W a s h i n g t o n , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - M e g h a n M a r k l e h a p o s t a t o u n a n u o v a f o t o a s s i e m e a l p r i n c i p e H a r r y p e r c e l e b r a r e l ' i n i z i o d e l 2 0 2 6 . S u l s u o a c c o u n t I n s t a g r a m ' A s E v e r ' , l a d u c h e s s a d i S u s s e x h a c o n d i v i s o l e s u e p r i o r i t à p e r g e n n a i o , o v v e r o " r e s e t t a r e " e p o r t a r e a t e r m i n e d e i " r i t u a l i " . C o n d i v i d e n d o a l c u n e f o t o g r a f i e , M e g h a n h a s c r i t t o : " G e n n a i o : R e s e t e r i t u a l i " e h a p u b b l i c a t o f o t o g r a f i e d i b e v a n d e c a l d e , f r u t t a e c a n d e l e , e q u e l l a c o n s u o m a r i t o , i n c u i è r a f f i g u r a t a m e n t r e l o t i e n e p e r m a n o e i d u e s i s o r r i d o n o . P a s s a n d o d a l f a c e t o a l s e r i o , u n e s p e r t o r e a l e h a e s o r t a t o i l p r i n c i p e H a r r y a f a r e u n a c o s a i m p o r t a n t e q u e s t ' a n n o , c h e g l i s e r v i r à a n c h e a m a n t e n e r e l a s u a p o p o l a r i t à e i l s u o s u c c e s s o . D a q u a n d o h a l a s c i a t o l a v i t a r e a l e n e l 2 0 2 0 , i l s e c o n d o g e n i t o d i r e C a r l o s e m b r a n o n a v e r a v u t o u n p e r c o r s o c h i a r o d a s e g u i r e i n t e r m i n i d i v i t a l a v o r a t i v a . T u t t a v i a , h a c o n t i n u a t o s e m p r e a f a r e b e n e f i c e n z a , i l c h e s e m b r a a v e r l o d i p i n t o s o t t o u n a l u c e p o s i t i v a . Q u e s t a s u a i n c l i n a z i o n e p o t r e b b e e s s e r e d o v u t a a l f a t t o c h e l a b e n e f i c e n z a è q u a l c o s a c h e i l p r i n c i p e h a f a t t o f i n d a l s u o p e r i o d o d a m e m b r o a t t i v o d e l l a f a m i g l i a r e a l e . S e b b e n e n o n s i a n o t o q u a l e s i a l ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d i H a r r y p e r i l 2 0 2 6 , u n e s p e r t o r e a l e l o h a e s o r t a t o a c o n t i n u a r e a c o n c e n t r a r s i s u l l e s u e i n i z i a t i v e b e n e f i c h e , i n c u i è " i n c r e d i b i l m e n t e b r a v o " . M a n o n è t u t t ' o r o q u e l c h e l u c c i c a . A p r o p o s i t o d i b e n e f i c e n z a , i n f a t t i , i S u s s e x h a n n o l a s c i a t o u n ' i m p o r t a n t e a n t i c i p a z i o n e s u l f u t u r o d e i l o r o f i g l i . P o c o p r i m a d i N a t a l e , h a n n o a n n u n c i a t o c a m b i a m e n t i n e l l a l o r o o r g a n i z z a z i o n e b e n e f i c a , l a A r c h e w e l l F o u n d a t i o n , c h e c a m b i e r à i l s u o n o m e i n A r c h e w e l l P h i l a n t h r o p i e s . I n u n a d i c h i a r a z i o n e i n c u i s p i e g a i l c a m b i a m e n t o , l a f o n d a z i o n e h a a f f e r m a t o : " Q u e s t a e n t i t à b e n e f i c a c o n s e n t e a l l a c o p p i a e a i l o r o f i g l i d i a m p l i a r e i l o r o s f o r z i f i l a n t r o p i c i g l o b a l i c o m e u n a f a m i g l i a " . E c h e c i s a r e b b e d i m a l e , s i p o t r e b b e p e n s a r e , n e l l ' a l l a r g a r e l a p a r t e c i p a z i o n e a l l e a t t i v i t à b e n e f i c h e a i p r o p r i f i g l i ? S o l i t a m e n t e , n u l l a d i s b a g l i a t o , a n z i , l ' i n i z i a t i v a è l o d e v o l e . S e n o n c h é m e n z i o n a n d o i l o r o f i g l i , i l p r i n c i p e A r c h i e , d i s e i a n n i , e l a p r i n c i p e s s a L i l i b e t , d i q u a t t r o , n e l l a d i c h i a r a z i o n e s e m b r e r e b b e c h e l a c o p p i a s t i a p i a n i f i c a n d o d i c o i n v o l g e r l i n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e i n f u t u r o , q u a n d o d a s e m p r e i S u s s e x , h a n n o a f f e r m a t o d i n o n v o l e r i n t e r f e r i r e n e l l e l o r o s c e l t e d a g r a n d i , c h e d o v r a n n o e s s e r e i n d i p e n d e n t i d a i g e n i t o r i . I n q u a l c h e m o d o , i n v e c e , l a c o p p i a s t a t r a c c i a n d o p e r l o r o u n a s t r a d a . T a n t o c h e l ' e s p e r t o r e a l e R i c h a r d E d e n d e l D a i l y M a i l h a a f f e r m a t o : " S o n o s i n c e r a m e n t e c o n f u s o . H a r r y e M e g h a n h a n n o s e m p r e i n s i s t i t o s u l f a t t o c h e i l o r o f i g l i s a r e b b e r o s t a t i i n g r a d o d i f a r s i s t r a d a n e l l a v i t a s e n z a l a p r e s s i o n e d i a s p e t t a t i v e o t i t o l i . N o n p o s s o c r e d e r e c h e c i s i a H a r r y d i e t r o a t u t t o q u e s t o . D e v e e s s e r e l ' i n f l u e n z a d i M e g h a n " .