' i n t e r c o n n e s s i o n e c o n l a T u n i s i a e l ' e s p a n s i o n e d e i c o l l e g a m e n t i v e r s o i l c o n t i n e n t e e u r o p e o . I l C i s o d i T e r n a h a r i c h i a m a t o l ' a t t e n z i o n e s u l l a c o m p o n e n t e t e c n o l o g i c a c h e s o s t i e n e q u e s t e i n f r a s t r u t t u r e : ' ' L a l o r o f i s i c i t à è i m p o n e n t e , m a s i b a s a n o s u d i s p o s i t i v i d i s u p e r v i s i o n e , r e t i d i t e l e c o m u n i c a z i o n e , I o T e f i b r a o t t i c a s e n z a i q u a l i n o n p o t r e b b e r o f u n z i o n a r e ' ' . U n a c o m p r o m i s s i o n e d e i s i s t e m i d i c o n t r o l l o a v r e b b e c o n s e g u e n z e i m m e d i a t e s u l s i s t e m a e l e t t r i c o n a z i o n a l e * * c o n e f f e t t i s u l b i l a n c i a m e n t o d e l l ’ e n e r g i a * * . B a l l a r a n o h a i n o l t r e r i b a d i t o c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e n o n s o n o m a n c a t i c a s i d i m i n a c c e i b r i d e , c a p a c i d i c o m b i n a r e a t t a c c h i c y b e r e a t t a c c h i f i s i c i a l l e i n f r a s t r u t t u r e s o t t o m a r i n e . P e r q u e s t o T e r n a s t a p o r t a n d o a v a n t i ' ' u n p r o g r a m m a m o l t o e s t e s o d i a s s e t d i s c o v e r y , c e n t r a l i z z a z i o n e d e i c o n t r o l l i e m o n i t o r a g g i o d i t u t t i i c a m p i d i s i c u r e z z a ' ' . I n c h i u s u r a , h a s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d e l l e s i n e r g i e i s t i t u z i o n a l i : ' ' L a c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o è f o n d a m e n t a l e . S o l o l a v o r a n d o c o n i s t i t u z i o n i e d e n t i n a z i o n a l i e d e u r o p e i p o s s i a m o p r o t e g g e r e d a v v e r o l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e ' ' .