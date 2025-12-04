Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il rapporto con lAfrica è centrale nella nostra agenda di politica estera, in particolare il lancio del piano Mattei. Formazione ed educazione rappresentano un architrave nel piano: capitale umano e giovani rivestono unimportanza cruciale". Lo ha dichiarato Nicoletta Bombardiere, direttore generale per gli Affari globali del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, durante la presentazione del progetto CyberBridge - Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa, realizzato congiuntamente con lAgenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e con il supporto di Leonardo, tramite la Divisione Cyber & Security Solutions, e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Come spiegato nel corso dellincontro, il progetto Cyberbridge è rivolto a Paesi africani ed è concepito per integrare competenze tecniche e capacità di policy favorendo un approccio multilivello alla resilienza digitale attraverso formazione specialistica, diplomazia e governance del cyberspazio. "Il panorama delle tecnologie e dellinformazione in Africa sta vivendo una rivoluzione, grazie a una popolazione giovane esperta di tecnologia e una crescente domanda di connettività. Pensiamo allespansione di internet e servizi legati allIa, e quindi alla connettività. Lespansione delle possibilità digitali apre anche nuovi scenari di rischio, con una declinazione particolare in Africa. Luso crescente di tecnologie sofisticate legate a intenti malevoli portano a le cosiddette minacce ibride. Come Farnesina con questo progetto intendiamo fornire un contributo significativo al rafforzamento del dialogo strategico tra Italia e paesi Africani promuovendo una cultura istituzionale della cybersicurezza. Si tratta di paesi con capacità infrastrutturali adeguate per poter investire in cybersicurezza". "Grazie al nostro contributo finanziario il progetto consentirà organizzazione di missioni e questo aiuterà ad intessere relazioni istituzionali con i paesi interessati. È facile comprendere come Cyberbridge un investimento nelle relazioni di lungo periodo per noi, con lobiettivo di costruire uno scenario internazionale più sicuro. I paesi con cyberbridge saranno più sicuri e pronti a difendere i propri cittadini, oltre che luoghi affidabili per investimenti", ha concluso Bombardiere.