L o n d r a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C h e M e g h a n M a r k e f o s s e u n o s s o d u r o l o s i s a p e v a g i à . M a n o n f i n o a l p u n t o d a p o t e r f a r e c a u s a a l p r i n c i p e W i l l i a m u n a v o l t a d i v e n t a t o r e . S e c o n d o W o m a n ' s D a y , s e i l f u t u r o s o v r a n o b r i t a n n i c o d o v e s s e d e c i d e r e d i t o g l i e r l e i l t i t o l o d i d u c h e s s a d i S u s s e x , l a m o g l i e d e l p r i n c i p e H a r r y " n o n s i a r r e n d e r e b b e s e n z a c o m b a t t e r e " . U n a f o n t e h a d i c h i a r a t o a l l a r i v i s t a a u s t r a l i a n a : " S e W i l l i a m c i p r o v a s s e , l e i p e n s e r e b b e c h e è u n a q u e s t i o n e p e r s o n a l e . S i s t a c o n s u l t a n d o c o n d i v e r s i e s p e r t i l e g a l i p e r c a p i r e q u a l i s t r a t e g i e a d o t t a r e p e r m a n t e n e r e i l s u o c o g n o m e ( ' S u s s e x ' , n d r ) . " N o n c ' è d u b b i o - s p i e g a l a f o n t e - c h e i n d i v e r s e o c c a s i o n i i l r e a b b i a o p p o r t u n a m e n t e c h i u s o u n o c c h i o s u l m o d o i n c u i l e i s f r u t t a v a i l s u o t i t o l o : i n v i a a d d i r i t t u r a d e i b u o n i r e g a l o c o n l a s c r i t t a ' S u a A l t e z z a R e a l e ' " . I n t e r v e n e n d o i n u n p o d c a s t a d a g o s t o , M e g h a n a v e v a d i c h i a r a t o : " I l m i o n o m e l e g a l e è M e g h a n , d u c h e s s a d i S u s s e x , m a p e r n o i S u s s e x è i l c o g n o m e d e l l a n o s t r a f a m i g l i a e d è i l n o m e c h e c o n d i v i d i a m o c o n i n o s t r i f i g l i . D a q u a n d o s o n o s p o s a t a , m i c h i a m a n o c o s ì " . L a r e g i n a E l i s a b e t t a a v e v a c o n c e s s o a l p r i n c i p e H a r r y e a M e g h a n i t i t o l i d i d u c a e d u c h e s s a d i S u s s e x q u a n d o s i s o n o s p o s a t i n e l 2 0 1 8 , e l a c o p p i a h a p o i d e c i s o d i a d o t t a r e i l c o g n o m e S u s s e x p e r s é e p e r i p r o p r i f i g l i . T u t t a v i a , i b a m b i n i A r c h i e e L i l i b e t h a n n o i l c o g n o m e M o u n t b a t t e n - W i n d s o r s u i l o r o c e r t i f i c a t i d i n a s c i t a . L a d e c i s i o n e d i M e g h a n M a r k l e d i c o n s u l t a r e e s p e r t i l e g a l i n e g l i S t a t i U n i t i p e r p r e p a r a r s i a u n ' e v e n t u a l e d e c i s i o n e d e l p r i n c i p e W i l l i a m , v o l t a a p r i v a r e l e i e i l m a r i t o d e i t i t o l i r e a l i , p o t r e b b e e s s e r e s t a t a p r e s a i n s e g u i t o a l l a p u n i z i o n e s t r a o r d i n a r i a i n f l i t t a d a r e C a r l o a l f r a t e l l o A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r , a c u i h a t o l t o t u t t i i t i t o l i , t r a c u i i l p r e z i o s o t i t o l o d i p r i n c i p e e d u c a d i Y o r k . U n r i s c h i o s o p r e c e d e n t e p e r l a d u c h e s s a . S e c o n d o f o n t i i n t e r n e , u n a v o l t a d i v e n t a t o r e , W i l l i a m a d o t t e r e b b e u n a l i n e a m o l t o p i ù d u r a d e l p a d r e n e i c o n f r o n t i d i t u t t i c o l o r o c h e m a n c a n o d i r i s p e t t o o s m i n u i s c o n o l a m o n a r c h i a . E s i s t a n n o d i f f o n d e n d o v o c i s e c o n d o c u i i l f u t u r o s o v r a n o a g i r à c o n t r o i S u s s e x i n C a l i f o r n i a . N o n c ' è a l c u n a i n d i c a z i o n e c h e H a r r y n o n s a r e b b e p i ù u n p r i n c i p e c o m e l o z i o c a d u t o i n d i s g r a z i a , m a g l i a l t r i t i t o l i d e l l a f a m i g l i a p o t r e b b e r o e s s e r e a r i s c h i o .