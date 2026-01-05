L o n d r a , 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e a p p a r i z i o n i p u b b l i c h e d i L a d y D i a n a f u r o n o s e m p r e d e g l i e v e n t i g l a m o u r , f i n d a l l a p r i m a o c c a s i o n e , s u b i t o d o p o i l f i d a n z a m e n t o c o n l ' a l l o r a p r i n c i p e C a r l o . E r a i l 7 m a r z o 1 9 8 1 , q u a n d o , a 1 9 a n n i , f e c e s c a l p o r e c o n l ' a b i t o d a s e r a i n t a f f e t à n e r o d i s e g n a t o d a g l i s t i l i s t i D a v i d e d E l i z a b e t h E m a n u e l : u s c e n d o d a l l a l i m o u s i n e p e r e n t r a r e n e l l a G o l d s m i t h ' s H a l l d i L o n d r a , f u i n v e s t i t a d a u n t r i p u d i o d i f l a s h . L ' e v e n t o , c h e e r a a s o s t e g n o d e l l a R o y a l O p e r a H o u s e , p a s s ò i n s e c o n d o p i a n o r i s p e t t o a l l e i m m a g i n i d e l l a f u t u r a s p o s a r e a l e c h e s c e n d e v a d a l l a m a c c h i n a i n d o s s a n d o q u e l v e s t i t o s e n z a s p a l l i n e e d a l l ' a m p i a s c o l l a t u r a . F e c e n o t i z i a s u i g i o r n a l i d i t u t t o i l m o n d o l a t r a s f o r m a z i o n e d i D i a n a , c h e , c o m e c o m m e n t a r o n o g l i s t i l i s t i , f u " i n c r e d i b i l e : è a r r i v a t a c o n u n a s p e t t o d a m a e s t r a d ' a s i l o , m a o r a s e m b r a v a u n a s t a r d e l c i n e m a " . N e l s u o l i b r o ' G r a c e , O n c e U p o n a T i m e : B e h i n d T h e F a i r y T a l e O f P r i n c e s s G r a c e A n d P r i n c e R a i n i e r ' , l ' a u t o r e J o h n R a n d y T a r a b o r r e l l i r i c o r d a c o m e " q u e l l a s e r a , D i a n a i n d o s s a v a u n a b i t o d a s e r a n e r o , m o l t o s c o l l a t o e s e n z a s p a l l i n e . T u t t a v i a , d i e t r o l e q u i n t e , l a p r i n c i p e s s a - c h e n o n s i a b i t u e r à m a i a l l e l u c i d e l l a r i b a l t a - e r a u n f a s c i o d i n e r v i : f i n ì p e r s c o p p i a r e a p i a n g e r e n e l b a g n o d e l l e d o n n e d u r a n t e i l r i c e v i m e n t o s u c c e s s i v o a B u c k i n g h a m P a l a c e , e f u c o n s o l a t a d a l l a p r i n c i p e s s a G r a c e d i M o n a c o , a n c h e l e i p r e s e n t e a l l ' e v e n t o " . D o p o a v e r n o t a t o c h e D i a n a e r a i n p r e d a a l " p a n i c o " , r a c c o n t a T a r a b o r r e l l i , " p r e o c c u p a t a p e r l e i , G r a c e l e c h i e s e s e v o l e s s e a c c o m p a g n a r l a n e l b a g n o d e l l e d o n n e p e r u n a c h i a c c h i e r a t a " . F u a l l o r a , a g g i u n g e i l b i o g r a f o , c h e " D i a n a s c o p p i ò a p i a n g e r e , m e n t r e G r a c e s i s t a v a r i t o c c a n d o i l t r u c c o " . E r a l a p r i m a v o l t a c h e l ' a r i s t o c r a t i c a m a e s t r a d ' a s i l o s i t r o v a v a f a c c i a a f a c c i a c o n l ' i c o n a d i H o l l y w o o d , c h e a v e v a v i n t o u n O s c a r c o m e m i g l i o r e a t t r i c e p e r i l s u o r u o l o n e l f i l m ' L a r a g a z z a d i c a m p a g n a ' d e l 1 9 5 4 . D i c i o t t o m e s i d o p o a v r e b b e p a r t e c i p a t o a l f u n e r a l e d e l l a p r i n c i p e s s a G r a c e e 1 5 a n n i d o p o i l m o n d o s a r e b b e s t a t o n u o v a m e n t e n e l l u t t o p e r l a m o r t e d e l l a s t e s s a D i a n a . I n u n o s t r a o r d i n a r i o p a r a l l e l i s m o , e n t r a m b e l e d o n n e m o r i r o n o i n i n c i d e n t i s t r a d a l i . D u r a n t e l ' e v e n t o , p r o s e g u e T a r a b o r r e l l i , " D i a n a d i s s e c h e o r a s i r e n d e v a c o n t o p i ù c h e m a i d i q u a n t o s a r e b b e s t a t o i n s o p p o r t a b i l e a v e r e c o s ì t a n t e p e r s o n e c h e s i a c c a l c a v a n o p e r c a t t u r a r e l a s u a a t t e n z i o n e , f a c e n d o d o m a n d e , n o n s o l o a l e i , m a a c h i u n q u e l a c o n o s c e s s e . P r e v e d e v a u n a v i t a t o t a l m e n t e p r i v a d i p r i v a c y . E r a s p a v e n t a t a . C o s a p o t e v a f a r e ? S t a v a s i c u r a m e n t e c h i e d e n d o c o n s i g l i o a l l a d o n n a g i u s t a . G r a c e a v e v a s e m p r e s a p u t o c o m e u s a r e l a s u a c e l e b r i t à a s u o v a n t a g g i o , m e n t r e D i a n a s e m b r a v a a v v i z z i r e s o t t o i r i f l e t t o r i . G r a c e , c h e a l l o r a a v e v a 5 1 a n n i , a b b r a c c i ò l a d i c i a n n o v e n n e D i a n a e l e d i e d e u n a p a c c a s u l l a s p a l l a . P o i l e m i s e u n a m a n o s u c i a s c u n a g u a n c i a , a c c a r e z z a n d o l e i l v i s o , e l e d i s s e c o n u n s o r r i s o g e n t i l e : ' N o n p r e o c c u p a r t i , c a r a , p o t r à a n d a r e s o l t a n t o p e g g i o ' " .