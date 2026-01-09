L o n d r a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A N a t a l e , C a t h e r i n e M i d d l e t o n è s t a t a a l c e n t r o d e l l ' a t t e n z i o n e e C a m i l l a s i è s e n t i t a m e s s a d a p a r t e " . L o s c r i v e C l o s e r , s o t t o l i n e a n d o c h e i r a p p o r t i f r a l a p r i n c i p e s s a d i G a l l e s e l a r e g i n a n o n s o n o m i g l i o r a t i d a l l a f a s t o s a s e r a t a d i g a l a a l C a s t e l l o d i W i n d s o r , a l l ' i n i z i o d i d i c e m b r e , p e r l a v i s i t a d i S t a t o d e l p r e s i d e n t e t e d e s c o e d u r a n t e l a q u a l e K a t e - c h e o g g i c o m p i e 4 4 a n n i - è s t a t a a m m i r a t a d a t u t t i i p a r t e c i p a n t i a l l a s e r a t a : i n d o s s a v a u n a m p i o a b i t o a z z u r r o p a l l i d o d i J e n n y P a c k h a m e i s u o i c a p e l l i , d e l i c a t a m e n t e o n d u l a t i , e r a n o a v v o l t i d a l l a t i a r a O r i e n t a l C i r c l e t d e l l a r e g i n a V i t t o r i a , u n g i o i e l l o v i s t o i n p u b b l i c o m o l t o d i r a d o . " C a m i l l a è a n c o r a s o t t o s h o c k p e r i l b a n c h e t t o d i S t a t o , c o n v i n t a c h e l a t i a r a d i K a t e n o n s i a s t a t a u n c a s o e a b b i a u n v a l o r e a l t a m e n t e s i m b o l i c o - h a d e t t o u n a f o n t e a l l a r i v i s t a - K a t e s t a v a e f f e t t i v a m e n t e d i c e n d o a l m o n d o c h e n o n p a s s e r à m o l t o t e m p o p r i m a c h e d i v e n t i r e g i n a . È a d o r a t a i n f a m i g l i a e d a l p u b b l i c o b r i t a n n i c o , q u i n d i è l o g i c o c h e s t i a d a n d o u n c o n t r i b u t o m a g g i o r e a l l a d e f i n i z i o n e d i c o m e s a r à l a m o n a r c h i a i n f u t u r o " . S e c o n d o i l m a g a z i n e , C a m i l l a " r i t i e n e c h e s i a f i n i t a l ' e p o c a i n c u i i m e m b r i p i ù a n z i a n i d e l l a f a m i g l i a r e a l e s i p r e s e n t a v a n o p e r u n a f o t o r i c o r d o e p o i s i d i c h i a r a v a n o s o d d i s f a t t i . L a v e c c h i a g u a r d i a d e t e s t a q u e s t a s i t u a z i o n e , s o p r a t t u t t o C a m i l l a , c h e s i c u r a m e n t e n o n g r a d i s c e s e n t i r s i d i r e q u a l i s t a n d a r d d e v e s o d d i s f a r e . M a K a t e è p i ù f o r t e d i q u a n t o s i p e n s i e n o n h a i n t e n z i o n e d i a r r e n d e r s i " . M a c ' è u n p r e c e d e n t e c h e f e c e e m e r g e r e s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i l a ' f a i d a ' f r a C a m i l l a e K a t e . A s e t t e m b r e , q u a n d o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p d e f i n ì K a t e " b e l l i s s i m a " d u r a n t e l a s u a v i s i t a d i S t a t o . I n q u e l l ' o c c a s i o n e , l a r e g i n a n o n f u c o n t e n t a c h e l a n u o r a l e r u b a s s e l a s c e n a , e d o v e t t e g e n t i l m e n t e c a c c i a r l a v i a p e r p o t e r p a r l a r e d a s o l a c o n l a m o g l i e d i T r u m p , M e l a n i a . L a f o n t e d e l t a b l o i d p r o s e g u e : " C a m i l l a p u ò l a m e n t a r s i q u a n t o v u o l e , m a u n a v o l t a c h e C a t h e r i n e d i v e n t e r à r e g i n a , r i m a r r à i s o l a t a e d i f a t t o a l l a m e r c é d i K a t e i n t e r m i n i d i i n f l u e n z a a l l ' i n t e r n o d e l l a S o c i e t à . S a r à d i f f i c i l e p e r l e i m e t t e r e d a p a r t e i l s u o o r g o g l i o e a c c e t t a r n e l ' a u t o r i t à " .