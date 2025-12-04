M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l v a l o r e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e c u l t u r a l e g i o v a n i l e p e r c o n t r a s t a r e e m a r g i n a z i o n e e d i s p e r s i o n e s c o l a s t i c a , i s i s t e m i d i t u t e l a p e r b a m b i n e , b a m b i n i e a d o l e s c e n t i c h e v i v o n o i n c o n t e s t i d i c r i m i n a l i t à e v i o l e n z a , l a f u n z i o n e r i e d u c a t i v a d e l t e a t r o i n c a r c e r e , m a a n c h e l a s c u o l a c h e r e s i s t e n e i r i f u g i a n t i a e r e i d e l l ’ U c r a i n a e u n p r o g e t t o p e r s o s t e n e r e l ’ a c c e s s o d i b a m b i n e e r a g a z z e a l l e d i s c i p l i n e S t e m c o n t r o i p r e g i u d i z i : s o n o q u e s t i i t e m i d e l l e r i c e r c h e v i n c i t r i c i d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e l p r e m i o ' S a v e t h e C h i l d r e n p e r l a r i c e r c a - D o v e i n i z i a i l f u t u r o ' . " È u r g e n t e r a f f o r z a r e l ’ a l l e a n z a t r a l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e c h i o p e r a a l f i a n c o d i b a m b i n e , b a m b i n i e a d o l e s c e n t i . I d i r i t t i d e l l ’ i n f a n z i a n o n a v a n z a n o s e n o n c ’ è r i c e r c a . G l i i n t e r v e n t i p u b b l i c i e i p r o g e t t i s u l c a m p o r i s c h i a n o d i n o n e s s e r e e f f i c a c i s e n z a d a t i , a n a l i s i e d e v i d e n z e . S o s t e n e r e l a r i c e r c a s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l f u t u r o e n e l l a c r e s c i t a d e l P a e s e . P e r q u e s t o m o t i v o , S a v e t h e C h i l d r e n h a d a t o v i t a a d u n p o l o r i c e r c h e , u n a s t r u t t u r a p e r m a n e n t e d e d i c a t a a d a m p l i a r e e d i f f o n d e r e c o n o s c e n z a s u l l ’ i n f a n z i a e l ’ a d o l e s c e n z a , e o g g i s i a m o q u i p e r p r e m i a r e r i c e r c a t o r i e r i c e r c a t r i c i c h e n o n s i a c c o n t e n t a n o d i r a c c o n t a r e i l p r e s e n t e , m a l a v o r a n o p e r c o s t r u i r e i l f u t u r o " , h a d i c h i a r a t o C l a u d i o T e s a u r o , p r e s i d e n t e d i S a v e t h e C h i l d r e n I t a l i a . I l p r e m i o , a l l a s u a p r i m a e d i z i o n e , n a s c e p e r s o s t e n e r e l ’ a t t i v i t à d i r i c e r c a a f a v o r e d e l l ’ i n f a n z i a e d e l l ’ a d o l e s c e n z a , v a l o r i z z a n d o i c o n t r i b u t i s c i e n t i f i c i c h e a i u t a n o a i n t e r p r e t a r e i c a m b i a m e n t i , a c o g l i e r n e l ’ i m p a t t o n e l l a v i t a d e i b a m b i n i e a d e f i n i r e p o l i t i c h e i n n o v a t i v e c h e p r o m u o v a n o i d i r i t t i d e i m i n o r i e d e l l e l o r o f a m i g l i e . I n b a s e a l l a s e l e z i o n e c u r a t a d a u n a g i u r i a d i e s p e r t i d i a l t o p r o f i l o n e i s e t t o r i d e l l a p e d a g o g i a , e c o n o m i a , s t a t i s t i c a , s o c i o l o g i a e c o m u n i c a z i o n e , i l p r e m i o è s t a t o a s s e g n a t o a g l i a u t o r i / a u t r i c i d i u n a r i c e r c a r e a l i z z a t a i n I t a l i a c h e h a c o n t r i b u i t o a d a m p l i a r e l a c o n o s c e n z a s u u n a o p i ù d i m e n s i o n i d e l l a v i t a d e l l ’ i n f a n z i a e d e l l ’ a d o l e s c e n z a c o n u n s i g n i f i c a t i v o i m p a t t o s u i d i r i t t i . P e r s o s t e n e r e i g i o v a n i r i c e r c a t o r i e r i c e r c a t r i c i , è s t a t a p r e m i a t a a n c h e u n a r i c e r c a c o o r d i n a t a e / o r e a l i z z a t a d a u n r i c e r c a t o r e c o n m e n o d i 3 5 a n n i c h e r i c e v e r à a n c h e u n a d o t e f o r m a t i v a d e l v a l o r e d i 1 0 m i l a e u r o . " U n r i n g r a z i a m e n t o s e n t i t o v a a t u t t i i r i c e r c a t o r i e l e r i c e r c a t r i c i c h e h a n n o p r e s o p a r t e a q u e s t a p r i m a e d i z i o n e d e l p r e m i o , c o n 9 2 r i c e r c h e p r o v e n i e n t i d a 4 5 u n i v e r s i t à e i s t i t u t i d i r i c e r c a , e a l l a a u t o r e v o l e g i u r i a c h e l e h a v a l u t a t e . I l p r e m i o h a f a t t o v e n i r e a l l a l u c e u n p a t r i m o n i o d i c o n o s c e n z e s u l l ’ i n f a n z i a e l ’ a d o l e s c e n z a c h e v a v a l o r i z z a t o e c h e è i n d i s p e n s a b i l e p e r c o m p r e n d e r e l a r e a l t à e g u i d a r e g l i i n t e r v e n t i . Q u e s t o p r e m i o è a n c h e u n m e s s a g g i o s u l l a n e c e s s i t à d i i n v e s t i r e s t a b i l m e n t e s u l l a r i c e r c a p e r l ’ i n f a n z i a e l ’ a d o l e s c e n z a , p e r c h é l a r i c e r c a n o n è u n l u s s o , m a l a c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l n o s t r o t e m p o " , h a d i c h i a r a t o R a f f a e l a M i l a n o , d i r e t t r i c e r i c e r c a d i S a v e t h e C h i l d r e n . I l p r e m i o R i c e r c a è s t a t o a s s e g n a t o a d u e r i c e r c h e e x a e q u o : ' F a m m i S p a z i o : u n a r i c e r c a s u l l a p a r t e c i p a z i o n e c u l t u r a l e g i o v a n i l e a B o l o g n a ' d i R o b e r t a P a l t r i n i e r i , p r o f e s s o r e s s a d i S o c i o l o g i a d e i p r o c e s s i c u l t u r a l i e c o m u n i c a t i v i a l l ' u n i v e r s i t à d i B o l o g n a , i n d a g a i l w e l f a r e c u l t u r a l e c o m e l e v a p e r l a p r o m o z i o n e d e l p r o t a g o n i s m o g i o v a n i l e . C o n u n a p p r o c c i o o r i g i n a l e , c h e u n i s c e i l r i g o r e m e t o d o l o g i c o d e l l a r a c c o l t a d i d a t i e m p i r i c i , p r o p o s t e o p e r a t i v e e r i f l e s s i o n i c r i t i c h e , P a l t r i n i e r i p o n e a l c e n t r o d e l s u o l a v o r o d i r i c e r c a i l v a l o r e d e l l a c u l t u r a e d e l l e p r a t i c h e a r t i s t i c h e c o m e f a t t o r i d i c o e s i o n e s o c i a l e , b e n e s s e r e e c o n t r a s t o a l l e d i s e g u a g l i a n z e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a u m e n t a r e l a p a r t e c i p a z i o n e c u l t u r a l e d e g l i a d o l e s c e n t i e g l i s p a z i i n c u i i g i o v a n i s i s e n t a n o p r o t a g o n i s t i p e r a f f r o n t a r e i l r i s c h i o d i p o v e r t à e d u c a t i v a e d i s p e r s i o n e s c o l a s t i c a a t t r a v e r s o a n c h e l a c u r a d e l l a d i m e n s i o n e r e l a z i o n a l e i n a m b i e n t i c h e i n c o r a g g i n o l a s c o p e r t a e l ’ e s p r e s s i o n e l i b e r a . ' T e a t r o e C a r c e r e . U n o s t u d i o p e d a g o g i c o a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ I p m C e s a r e B e c c a r i a d i M i l a n o ' d i V e r o n i c a B e r n i , a s s e g n i s t a d i r i c e r c a p r e s s o i l d i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e u m a n e p e r l a f o r m a z i o n e R i c c a r d o M a s s a ’ d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o B i c o c c a , a p p r o f o n d i s c e l a f u n z i o n e r i e d u c a t i v a d e l l ’ i s t i t u t o p e n i t e n z i a r i o m i n o r i l e . A t t r a v e r s o o s s e r v a z i o n i , t e s t i m o n i a n z e e l e v o c i d e i r a g a z z i d e t e n u t i , l a r i c e r c a m o s t r a g l i e f f e t t i p o s t i v i e t r a s f o r m a t i v i d e l l a b o r a t o r i o t e a t r a l e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ I p m B e c c a r i a d i M i l a n o , u n i c o p r o g e t t o d i t e a t r o i n c a r c e r e c h e s v o l g e l e p r o p r i e a t t i v i t à i n u n t e a t r o c o l l o c a t o a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ I s t i t u t o m a a p e r t o , t r a m i t e u n a p o r t a , a l t e r r i t o r i o . L a r i c e r c a o f f r e a l l a c o m u n i t à e d u c a n t e e n o n s o l o s p u n t i p e r l e p o l i c y d e l l e i s t i t u z i o n i c a r c e r a r i e c h e r e s t i t u i s c a n o p r o t a g o n i s m o a i g i o v a n i d e t e n u t i . I l p r e m i o p e r i r i c e r c a t o r i u n d e r 3 5 è s t a t o a s s e g n a t o a F a u s t i n o R i z z o p e r l a r i c e r c a ' S f i d e e p r o s p e t t i v e n e l l a t u t e l a d e i d i r i t t i d e l l ’ i n f a n z i a i n c o n t e s t i m a f i o s i : u n ’ a n a l i s i d e l l e m i s u r e d i p r o t e z i o n e a v v i a t e d a l T r i b u n a l e p e r i m i n o r e n n i d i R e g g i o C a l a b r i a n e g l i a n n i 2 0 1 2 - 2 0 2 0 ' . F a u s t i n o R i z z o , a s s e g n i s t a d i r i c e r c a p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a , m e t t e i n l u c e l a r e a l t à d i b a m b i n i e a d o l e s c e n t i c h e a p p a r t e n g o n o a f a m i g l i e l e g a t e a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a , i n s e r i t i i n p r o g r a m m i d i p r o t e z i o n e , e d e s p l o r a l e i n i z i a t i v e d i t u t e l a . A l c e n t r o d e l l a v o r o d i r i c e r c a c ’ è i l c o n c e t t o d i ' v u l n e r a b i l i t à m a f i o s a ' , l a c o n d i z i o n e i n c u i i b a m b i n i s o n o i m m e r s i i n u n a p e d a g o g i a c r i m i n a l e e v i o l e n t a , e l a p r o p o s t a d i u n a d a t t a m e n t o d e l l i v e l l o e s s e n z i a l e d i p r e s t a z i o n e s o c i a l e ' P r e v e n z i o n e d e l l ’ a l l o n t a n a m e n t o f a m i l i a r e - P . i . p . p . i . ' a i m i n o r i c h e v i v o n o i n q u e s t a c o n d i z i o n e n e l l e p r o c e d u r e a d o t t a t e d a g l i o p e r a t o r i s o c i a l i , p e r u n a m a g g i o r e t u t e l a e p e r i n t e r r o m p e r e i l c i c l o d i s v a n t a g g i o s o c i a l e i n c u i s i t r o v a n o . S a v e t h e C h i l d r e n h a s c e l t o d i a t t r i b u i r e d u e m e n z i o n i s p e c i a l i a u n c e n t r o d i r i c e r c a i n t e r n a z i o n a l e e a u n p r o g e t t o d i c i t t a d i n a n z a s c i e n t i f i c a c h e h a a v v i c i n a t o b a m b i n i e b a m b i n e a l l a s c i e n z a . L a p r i m a è s t a t a a s s e g n a t a a l K s e I n s t i t u t e ( K y i v s c h o o l o f E c o n o m i c s , U c r a i n a ) p e r l e a t t i v i t à d i r i c e r c a i n a m b i t o e d u c a t i v o i n c o n t e s t i d i g u e r r a e l ’ i m p e g n o n e l d o c u m e n t a r e l ’ i m p a t t o d e l c o n f l i t t o s u l l a s o c i e t à u c r a i n a e s o s t e n e r e i l s i s t e m a e d u c a t i v o e s o c i a l e a n c h e a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d i r i f u g i e d u c a t i v i n e l l e s c u o l e e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n O n g p e r i l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o a i m i n o r i . L a s e c o n d a m e n z i o n e s p e c i a l e , i n v e c e , è p e r l a F o n d a z i o n e M o n d o D i g i t a l e I t a l i a ( F m d ) p e r i l p r o g e t t o ' C o d i n g g i r l s ' , u n p r o g r a m m a f o r m a t i v o c h e p r o m u o v e l ’ a v v i c i n a m e n t o d i b a m b i n e e r a g a z z e a l l a c o n o s c e n z a s c i e n t i f i c a e t e c n o l o g i c a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s u p e r a r e p r e g i u d i z i e s t e r e o t i p i d i g e n e r e c h e a n c o r a l i m i t a n o l ’ a c c e s s o d e l l e r a g a z z e a l l e d i s c i p l i n e S t e m . L a c e r i m o n i a , c o n d o t t a d a l l a g i o r n a l i s t a M a r i a n g e l a P i r a , s i è s v o l t a q u e s t a m a t t i n a a M i l a n o , p r e s s o i l M u s e o n a z i o n a l e s c i e n z a e t e c n o l o g i a L e o n a r d o d a V i n c i , a l l a p r e s e n z a d e l l a v i c e s i n d a c a d e l C o m u n e d i M i l a n o , A n n a S c a v u z z o e d i a u t o r e v o l i e s p o n e n t i d e l m o n d o d e l l a r i c e r c a c o m p o n e n t i d e l l a g i u r i a d e l p r e m i o : A n n a M a r i a A j e l l o , p r o f e s s o r e s s a d i P s i c o l o g i a d e l l o s v i l u p p o a l l ' u n i v e r s i t à L a S a p i e n z a ; T i t o B o e r i , e c o n o m i s t a d e l l ' u n i v e r s i t à B o c c o n i ; E n r i c o G i o v a n n i n i , s t a t i s t i c o e d e c o n o m i s t a , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o A S v i S ; P a o l a M i l a n i , p r o f e s s o r e s s a d i P e d a g o g i a s o c i a l e d e l l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a . A p r e m i a r e i v i n c i t o r i e a s o t t o l i n e a r e l ’ i m p o r t a n z a p e r l a s o c i e t à c i v i l e d e l l e r i c e r c h e p r e m i a t e , s o n o s a l i t i s u l p a l c o a n c h e l ’ a t t o r e P a o l o B r i g u g l i a e A n d r e a Z u c c a , r e s p o n s a b i l e d e l l o s v i l u p p o i s t i t u z i o n a l e d i F o n d a z i o n e F e l t r i n e l l i . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o l ’ a s t r o n a u t a P a o l o N e s p o l i h a d i a l o g a t o c o n l e r a g a z z e d e l p r o g e t t o ' C o d i n g g i r l s ' r i s p o n d e n d o a l l e l o r o c u r i o s i t à s u l l o s p a z i o e s u l s u o l a v o r o , m e n t r e l a g i o r n a l i s t a F r a n c e s c a M a n n o c c h i h a p o r t a t o l a s u a p r e z i o s a t e s t i m o n i a n z a d i c i ò c h e v i v o n o i b a m b i n i i n g u e r r a . L a p r i m a e d i z i o n e d e l p r e m i o h a i l p a t r o c i n i o d e l C o m u n e d i M i l a n o e d e l m i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , è r e a l i z z a t a g r a z i e a l s o s t e g n o d i P o s t e I t a l i a n e e A o n . A l l ’ i n i z i a t i v a è s t a t a c o n f e r i t a l a m e d a g l i a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . L ’ i n i z i a t i v a s i è a v v a l s a , i n o l t r e , d e l c o n t r i b u t o d e l l o I e d - I s t i t u t o e u r o p e o d i D e s i g n - e d e l l a F o n d a z i o n e F r a n c e s c o M o r e l l i : i t r o f e i c o n s e g n a t i a i v i n c i t o r i d e l p r e m i o , s o n o s t a t i r e a l i z z a t i d a u n g r u p p o d i b a m b i n i d e l P u n t o L u c e d i O s t i a d i S a v e t h e C h i l d r e n , g u i d a t i i n u n l a b o r a t o r i o d a g l i s t u d e n t i d e l l o I e d d i R o m a . I l ' P r e m i o ' è p r o m o s s o d a l p o l o r i c e r c h e d i S a v e t h e C h i l d r e n , u n a s t r u t t u r a d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a d a m p l i a r e e d i f f o n d e r e l e c o n o s c e n z e s u l l a c o n d i z i o n e d e l l ’ i n f a n z i a e d e l l ’ a d o l e s c e n z a i n I t a l i a e n e l m o n d o , a l l o s c o p o d i p r o m u o v e r e i d i r i t t i d i t u t t i i b a m b i n i e l e b a m b i n e e d i i n c i d e r e c o n c r e t a m e n t e , a t t r a v e r s o i d a t i e l e a n a l i s i , s u l l e p o l i t i c h e e s u l l e p r a s s i d i s o g g e t t i i s t i t u z i o n a l i , p r i v a t i e n o n p r o f i t . L e a t t i v i t à d e l p o l o r i c e r c h e s i a r t i c o l a n o i n q u a t t r o a m b i t i : l a r i c e r c a , l ’ a n a l i s i d e i d a t i ( a n c h e a t t r a v e r s o u n p o r t a l e c o n s u l t a b i l e o n l i n e : h t t p s : / / d a t a h u b . s a v e t h e c h i l d r e n . i t ) , l a f o r m a z i o n e e l a p r o m o z i o n e d e l l a c i t t a d i n a n z a s c i e n t i f i c a .