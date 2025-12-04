R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l r a p p o r t o c o n l ’ A f r i c a è c e n t r a l e n e l l a n o s t r a a g e n d a d i p o l i t i c a e s t e r a , i n p a r t i c o l a r e i l l a n c i o d e l p i a n o M a t t e i . F o r m a z i o n e e d e d u c a z i o n e r a p p r e s e n t a n o u n a r c h i t r a v e n e l p i a n o : c a p i t a l e u m a n o e g i o v a n i r i v e s t o n o u n ’ i m p o r t a n z a c r u c i a l e " . L o h a d i c h i a r a t o N i c o l e t t a B o m b a r d i e r e , d i r e t t o r e g e n e r a l e p e r g l i A f f a r i g l o b a l i d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i e s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o “ C y b e r B r i d g e - S t r a t e g i c T r a i n i n g P r o g r a m m e f o r D i g i t a l R e s i l i e n c e i n A f r i c a ” , r e a l i z z a t o c o n g i u n t a m e n t e c o n l ’ A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a N a z i o n a l e ( A c n ) e c o n i l s u p p o r t o d i L e o n a r d o , t r a m i t e l a D i v i s i o n e C y b e r & S e c u r i t y S o l u t i o n s , e i l s o s t e g n o d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i e s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . C o m e s p i e g a t o n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o , i l p r o g e t t o “ C y b e r b r i d g e ” è r i v o l t o a P a e s i a f r i c a n i e d è c o n c e p i t o p e r i n t e g r a r e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e c a p a c i t à d i p o l i c y f a v o r e n d o u n a p p r o c c i o m u l t i l i v e l l o a l l a r e s i l i e n z a d i g i t a l e a t t r a v e r s o f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a , d i p l o m a z i a e g o v e r n a n c e d e l c y b e r s p a z i o . " I l p a n o r a m a d e l l e t e c n o l o g i e e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e i n A f r i c a s t a v i v e n d o u n a r i v o l u z i o n e , g r a z i e a u n a p o p o l a z i o n e g i o v a n e e s p e r t a d i t e c n o l o g i a e u n a c r e s c e n t e d o m a n d a d i c o n n e t t i v i t à . P e n s i a m o a l l ’ e s p a n s i o n e d i i n t e r n e t e s e r v i z i l e g a t i a l l ’ I a , e q u i n d i a l l a c o n n e t t i v i t à . L ’ e s p a n s i o n e d e l l e p o s s i b i l i t à d i g i t a l i a p r e a n c h e n u o v i s c e n a r i d i r i s c h i o , c o n u n a d e c l i n a z i o n e p a r t i c o l a r e i n A f r i c a . L ’ u s o c r e s c e n t e d i t e c n o l o g i e s o f i s t i c a t e l e g a t e a i n t e n t i m a l e v o l i p o r t a n o a l e c o s i d d e t t e m i n a c c e i b r i d e . C o m e F a r n e s i n a c o n q u e s t o p r o g e t t o i n t e n d i a m o f o r n i r e u n c o n t r i b u t o s i g n i f i c a t i v o a l r a f f o r z a m e n t o d e l d i a l o g o s t r a t e g i c o t r a I t a l i a e p a e s i A f r i c a n i p r o m u o v e n d o u n a c u l t u r a i s t i t u z i o n a l e d e l l a c y b e r s i c u r e z z a . S i t r a t t a d i p a e s i c o n c a p a c i t à i n f r a s t r u t t u r a l i a d e g u a t e p e r p o t e r i n v e s t i r e i n c y b e r s i c u r e z z a " . " G r a z i e a l n o s t r o c o n t r i b u t o f i n a n z i a r i o i l p r o g e t t o c o n s e n t i r à o r g a n i z z a z i o n e d i m i s s i o n i e q u e s t o a i u t e r à a d i n t e s s e r e r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i c o n i p a e s i i n t e r e s s a t i . È f a c i l e c o m p r e n d e r e c o m e C y b e r b r i d g e u n i n v e s t i m e n t o n e l l e r e l a z i o n i d i l u n g o p e r i o d o p e r n o i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o s t r u i r e u n o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e p i ù s i c u r o . I p a e s i c o n c y b e r b r i d g e s a r a n n o p i ù s i c u r i e p r o n t i a d i f e n d e r e i p r o p r i c i t t a d i n i , o l t r e c h e l u o g h i a f f i d a b i l i p e r i n v e s t i m e n t i " , h a c o n c l u s o B o m b a r d i e r e .