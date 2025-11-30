M o n t e p u l c i a n o , 3 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l P d è c r e s c i u t o e d è c r e s c i u t o o v u n q u e , d o v e a b b i a m o v i n t o e a n c h e d o v e n o n l o a b b i a m o f a t t o . S o n o v o t i v e r i e s e l i s o m m i a m o l a n o s t r a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a e q u e l l a a l g o v e r n o s o n o p a r i : l a p a r t i t a è g i à a p e r t a . E i l P d è i l p r i m o è p a r t i t o n e l l e t r e r e g i o n i d o v e s i è v o t a t o : 3 m i l i o n i e 2 0 0 m i l a v o t i c o n t r o 2 m i l i o n i e 6 0 0 m i l a d i F d i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a M o n t e p u l c i a n o . " D o p o d u e a n n i m e z z o , c ' è u n a c o a l i z i o n e e i l P d è i l p r i m o p a r t i t o d e l l a c o a l i z i o n e " .