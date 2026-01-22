M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I n c o l l a b o r a z i o n e c o n D a v i d L l o y d C l u b M a l a s p i n a D a v i d L l o y d L e i s u r e , g r u p p o l e a d e r i n E u r o p a n e l s e t t o r e d e l l a s a l u t e , d e l l o s p o r t e d e l b e n e s s e r e , a n n u n c i a i l r i l a n c i o d e l D a v i d L l o y d C l u b M a l a s p i n a , s i t u a t o n e l l ’ a r e a e s t d i M i l a n o , a s e g u i t o d i u n i m p o r t a n t e i n t e r v e n t o d i r i s t r u t t u r a z i o n e s o s t e n u t o d a u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 4 m i l i o n i d i e u r o . U n ' o p e r a z i o n e s t r a t e g i c a c h e s i i n s e r i s c e i n u n a p i ù a m p i a v i s i o n e d i c o n s o l i d a m e n t o e s v i l u p p o d e l b r a n d i n I t a l i a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i e l e v a r e u l t e r i o r m e n t e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i e d e l l ’ e s p e r i e n z a p r o p o s t a a i s o c i , i n l i n e a c o n g l i s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l i d e l G r u p p o . I l p r o g e t t o d i r i n n o v a m e n t o h a c o i n v o l t o n u m e r o s e a r e e c h i a v e d e l C l u b , r a f f o r z a n d o i l r u o l o d i D a v i d L l o y d M a l a s p i n a c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l w e l l n e s s , l o s p o r t e i l t e m p o l i b e r o a M i l a n o , e c o n f e r m a n d o n e l a v o c a z i o n e a l u o g o d i b e n e s s e r e i n t e g r a t o , d o v e a l l e n a m e n t o , s o c i a l i t à e r e l a x c o n v i v o n o i n m o d o a r m o n i c o . L ’ i n v e s t i m e n t o d a 4 m i l i o n i d i e u r o h a p e r m e s s o u n a m m o d e r n a m e n t o p r o f o n d o d e g l i s p a z i , c o n i n t e r v e n t i p r o g e t t a t i p e r m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l ’ e s p e r i e n z a q u o t i d i a n a a l l ’ i n t e r n o d e l C l u b e r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d i u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù a t t e n t o a q u a l i t à , c o m f o r t e f l e s s i b i l i t à . I n p a r t i c o l a r e : D l K i d s a m p l i a t o e c o m p l e t a m e n t e r i n n o v a t o , c o n a m b i e n t i p r o g e t t a t i s u m i s u r a p e r i p i ù p i c c o l i e u n ’ o f f e r t a d i a t t i v i t à a n c o r a p i ù r i c c a e s t i m o l a n t e ; n u o v a C l u b r o o m , r i p e n s a t a c o m e h u b c e n t r a l e d e l C l u b , c a p a c e d i a c c o g l i e r e f a m i g l i e e s o c i d i o g n i e t à , e a r r i c c h i t a d a u n a f a m i l y l o u n g e c o n f o r t e v o l e e d a u n b u s i n e s s h u b d e d i c a t o a l l a v o r o f l e s s i b i l e ; r e s t y l i n g c o m p l e t o d e l r i s t o r a n t e e d e l l a t e r r a z z a , c o n n u o v i a r r e d i e s p a z i c o n c e p i t i p e r f a v o r i r e c o n v i v i a l i t à , r e l a x e s o c i a l i t à i n o g n i m o m e n t o d e l l a g i o r n a t a ; p a l e s t r a a m p l i a t a e d o t a t a d i m a c c h i n a r i a l l ’ a v a n g u a r d i a , c o n u n l a y o u t o t t i m i z z a t o p e r g a r a n t i r e c o m f o r t , f u n z i o n a l i t à e p e r f o r m a n c e ; n u o v a s a l a c y c l i n g a t t r e z z a t a c o n l e p i ù m o d e r n e t e c n o l o g i e p e r l e l e z i o n i d i g r u p p o a d a l t a i n t e n s i t à ; n u o v a s a l a M i n d & B o d y , u n o s p a z i o d e d i c a t o a l l a c u r a d e l c o r p o e d e l l a m e n t e , c h e o s p i t e r à c o r s i d i y o g a , m e d i t a z i o n e , p i l a t e s e l ’ i n n o v a t i v o R e f o r m e r P i l a t e s , t r a l e n o v i t à p i ù a t t e s e d a i s o c i . " Q u e s t o i n t e r v e n t o r a p p r e s e n t a u n i n v e s t i m e n t o c o n c r e t o n e l l a q u a l i t à d e l l ’ e s p e r i e n z a c h e o f f r i a m o o g n i g i o r n o a i n o s t r i s o c i - c o m m e n t a G i u l i a M i r a , g e n e r a l m a n a g e r d e l D a v i d L l o y d M a l a s p i n a - . I l n o s t r o o b i e t t i v o è c r e a r e u n a m b i e n t e c o n t e m p o r a n e o e f u n z i o n a l e , i n c u i a l l e n a m e n t o , b e n e s s e r e e t e m p o l i b e r o c o n v i v a n o i n e q u i l i b r i o , c o n u n a f o r t e a t t e n z i o n e a l c o m f o r t , a l l a s o c i a l i t à e a l l e e s i g e n z e d e l l e f a m i g l i e " . A s o l i 2 0 m i n u t i d a l c e n t r o d i M i l a n o , D a v i d L l o y d M a l a s p i n a s i c o n f e r m a u n a v e r a e p r o p r i a o a s i d i b e n e s s e r e i m m e r s a n e l v e r d e . I l C l u b s i s v i l u p p a s u u n a v a s t a a r e a e o f f r e u n ’ a m p i a g a m m a d i s e r v i z i p r e m i u m , t r a c u i 1 5 c a m p i d a t e n n i s , 4 c a m p i d a p a d e l , p i s c i n e i n t e r n e e d e s t e r n e , p a l e s t r a e s a l e c o r s i , a r e a s p a e c e n t r o w e l l n e s s , o l t r e a s e r v i z i d e d i c a t i a i b a m b i n i c o n a r e e g i o c o e a t t i v i t à D l K i d s . L ’ a p p r o c c i o f a m i l y f r i e n d l y r e s t a u n e l e m e n t o d i s t i n t i v o d e l l a p r o p o s t a D a v i d L l o y d , a n c h e i n q u e s t a f a s e d i e v o l u z i o n e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i g a r a n t i r e u n ’ e s p e r i e n z a i n t e g r a t a , i n c l u s i v a e d i a l t a q u a l i t à p e r t u t t i i m e m b r i d e l l a f a m i g l i a . C o n i l r i l a n c i o d e l D a v i d L l o y d C l u b M a l a s p i n a , D a v i d L l o y d L e i s u r e c o n f e r m a l a p r o p r i a v o l o n t à d i i n v e s t i r e i n m o d o s t r u t t u r a t o e c o n t i n u a t i v o n e l m e r c a t o i t a l i a n o , p o r t a n d o a v a n t i u n p i a n o d i s v i l u p p o f o n d a t o s u i n n o v a z i o n e , q u a l i t à d e l s e r v i z i o e c e n t r a l i t à d e l b e n e s s e r e d e l l a p e r s o n a . L ’ i n t e r v e n t o s u M a l a s p i n a s i i n s e r i s c e i n f a t t i i n u n p i ù a m p i o p r o g e t t o d i c r e s c i t a d e l G r u p p o s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c h e p r e v e d e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a r e t e d i C l u b e s i s t e n t i e l ’ a p e r t u r a d i n u o v e s t r u t t u r e i n a r e e s t r a t e g i c h e d e l P a e s e n e l c o r s o d e l 2 0 2 6 . I n q u e s t ’ o t t i c a , M i l a n o c o n t i n u a a r a p p r e s e n t a r e u n h u b c h i a v e p e r l o s v i l u p p o d i D a v i d L l o y d i n I t a l i a : d o p o M a l a s p i n a , i l G r u p p o è p r o n t o a d a n n u n c i a r e u n a n u o v a a p e r t u r a n e l l ’ a r e a m i l a n e s e , p r e v i s t a n e i p r o s s i m i m e s i , c h e a n d r à a d a m p l i a r e u l t e r i o r m e n t e l ’ o f f e r t a D a v i d L l o y d s u l t e r r i t o r i o e a c o n s o l i d a r n e l a p r e s e n z a i n u n a d e l l e c i t t à p i ù d i n a m i c h e e s t r a t e g i c h e d ’ E u r o p a . U n p e r c o r s o d i e s p a n s i o n e c h e c o n f e r m a l ’ i m p e g n o d e l G r u p p o n e l p o r t a r e a n c h e i n I t a l i a i l p r o p r i o m o d e l l o d i w e l l n e s s p r e m i u m , c o m b i n a n d o s p o r t , b e n e s s e r e e s o c i a l i t à a l l ’ i n t e r n o d i s p a z i i n n o v a t i v i e d i a l t a q u a l i t à .