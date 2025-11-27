R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e è m o l t o d e l i c a t a , s o l o q u a l c h e a n n o f a s a r e b b e s t a t o i m p e n s a b i l e i m m a g i n a r e u n a g u e r r a i n E u r o p a . E ’ c h i a r o c h e d i f r o n t e a q u e s t o s c e n a r i o l e p a r o l e d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a v a n n o a s c o l t a t e a t t e n t a m e n t e . N e s s u n o v u o l e m a n d a r e i n o s t r i r a g a z z i a l f r o n t e e s i a m o c o n t r a r i a l l ’ i n v i o d i t r u p p e i t a l i a n e i n U c r a i n a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i . " I n o g n i c a s o s i a m o c o n v i n t i c h e s e r v a u n a s e r i a r i f l e s s i o n e i n P a r l a m e n t o s u l p o t e n z i a m e n t o d e l l e n o s t r e c a p a c i t à d i f e n s i v e , s e n z a s l o g a n e c o n l a c o n s a p e v o l e z z a c h e s i t r a t t a d i u n a s c e l t a i m p o r t a n t e p e r g a r a n t i r e l a n o s t r a s i c u r e z z a , a p a r t i r e d a q u e l l a c y b e r . P e r q u a n t o c i r i g u a r d a s i a m o f a v o r e v o l i a l l a l e v a m a s o l o s e s u b a s e v o l o n t a r i a e r i t e n i a m o p r i o r i t a r i o p u n t a r e s u u n a d i f e s a e u r o p e a . B e n e h a f a t t o C r o s e t t o a p o r r e l a q u e s t i o n e " , c o n c l u d e .