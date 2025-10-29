L ' H a v a n a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' u r a g a n o M e l i s s a h a t o c c a t o t e r r a v i c i n o a C h i v i r i c o , n e l l a p r o v i n c i a d i S a n t i a g o d e C u b a , c o m e t e m p e s t a d i c a t e g o r i a 3 " e s t r e m a m e n t e p e r i c o l o s a " , c o n v e n t i m a s s i m i s o s t e n u t i d i o l t r e 1 9 0 c h i l o m e t r i l ' o r a , s e c o n d o i l N a t i o n a l H u r r i c a n e C e n t e r . I l f e n o m e n o a t m o s f e r i c o s i m u o v e r à d i r e t t a m e n t e v e r s o i l s u d - e s t d e l l ' i s o l a n e l l e p r o s s i m e o r e , p o r t a n d o v e n t i d e v a s t a n t i , p i o g g e t o r r e n z i a l i e u n ' o n d a t a d i t e m p e s t a p o t e n z i a l m e n t e l e t a l e . I l s u o c e n t r o s i s t a a t t u a l m e n t e s p o s t a n d o v e r s o n o r d - e s t a u n a v e l o c i t à d i 1 6 k m / h . L ' a c q u a è d i g r a n l u n g a l a p i ù g r a n d e m i n a c c i a p e r l a v i t a e l e p r o p r i e t à d e l l ' i s o l a . L e o n d e c a u s a t e d a l l a t e m p e s t a l u n g o l a c o s t a s u d - o r i e n t a l e d i C u b a p o t r e b b e r o r a g g i u n g e r e i 2 , 4 - 3 , 6 m e t r i s o p r a i n o r m a l i l i v e l l i d i m a r e a , c a u s a n d o t e m i b i l i i n o n d a z i o n i . E p o i c ' è l a p i o g g i a : d a 2 5 a 5 0 c e n t i m e t r i , c o n p i c c h i l o c a l i z z a t i f i n o a 6 3 c e n t i m e t r i i n m o n t a g n a , p o t r e b b e r o i n n e s c a r e i n o n d a z i o n i i m p r o v v i s e e f r a n e c a t a s t r o f i c h e e p o t e n z i a l m e n t e l e t a l i , c h e d u r e r a n n o a l u n g o a n c h e d o p o c h e i v e n t i a v r a n n o i n i z i a t o a p l a c a r s i .