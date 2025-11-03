W a s h i n g t o n , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o d i e s s e r e s t a t o " m a l e " p e r l a f a m i g l i a r e a l e d o p o c h e a d A n d r e w M o u n t b a t t e n W i n d s o r s o n o s t a t i t o l t i i t i t o l i a c a u s a d e i s u o i l e g a m i c o n J e f f r e y E p s t e i n . P a r l a n d o a i g i o r n a l i s t i s u l l ' A i r F o r c e O n e , i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i h a a f f e r m a t o c h e s i t r a t t a d i u n a s i t u a z i o n e " t e r r i b i l e " p e r l a f a m i g l i a r e a l e . " V o g l i o d i r e , è u n a c o s a t e r r i b i l e q u e l l a c h e è s u c c e s s a a l l a f a m i g l i a - h a a g g i u n t o - È s t a t a u n a s i t u a z i o n e t r a g i c a , e d è d a v v e r o u n p e c c a t o . V o g l i o d i r e , m i d i s p i a c e p e r l a f a m i g l i a " . R e C a r l o h a a n c h e s f r a t t a t o i l f r a t e l l o m i n o r e d a l l a R o y a l L o d g e d i W i n d s o r e s i p r e v e d e c h e l ' e x p r i n c i p e s i t r a s f e r i r à i n u n a p r o p r i e t à p i ù p i c c o l a n e l l a t e n u t a d i S a n d r i n g h a m , n e l N o r f o l k . T r u m p è d a t e m p o o g g e t t o d i i n t e r r o g a t i v i s u i s u o i l e g a m i c o n E p s t e i n , i l f i n a n z i e r e p e d o f i l o c h e s i è s u i c i d a t o i n p r i g i o n e n e l 2 0 1 9 . H a s e m p r e n e g a t o q u a l s i a s i c o i n v o l g i m e n t o c o n l ' u o m o d ' a f f a r i n e w y o r k e s e , m a q u e s t ' a n n o s o n o s o r t i d u b b i s u i s u o i l e g a m i q u a n d o E l o n M u s k , a l l e a t o p o l i t i c o d i T r u m p , h a a c c u s a t o i l p r e s i d e n t e d i e s s e r e n e i f i l e d i E p s t e i n . G i o v e d ì s c o r s o , i l s o v r a n o h a p r i v a t o A n d r e a d e i s u o i t i t o l i d i p r i n c i p e e d u c a d i Y o r k a c a u s a d e i s u o i l e g a m i c o n E p s t e i n . H a p e r s o i s u o i t i t o l i r e a l i d o p o l a p u b b l i c a z i o n e p o s t u m a d e l l e m e m o r i e d i V i r g i n i a G i u f f r e , u n a d e l l e v i t t i m e d i E p s t e i n , c h e n e l l ' a g o s t o 2 0 2 1 a v e v a a c c u s a t o A n d r e w d i v i o l e n z a s e s s u a l e i n u n c a s o c h e è s t a t o r i s o l t o i n v i a s t r a g i u d i z i a l e . A v e v a i n o l t r e a f f e r m a t o d i a v e r a v u t o r a p p o r t i s e s s u a l i c o n A n d r e a i n t r e o c c a s i o n i , a n c h e q u a n d o e r a m i n o r e n n e , d o p o e s s e r e s t a t a s f r u t t a t a d a E p s t e i n e d a G h i s l a i n e M a x w e l l , e x f i d a n z a t a e s t r e t t a c o l l a b o r a t r i c e d e l f i n a n z i e r e . I e r i , i l s e g r e t a r i o a l l a D i f e s a b r i t a n n i c o J o h n H e a l e y h a d i c h i a r a t o a l p r o g r a m m a S u n d a y M o r n i n g d i S k y c h e l ' e x p r i n c i p e p o t r e b b e e s s e r e p r i v a t o d e l s u o g r a d o o n o r a r i o d i v i c e a m m i r a g l i o . A n d r e a h a n e g a t o l e a c c u s e d e l l a G i u f f r e .