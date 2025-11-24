R o m a , 2 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - S u l l a p r e m i e r s h i p d e l c e n t r o s i n i s t r a " t r o v e r e m o u n a s o l u z i o n e c o n d i v i s a . E ' c h i a r o c h e s e g u a r d i a m o c o n l a l e g g e e l e t t o r a l e a t t u a l e è i l s e g r e t a r i o c h e p r e n d e u n v o t o i n p i ù . C i s o n o a n c h e a l t r e m o d a l i t à , c u i s o n o a p e r t i s s i m a , c o m e l e p r i m a r i e d i c o a l i z i o n e . L o d e c i d e r e m o i n s i e m e p e r c h è è c o s ì c h e s i f a i n u n a c o l a z i o n e c h e a n d r à a v i n c e r e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n .