L o n d r a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - D a W i n d s o r a l B a h r e i n , p a s s a n d o p e r S a n d r i n g h a m ( m a s o l t a n t o p e r u n a b r e v e t a p p a ) : s e c o n d o i n d i s c r e z i o n i , d o p o l o s f r a t t o d a l l a s o n t u o s a d i m o r a R o y a l L o d g e e d o p o u n b r e v e p e r i o d o d i p e r m a n e n z a i n u n a c a s a p i ù m o d e s t a a l l ' i n t e r n o d e l l a t e n u t a d e l r e n e l N o r f o l k , C a r l o p o t r e b b e m a n d a r e A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r i n e s i l i o d o r a t o n e l r e g n o d e l G o l f o , d o v e l ' e x p r i n c i p e v i v r e b b e , c o m e p i a c e a l u i , n e l l u s s o e s i s e n t i r e b b e u n r e , v i s t o i l s u o r a p p o r t o d i l u n g a d a t a , i n q u a l i t à d i i n v i a t o c o m m e r c i a l e d e l R e g n o U n i t o , c o n l ' e x p r o t e t t o r a t o b r i t a n n i c o . S e c o n d o i l M a i l o n S u n d a y , r e C a r l o h a v i s t o i n s e g r e t o H a m a d b i n I s a A l K h a l i f a , r e d e l B a h r e i n , n e l l a t e n u t a d i q u e s t ' u l t i m o n e l l ' O x f o r d s h i r e , a n o v e m b r e , q u a l c h e g i o r n o d o p o a v e r p r i v a t o i l f r a t e l l o d e i t i t o l i r e a l i . L a t e m p i s t i c a d e l l ' i n c o n t r o h a d a t o l u o g o a l l e s p e c u l a z i o n i s u l t r a s f e r i m e n t o d i A n d r e a , p r o p r i o n e l m o m e n t o c l o u d e i p r o v v e d i m e n t i d i C h a r l e s . B u c k i n g h a m P a l a c e h a m i n i m i z z a t o l ' i m p o r t a n z a d e l l a v i s i t a , s o s t e n e n d o c h e s i t r a t t a s s e s e m p l i c e m e n t e d i " u n i n c o n t r o p r i v a t o t r a d u e v e c c h i a m i c i " e c h e " l a q u e s t i o n e d i A n d r e w n o n e r a a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o " . A n d r e a , v i s i t a t o r e a b i t u a l e d e l p i c c o l o r e g n o , g o d r e b b e d e l l a r i v e r e n z a c h e i f u n z i o n a r i d e l B a h r e i n r i s e r v a n o a l l a f a m i g l i a r e a l e e s e m b r a e s s e r e a n c h e m o l t o v i c i n o a l r e e a s u o f i g l i o , i l p r i n c i p e e r e d i t a r i o S a l m a n . C i o n o n o s t a n t e , i l f r a t e l l o d i C a r l o è s t a t o c o s t a n t e m e n t e c r i t i c a t o p e r i s u o i s t r e t t i r a p p o r t i c o n l a f a m i g l i a r e a l e d e l B a h r e i n , d a t a l ' a r r e t r a t e z z a d e l P a e s e i n m a t e r i a d i d i r i t t i u m a n i e l e a c c u s e d i r e p r e s s i o n e p o l i t i c a . L a n a z i o n e i n s u l a r e s i a d a t t e r e b b e s i c u r a m e n t e a l d e s i d e r i o d i A n d r e a d i u n o s t i l e d i v i t a l u s s u o s o . P a r c o g i o c h i p e r s u p e r - r i c c h i , v a n t a a n c h e l ' e c o n o m i a i n p i ù r a p i d a c r e s c i t a d e l l a r e g i o n e . E x p r o t e t t o r a t o b r i t a n n i c o , i l B a h r e i n h a o t t e n u t o l ' i n d i p e n d e n z a n e l 1 9 7 1 e d è c o n s i d e r a t o u n o d e i p a e s i p i ù l i b e r a l i d e l m o n d o a r a b o . T u t t a v i a , l a s i t u a z i o n e è s t a t a d e f i n i t a " d e p l o r e v o l e " d a g l i a t t i v i s t i u m a n i t a r i , c h e s o s t e n g o n o c h e l a t o r t u r a s i a d i f f u s a a l l ' i n t e r n o d e l s i s t e m a g i u d i z i a r i o , c o s ì c o m e l a d i s c r i m i n a z i o n e e i l s e t t a r i s m o . E ' v e r o c h e l e d o n n e h a n n o i l d i r i t t o a l v o t o , m a s e c o n d o g l i a t t i v i s t i s o n o c o s t r e t t e a d o v e r a n c o r a a f f r o n t a r e m o l t i o s t a c o l i , d o v u t i a n o r m e c u l t u r a l i c h e i m p e d i s c o n o i l p r o g r e s s o e l e r i f o r m e o s t e g g i a t e d a l l a m a g g i o r p a r t e d e l P a e s e . M a f o r s e l a c o s a c h e p i ù c o n t a p e r l ' e x d u c a d i Y o r k e c h e l o f a r e b b e p r o p e n d e r e p e r i l B a h r e i n , è c h e l a n a z i o n e i n s u l a r e n o n h a u n a c c o r d o d i e s t r a d i z i o n e c o n g l i S t a t i U n i t i , i l c h e s i g n i f i c a c h e A n d r e w n o n p o t r e b b e e s s e r e c o s t r e t t o a t e s t i m o n i a r e a l C o n g r e s s o s u l l o s c a n d a l o E p s t e i n .