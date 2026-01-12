W a s h i n g t o n , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - M e g h a n M a r k l e t o r n e r à l a p r o s s i m a e s t a t e i n G r a n B r e t a g n a p e r l a p r i m a v o l t a d o p o q u a t t r o a n n i . S e , c o m e p r e v i s t o , a l s e c o n d o g e n i t o d i r e C a r l o v e r r à c o n c e s s a l a s i c u r e z z a , l a d u c h e s s a d e l S u s s e x a c c o m p a g n e r à i l i l p r i n c i p e H a r r y a u n e v e n t o d e g l i I n v i c t u s G a m e s a B i r m i n g h a m . S e c o n d o i l S u n , d o p o a v e r a c c o m p a g n a t o i l m a r i t o a l l e e d i z i o n i p r e c e d e n t i i n C a n a d a e G e r m a n i a , M e g h a n s p e r a d i e s s e r e i l 1 0 l u g l i o a l l a f e s t a n e l l a c i t t à d e l l e W e s t M i d l a n d s . S e a c c a d e s s e , s a r e b b e l a p r i m a v o l t a c h e t o r n a n e l R e g n o U n i t o d a q u a n d o p r e s e p a r t e a l f u n e r a l e d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I n e l s e t t e m b r e 2 0 2 2 . L a d e c i s i o n e f a r e b b e s e g u i t o a l l e c o n c l u s i o n i d e l m e s e s c o r s o s e c o n d o c u i i l R a v e c , u n c o m i t a t o d i e s p e r t i d i p o l i z i a , r e a l i e g o v e r n a t i v i , h a c o n c l u s o c h e i l p r i n c i p e H a r r y n e c e s s i t a d i p r o t e z i o n e u f f i c i a l e q u a n d o s i r e c a n e l R e g n o U n i t o . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l S u n , i l c o m i t a t o s t a o r a s u p e r v i s i o n a n d o i p i a n i d i s i c u r e z z a a r m a t a r i c h i e s t i d a l p r i n c i p e p e r l a s u a v i s i t a . U n a f o n t e i n t e r n a h a a f f e r m a t o : " L a s i c u r e z z a s a r à s e m p r e i l f a t t o r e d e c i s i v o i n q u e s t a s i t u a z i o n e " . M e g h a n , c h e v i v e a s s i e m e a l m a r i t o e a i f i g l i a M o n t e c i t o , i n C a l i f o r n i a , n o n h a p i ù m e s s o p i e d e n e l R e g n o U n i t o d a l 2 0 2 2 . N e l c o r s o d e g l i a n n i , l a d u c h e s s a h a p a r t e c i p a t o r e g o l a r m e n t e a g l i e v e n t i d i H a r r y p e r i s o l d a t i f e r i t i . A l m o m e n t o n o n è n o t o s e i l o r o f i g l i A r c h i e , d i s e i a n n i , e L i l i b e t , d i q u a t t r o , l i r a g g i u n g e r a n n o a g l i I n v i c t u s G a m e s d i B i r m i n g h a m . I b a m b i n i h a n n o v i s i t a t o i l R e g n o U n i t o d u r a n t e i l G i u b i l e o d i P l a t i n o d e l l a R e g i n a n e l g i u g n o 2 0 2 2 , s e b b e n e s i a n o s t a t i t e n u t i l o n t a n i d a i r i f l e t t o r i . E ' s t a t o i n o l t r e r i f e r i t o c h e i l p r i n c i p e H a r r y d e s i d e r a r e a l i z z a r e u n s o g n o : f a r p r o n u n c i a r e a l p a d r e i l d i s c o r s o d i a p e r t u r a d e i g i o c h i d e l p r o s s i m o a n n o . U n a m o s s a d e l g e n e r e s a r e b b e v i s t a c o m e u n i m p o r t a n t e r a m o s c e l l o d ' u l i v o d o p o l a f a i d a d e l p r i n c i p e c o n i l r e s t o d e l l a f a m i g l i a r e a l e , d o p o c h e s i e r a r i t i r a t o d a g l i i n c a r i c h i u f f i c i a l i e a v e v a p u b b l i c a t o a f f e r m a z i o n i o f f e n s i v e n e l s u o l i b r o d i m e m o r i e ' S p a r e ' n e l 2 0 2 3 . N e g l i u l t i m i a n n i , r e C a r l o h a v i s t o b r e v e m e n t e i l f i g l i o m i n o r e s o l o d u e v o l t e e g l i a d d e t t i a i l a v o r i a f f e r m a n o c h e i d u e s o n o i n t e n z i o n a t i a m e t t e r e d a p a r t e l e l o r o d i v e r g e n z e .