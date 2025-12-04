R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l t a l e n t o è l ’ i n g r e d i e n t e p i ù i m p o r t a n t e d e l l a n o s t r a a z i e n d a " . L o a f f e r m a l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P o s t e , M a t t e o D e l F a n t e , d a l p a l c o d e l l ’ e v e n t o d i p r e m i a z i o n e d e l t g P o s t e . " S i a m o u n ' a z i e n d a d i s e r v i z i n o n p r o d u c i a m o n i e n t e d i f i s i c o e q u i n d i d o b b i a m o p o g g i a r c i s u i t a l e n t i " , s p i e g a D e l F a n t e . " T a l e n t o v u o l d i r e , o g g i , s c e g l i e r e t r e r a g a z z i c h e h a n n o f a t t o d e i p e z z i m o l t o i n t e r e s s a n t i , c o s ì g i u d i c a t i d a i p r i n c i p a l i d i r e t t o r i d e l l e t e s t a t e i t a l i a n e g i o r n a l i s t i c h e , e t r a q u e s t i i n d i v i d u a r e u n o c h e h a v i n t o i l p r e m i o , a v e n d o l a p o s s i b i l i t à d i c o l l a b o r a r e c o n P o s t e , c o n i l n o s t r o u f f i c i o s t a m p a , c o n i l n o s t r o t g P o s t e , e p o i f a r e u n o s t a g e i n t e r e s s a n t e a L o n d r a , a l l a s c u o l a d i g i o r n a l i s m o . Q u i n d i t a l e n t o p e r l o r o , p e r u n m e s t i e r e i m p o r t a n t e , p r e z i o s o p u n t o p e r d a r e u n s e g n a l e i m p o r t a n t e d i u n ' a z i e n d a c o m e P o s t e p e r i g i o v a n i , p e r i m i l l e c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a q u e s t a c o m p e t i z i o n e , c h e c ' è s e n s i b i l i t à d a p a r t e n o s t r a . O g g i a v e v a m o i d i r e t t o r i d i t u t t e l e t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e n a z i o n a l i e l o c a l i , q u i n d i a n c h e c o n q u e s t i r a g a z z i i m m a g i n a t e l ' e m o z i o n e d i e s s e r e s u l p a l c o d a v a n t i a i p i ù g r a n d i d i r e t t o r i , c h e h a n n o f a t t o l a s t o r i a d e l g i o r n a l i s m o i t a l i a n o " , c o n c l u d e D e l F a n t e