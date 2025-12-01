R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a c o n s o l i d a i l s u o r u o l o d i g u i d a n e l l ’ i n d u s t r i a c o s m e t i c a i n t e r n a z i o n a l e e s i p r e p a r a a l l a 5 7 ª e d i z i o n e , i n p r o g r a m m a d a l 2 6 a l 2 9 m a r z o 2 0 2 6 . L ’ a p p u n t a m e n t o r i n n o v a i l s u o i m p e g n o v e r s o i l n e t w o r k i n g B 2 B , g r a z i e a n u o v i s p a z i d e d i c a t i a p i t c h c o m m e r c i a l i e p r e s e n t a z i o n i i s t i t u z i o n a l i , a m b i e n t i d i n e t w o r k i n g a m p l i a t i e u n ’ a t t e n z i o n e p r i v i l e g i a t a a i t r e n d e m e r g e n t i e a i m e r c a t i a d a l t o p o t e n z i a l e . S u o l t r e 1 7 0 . 0 0 0 m q e s p o s i t i v i s i i n c o n t r e r a n n o p i ù d i 3 . 0 0 0 a z i e n d e p r o v e n i e n t i d a o l t r e 6 0 P a e s i e o l t r e 2 5 5 . 0 0 0 o p e r a t o r i i n t e r n a z i o n a l i , c o n f e r m a n d o a n c o r a u n a v o l t a B o l o g n a c o m e c a p i t a l e m o n d i a l e d e l l a b e l l e z z a p r o f e s s i o n a l e . " L ' a b i l i t à u n i c a d i C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a d i c o m b i n a r e u n ' a m p i a p o r t a t a g l o b a l e , n e t w o r k i n g d i a l t o l i v e l l o e u n a p r e v i s i o n e d e i t r e n d l a r e n d e u n e v e n t o i r r i n u n c i a b i l e a n n o d o p o a n n o " , h a d i c h i a r a t o E n r i c o Z a n n i n i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i B o l o g n a F i e r e C o s m o p r o f . " P e r i n u o v i o p e r a t o r i , è u n t r a m p o l i n o d i l a n c i o ; p e r i n o m i g i à a f f e r m a t i , r i m a n e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l c a l e n d a r i o i n t e r n a z i o n a l e d e l l a b e l l e z z a . E s p o r r e a C o s m o p r o f s i g n i f i c a e n t r a r e i n u n e c o s i s t e m a d i b u s i n e s s i n t e r n a z i o n a l e d o v e c o n v e r g o n o a c q u i r e n t i s t r a t e g i c i , d i s t r i b u t o r i d i a l t o l i v e l l o e m e r c a t i e m e r g e n t i . P e r q u a l s i a s i a z i e n d a c h e m i r i a u n ’ e s p a n s i o n e g l o b a l e , C o s m o p r o f o f f r e u n a v i s i b i l i t à s e n z a p a r i , l ' a c c e s s o a n u o v i c a n a l i d i d i s t r i b u z i o n e e l ' o p p o r t u n i t à d i a l l i n e a r s i c o n g l i a t t o r i p i ù i n n o v a t i v i e i n f l u e n t i d e l m o n d o " , h a a f f e r m a t o Z a n n i n i . T u t t o q u e s t o a s s u m e u n ' i m p o r t a n z a a n c o r a m a g g i o r e , d a t o c h e l ' i n d u s t r i a i n t e r n a z i o n a l e d e l l a b e l l e z z a c o n t i n u a a c r e s c e r e i n u n c o n t e s t o s e m p r e p i ù a g g u e r r i t o e s u u n p a l c o s c e n i c o g l o b a l e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . P a r t n e r s h i p s o l i d e , c o l l a b o r a z i o n e t r a l e a z i e n d e d e l s e t t o r e e s i n e r g i a c o m m e r c i a l e s o n o p e r t a n t o c r u c i a l i p e r i l s u c c e s s o n e l l ' a n n o a v e n i r e . L e p r e v i s i o n i d i E u r o m o n i t o r I n t e r n a t i o n a l c o n f e r m a n o u n a c r e s c i t a c o s t a n t e d e l s e t t o r e : n e l 2 0 2 5 i l m e r c a t o c o s m e t i c o m o n d i a l e r a g g i u n g e r à u n v a l o r e d i 6 1 0 , 4 m i l i a r d i d i d o l l a r i , c o n u n i n c r e m e n t o d e l 2 , 9 % s u l 2 0 2 4 . L a c r e s c i t a m e d i a a n n u a p r e v i s t a f i n o a l 2 0 2 9 è d e l 3 % , c o n S t a t i U n i t i , C i n a e B r a s i l e c h e c o n t i n u a n o a r a p p r e s e n t a r e i m e r c a t i p i ù f o r t i , a f f i a n c a t i d a e c o n o m i e e u r o p e e c o n s o l i d a t e c o m e G e r m a n i a , F r a n c i a , R e g n o U n i t o e I t a l i a . Q u e s t ’ u l t i m a s i c o n f e r m a a n c h e t r a i p r i n c i p a l i e s p o r t a t o r i m o n d i a l i , c o n u n v a l o r e e x p o r t d i 8 , 4 m i l i a r d i d i d o l l a r i n e l 2 0 2 4 . S k i n c a r e , h a i r c a r e , f r a g r a n z e e m a k e - u p c o n t i n u e r a n n o a g u i d a r e l a d o m a n d a , m e n t r e n u o v e a r e e a d a l t o p o t e n z i a l e c o m e b e n e s s e r e , s o l a r i e h a i r c a r e s p e c i a l i s t i c o c o n t r i b u i r a n n o a r i d e f i n i r e l e d i n a m i c h e c o m p e t i t i v e . S a r à q u i n d i i m p o r t a n t e p e r l e a z i e n d e c o s t r u i r e u n p o r t a f o g l i o a m p i o e v a r i e g a t o p e r r i m a n e r e c o m p e t i t i v e e a c c e s s i b i l i . C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a r a p p r e s e n t a q u i n d i l a p i a t t a f o r m a i d e a l e p e r i n v e s t i r e i n q u e s t i s f o r z i . “ N e l l ' a t t u a l e c o n t e s t o g l o b a l e , c o n i n c e r t e z z e i n a l c u n i m e r c a t i m a t u r i , C o s m o p r o f r a p p r e s e n t a u n ' o p p o r t u n i t à s t r a t e g i c a p e r i b r a n d d i d i v e r s i f i c a r e l e e s p o r t a z i o n i e d e s p l o r a r e i m e r c a t i e m e r g e n t i e a l t r e a r e e d e l s e t t o r e i n f o r t e c r e s c i t a ” h a a f f e r m a t o E n r i c o Z a n n i n i . A n c h e l a q u a l i t à d e i v i s i t a t o r i c o n t i n u a a c r e s c e r e o g n i a n n o , h a d e t t o Z a n n i n i , a p r e n d o e c c e z i o n a l i o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s p e r g l i e s p o s i t o r i . N e l 2 0 2 5 , C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a h a r e g i s t r a t o u n a u m e n t o d e l 4 , 5 % d e l l e p r e s e n z e r i s p e t t o a l 2 0 2 4 , c o n p a r t e c i p a n t i d a o l t r e 1 5 0 P a e s i e i l 2 1 % a l p r i m o i n g r e s s o . " P e r i l 2 0 2 6 , c i a s p e t t i a m o c h e l a p a r t e c i p a z i o n e c o n t i n u i a c r e s c e r e , i n l i n e a c o n i l t r e n d p o s i t i v o d e l l e r e c e n t i e d i z i o n i . L ' i n t e r e s s e d a p a r t e d e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i r i m a n e r o b u s t o , s p e c i a l m e n t e t r a r e t a i l e r , c a t e g o r y e m e r c h a n d i s e r m a n a g e r , i m p o r t a t o r i e d i s t r i b u t o r i i n c e r c a d i i n n o v a z i o n e e d i u n a p r o s p e t t i v a g l o b a l e s u i b r a n d d i b e l l e z z a " , h a d e t t o Z a n n i n i . L a t e m p i s t i c a d e l l a f i e r a – a l d i f u o r i d e l R a m a d a n – f a v o r i s c e a n c h e u n a m a g g i o r e p a r t e c i p a z i o n e d a i P a e s i d e l M e d i o O r i e n t e . I l c a n a l e r e t a i l d e d i c a t o a l b e a u t y s t a v i v e n d o u n a t r a s f o r m a z i o n e p r o f o n d a e t r a s v e r s a l e , s p i n t a d a t r e g r a n d i f o r z e : i l b e n e s s e r e c o m e l e v a p r i n c i p a l e d i a c q u i s t o , i l r u o l o d e l l ’ e s p e r i e n z a c o m e e l e m e n t o d e c i s i v o n e l l a s c e l t a d e l c o n s u m a t o r e e l a c o n v e r g e n z a t r a f i s i c o e d i g i t a l e c h e s t a r i d e f i n e n d o i l c o n c e t t o s t e s s o d i n e g o z i o . I l b e n e s s e r e e l a c u r a d i s é s t a n n o a s s u m e n d o u n r u o l o d e t e r m i n a n t e n e l l e d e c i s i o n i d i a c q u i s t o . I l c o n s u m a t o r e c o n t e m p o r a n e o n o n c e r c a p i ù s o l o u n p r o d o t t o , m a u n a r i s p o s t a a b i s o g n i s p e c i f i c i c h e c o i n v o l g o n o s a l u t e , b e n e s s e r e m e n t a l e , p r e v e n z i o n e e p e r s o n a l i z z a z i o n e . L a c o s i d d e t t a “ j o y e c o n o m y ” , c o m e l a d e f i n i s c e l ’ a g e n z i a O u t f o r m , s t a o r i e n t a n d o i c o m p o r t a m e n t i v e r s o p r o d o t t i e s e r v i z i c a p a c i d i p o r t a r e b e n e f i c i o , e q u i l i b r i o e g r a t i f i c a z i o n e e m o t i v a . Q u e s t a t e n d e n z a è p a r t i c o l a r m e n t e e v i d e n t e n e i s e g m e n t i s k i n c a r e , h a i r c a r e a v a n z a t o , f r a g r a n z e e v o c a t i v e e b e a u t y s u p p l e m e n t , d o v e c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e p r o c e d o n o i n p a r a l l e l o . L ’ e s p e r i e n z a i n - s t o r e s t a d i v e n t a n d o u n f a t t o r e c o m p e t i t i v o c e n t r a l e . S e c o n d o O u t f o r m , s e t t e c o n s u m a t o r i s u d i e c i c o n s i d e r a n o i l t e s t i n g f o n d a m e n t a l e n e l p r o c e s s o d ’ a c q u i s t o , e q u a s i l ’ 8 0 % è p i ù p r o p e n s o a f i n a l i z z a r e l ’ a c q u i s t o d o p o a v e r p r o v a t o i l p r o d o t t o i n n e g o z i o . D e m o z o n e , c o n s u l e n z e p e r s o n a l i z z a t e , t r a t t a m e n t i e s p r e s s i e u n d e s i g n i m m e r s i v o c o n t r i b u i s c o n o a t r a s f o r m a r e i l p u n t o v e n d i t a i n u n l u o g o d i s c o p e r t a e r e l a z i o n e , d o v e i l b r a n d s i r a c c o n t a a t t r a v e r s o t u t t i i s e n s i . R e t a i l e r c o m e R i t u a l s e H o l l a n d B a r r e t t s t a n n o g i à t r a c c i a n d o l a s t r a d a , i n t e g r a n d o s e r v i z i d i b e n e s s e r e , r i t u a l i e s p e r i e n z i a l i e n u o v e f o r m u l e d i c o n s u l e n z a . A c c a n t o a l l ’ e s p e r i e n z i a l i t à , l ’ i n t e g r a z i o n e t r a f i s i c o e d i g i t a l e s t a d a n d o v i t a a l “ r e t a i l u n i f i c a t o ” , u n m o d e l l o i n c u i i l c o n s u m a t o r e s i m u o v e s e n z a s o l u z i o n e d i c o n t i n u i t à t r a c a n a l i . L ’ o n l i n e f o r n i s c e c o m o d i t à , i n f o r m a z i o n i e p e r s o n a l i z z a z i o n e , m e n t r e i l n e g o z i o f i s i c o o f f r e r e l a z i o n e , a u t e n t i c i t à e p r o v a d i r e t t a : d u e e l e m e n t i c h e s i c o m p l e t a n o e c h e r a p p r e s e n t a n o , i n s i e m e , i l p e r c o r s o d e c i s i o n a l e c o n t e m p o r a n e o . L ’ u s o d e l l o s m a r t p h o n e d u r a n t e l o s h o p p i n g , g l i s t r u m e n t i d i r e a l t à a u m e n t a t a , l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p p l i c a t a a l l a r i c e r c a d e i p r o d o t t i e l a c r e s c i t a d i p l a y e r c o m e T i k T o k S h o p s t a n n o r i d i s e g n a n d o p r o f o n d a m e n t e i l p a n o r a m a d e l l ’ a c q u i s t o b e a u t y . A n c h e i r e t a i l e r d o v r a n n o d u n q u e i n v e s t i r e i n s u p p l y c h a i n p i ù v e l o c i , f l e s s i b i l i e r e s i l i e n t i . L ' a c c o r c i a m e n t o d e l l e c a t e n e d i f o r n i t u r a , l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e i p a r t n e r e l a c a p a c i t à d i a d a t t a r s i r a p i d a m e n t e a l l e o s c i l l a z i o n i d e l l a d o m a n d a s a r a n n o f a t t o r i c h i a v e p e r m a n t e n e r e p r e z z i c o m p e t i t i v i e r i s p o n d e r e c o n t e m p e s t i v i t à a l l e a s p e t t a t i v e d e l p u b b l i c o . I n q u e s t o s c e n a r i o , C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a s i c o n f e r m a l u o g o p r i v i l e g i a t o p e r a n a l i z z a r e t r e n d , i n c o n t r a r e n u o v i p l a y e r , v a l u t a r e o p p o r t u n i t à d i e s p a n s i o n e e i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p e r i p u n t i v e n d i t a d e l f u t u r o . Q u i , a z i e n d e e r e t a i l e r p o t r a n n o c o n f r o n t a r s i s u l l e s t r a t e g i e p i ù e f f i c a c i p e r r i s p o n d e r e a u n c o n s u m a t o r e s e m p r e p i ù c o n s a p e v o l e , e s i g e n t e e d e s i d e r o s o d i e s p e r i e n z e . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 d i C o s m o p a c k , d a g i o v e d ì 2 6 a s a b a t o 2 8 m a r z o , r a p p r e s e n t e r à u n v i a g g i o c o m p l e t o a t t r a v e r s o l ’ i n t e r a f i l i e r a p r o d u t t i v a . C i n q u e p a d i g l i o n i o s p i t e r a n n o i p r i n c i p a l i p l a y e r g l o b a l i d e i s e t t o r i i n g r e d i e n t i , f r a g r a n z e , m a c c h i n a r i , a u t o m a z i o n i , p a c k a g i n g e p r o d u z i o n e c o n t o t e r z i , i n u n p e r c o r s o e s p o s i t i v o p e n s a t o p e r o f f r i r e a i p r o f e s s i o n i s t i u n ’ e s p e r i e n z a i n t u i t i v a e d e n s a d i o p p o r t u n i t à . L a F r a g r a n c e s I n g r e d i e n t s Z o n e a c c o g l i e r à p r o d u t t o r i d i m a t e r i e p r i m e e s t a r t u p o r i e n t a t e a l l a s o s t e n i b i l i t à , m e n t r e i l P a d i g l i o n e 1 9 o f f r i r à u n o s g u a r d o p r i v i l e g i a t o s u l l e t e c n o l o g i e p i ù a v a n z a t e p e r l a p r o d u z i o n e e i l c o n f e z i o n a m e n t o . L e a r e e d e d i c a t e a i s e r v i z i f u l l s e r v i c e , a l l e f o r m u l a z i o n i e a l p a c k a g i n g o f f r i r a n n o a i v i s i t a t o r i u n a p a n o r a m i c a s u l l e i n n o v a z i o n i p i ù r e c e n t i i n t e r m i n i d i t e x t u r e , m a t e r i a l i , s i s t e m i d i e r o g a z i o n e e s o l u z i o n i t u r n k e y . I l C o s m o p a c k S t a g e o s p i t e r à u n p r o g r a m m a f o r m a t i v o d e d i c a t o a l l e t e c n o l o g i e d e l f u t u r o , m e n t r e i C o s m o p a c k A w a r d s c e l e b r e r a n n o l ’ e c c e l l e n z a d e l l a f i l i e r a c o n u n a c e r i m o n i a d a l v i v o . P e r l e a z i e n d e c h e o p e r a n o n e l m o n d o d e l p r o d o t t o f i n i t o , d a g i o v e d ì 2 6 a s a b a t o 2 8 m a r z o , C o s m o P e r f u m e r y C o s m e t i c s s a r à a n c o r a u n a v o l t a l ’ a p p u n t a m e n t o i r r i n u n c i a b i l e p e r p r e s e n t a r e n o v i t à , c o n s o l i d a r e r e l a z i o n i e i n c o n t r a r e b u y e r d a t u t t i i p r i n c i p a l i c a n a l i r e t a i l g l o b a l i . S k i n c a r e , m a k e - u p , f r a g r a n z e , p e r s o n a l c a r e e p r o d o t t i l i f e s t y l e t r o v e r a n n o s p a z i o i n a r e e e s p o s i t i v e r i n n o v a t e e p e n s a t e p e r f a c i l i t a r e u n p e r c o r s o d i v i s i t a f l u i d o e c o e r e n t e . D e b u t t a q u e s t ’ a n n o i l C o s m e t i c s S t a g e n e l P a d i g l i o n e 3 6 , u n n u o v o h u b d i c o n t e n u t i d e d i c a t o a p i t c h c o m m e r c i a l i , l a n c i d i p r o d o t t o , p r e s e n t a z i o n i i s t i t u z i o n a l i e m o m e n t i d i c o n f r o n t o t r a b r a n d , r e t a i l e r e m e d i a . L e a r e e d i n e t w o r k i n g s a r a n n o c o m p l e t a m e n t e r i p r o g e t t a t e p e r a c c o g l i e r e i n c o n t r i s t r a t e g i c i i n u n a m b i e n t e d i n a m i c o e c o n f o r t e v o l e . I n i z i a t i v e c o n s o l i d a t e c o m e C o s m o p r i m e , E x t r a o r d i n a r y G a l l e r y , B e a u t y T e c h , C o s m o T a l k s e i C o s m o p r o f C o s m o p a c k A w a r d s c o n t i n u e r a n n o a v a l o r i z z a r e i n n o v a z i o n e e c r e a t i v i t à . N e l l ’ a t t e s a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , i l n u o v o h u b e d i t o r i a l e “ C o s m o p r o f I n s i g h t s ” a c c o m p a g n e r à i l p u b b l i c o c o n r u b r i c h e , i n t e r v i s t e e a p p r o f o n d i m e n t i s u i t r e n d p i ù r i l e v a n t i d e l s e t t o r e . A c o m p l e t a r e l ’ o f f e r t a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , d a g i o v e d ì 2 6 a d o m e n i c a 2 9 m a r z o , C o s m o H a i r N a i l B e a u t y S a l o n a c c o g l i e r à i l m o n d o d e l l a b e l l e z z a p r o f e s s i o n a l e c o n l e p r o p o s t e p i ù a v a n z a t e d e d i c a t e a s a l o n i , c e n t r i e s t e t i c i , s p a , b a r b e r s h o p e n a i l s a l o n . D a l l e a p p a r e c c h i a t u r e h i - t e c h a l l e s o l u z i o n i d i s k i n c a r e p r o f e s s i o n a l e , d a g l i a r r e d i a l l ’ a c c e s s o r i s t i c a , f i n o a i s e r v i z i d i f o r m a z i o n e e a g g i o r n a m e n t o , l a f i e r a o f f r i r à u n p e r c o r s o c o m p l e t o e s i n e r g i c o c o n l e a l t r e a r e e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . I l s e t t o r e B e a u t y S p a p r e s e n t e r à t e c n o l o g i e p e r v i s o e c o r p o , s i s t e m i d i e p i l a z i o n e e l a s e r , s o l u z i o n i p e r a r o m a t e r a p i a e b e n e s s e r e q u o t i d i a n o , m e n t r e l ’ a r e a N a i l L a s h e s m e t t e r à i n s c e n a l e u l t i m e t e n d e n z e i n n a i l a r t , r i c o s t r u z i o n e e p r o d o t t i p r o f e s s i o n a l i . I l c o m p a r t o h a i r c a r e o c c u p e r à i p a d i g l i o n i d e d i c a t i a i g r a n d i b r a n d i n t e r n a z i o n a l i , c o n t r a t t a m e n t i , c o l o r a z i o n i , e x t e n s i o n , s t r u m e n t i p r o f e s s i o n a l i e s o l u z i o n i p e r b a r b e r s h o p . I l P a d i g l i o n e 3 7 o s p i t e r à l ’ O n H a i r S h o w , m e n t r e n e l M a i n S t a g e a l c e n t r o s e r v i z i a v r à l u o g o l a s e c o n d a e d i z i o n e d i O n H a i r E d u c a t i o n , i l p a l c o d e d i c a t o a i l o o k & l e a r n e a l l a f o r m a z i o n e n e l m o n d o d e l l ’ h a i r s t y l i n g . I l M a l l S t a g e a c c o g l i e r à i d u e e v e n t i d e d i c a t i a l l ' e s t e t i c a p r o f e s s i o n a l e : i l W o r l d M a s s a g e M e e t i n g e i l C o s m o O n S t a g e . C o m p l e t a l ’ o f f e r t a i l p r e m i o B e a u t y S t a r s , c h e c e l e b r a l ’ e c c e l l e n z a d e g l i o p e r a t o r i d e l l ’ e s t e t i c a p r o f e s s i o n a l e . C o n u n m i x u n i c o d i i n n o v a z i o n e , c o n t e n u t i , v i s i o n e s t r a t e g i c a e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s , C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a 2 0 2 6 s i p r e p a r a a r i u n i r e a n c o r a u n a v o l t a l ’ i n t e r a c o m m u n i t y i n t e r n a z i o n a l e d e l l a b e l l e z z a . D a l 2 6 a l 2 9 m a r z o , B o l o g n a s i c o n f e r m a c a p i t a l e g l o b a l e d e l b e a u t y , u n l u o g o d o v e i l f u t u r o d e l s e t t o r e p r e n d e f o r m a a t t r a v e r s o i d e e , p r o d o t t i , t e c n o l o g i e e n u o v e c o n n e s s i o n i .