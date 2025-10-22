R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h a m a i p a r l a t o d i d a z i i n 4 5 m i n u t i d i r e l a z i o n e . U n a r i m o z i o n e f r e u d i a n a . A v e t e m i n i m i z z a t o p e r m e s i e a n c o r a o g g i n o n a v e t e c h i a r i t o c o m e s o s t e r r e t e l e i m p r e s e e i l a v o r a t o r i d i f r o n t e a i d a n n i d e i d a z i . C o n f i n d u s t r i a p a r l a d i a l m e n o 2 0 m i l i a r d i d i e x p o r t i n m e n o l ' a n n o p r o s s i m o , d i p o s t i d i l a v o r o a r i s c h i o , d e l o c a l i z z a z i o n i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n n e l l ' i n t e r v e n t o a l l a C a m e r a r i v o l g e n d o s i a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . " P e r t u t t o i l s u o i n t e r v e n t o m i h a c o l p i t o , n o n h a m a i c i t a t o g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i c h e s o n o i n d i s p e n s a b i l i a n c h e p e r i l r i l a n c i o d e l l a m a n i f a t t u r a i t a l i a n a , o l t r e c h e p e r l ' a u t o n o m i a s t r a t e g i c a e u r o p e a . L e i s a b e n e c h e i d a t i d e l l ' o c c u p a z i o n e e a n c h e l a r i d u z i o n e d e l d e b i t o c h e r i v e n d i c a n o n c i s a r e b b e r o s e n o n c i f o s s e s t a t o i l P n r r c h e n e m m e n o a v e v a t e v o t a t o . P e r c h é n o n b a t t e r c i p e r p o r t a r l o a v a n t i a a l t r i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i ? Q u e s t a b a t t a g l i a n o n l a s t a t e f a c e n d o p e r c h é s i e t e i d e o l o g i c i , p e r c h é n o n v o l e t e u r t a r e O r b a n m a n e h a b i s o g n o l a m a n i f a t t u r a i t a l i a n a " .