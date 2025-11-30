M o n t e p u l c i a n o , 3 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ( d a l l ' i n v i a t a M a r a M o n t a n a r i ) - E l l y S c h l e i n a r r i v a i n t a r d a m a t t i n a t a a l t e n d o n e g r e m i t o d i M o n t e p u l c i a n o d o v e d a t u t t a l a m a t t i n a t a s i a l t e r n a n o i d i r i g e n t i d e l n u o v o ' c o r r e n t o n e ' d i m a g g i o r a n z a . O f f r o n o s o s t e g n o a l l a s e g r e t a r i a . " S a r e m o c o n t e f i n o i n f o n d o " , d i c e R o b e r t o S p e r a n z a . " O g n i a t t a c c o a E l l y è u n a t t a c c o a l r u o l o d e l P d d i g u i d a d e l l a c o a l i z i o n e , d o b b i a m o r e a g i r e " , s c a l d a P e p p e P r o v e n z a n o . M i c h e l a D i B i a s e s u g g e r i s c e u n v o t o d e l l ' a s s e m b l e a n a z i o n a l e p e r d i r e c h e s e c i s a r a n n o l e p r i m a r i e , S c h l e i n d o v r à e s s e r e l ' u n i c o n o m e d e l P d i n c a m p o . I n s i e m e , i l ' c o r r e n t o n e ' c h i e d e p i ù d i s c u s s i o n e e c o i n v o l g i m e n t o . " S f r u t t a l e p o t e n z i a l i t à d i q u e s t a c o m u n i t à " , l ' i n v i t o d i S p e r a n z a . L a s e g r e t a r i a i n c a s s a i l s o s t e g n o , s i r a l l e g r a d e l l ' a l l a r g a m e n t o d e l l a m a g g i o r a n z a d e m c e l e b r a t o a M o n t e p u l c i a n o , g a r a n t i s c e l a d i s c u s s i o n e . " S i a m o u n p a r t i t o p l u r a l e , i l n o s t r o n o n s a r à m a i u n p a r t i t o p e r s o n a l e " , s o t t o l i n e a . E l e i n o n s a r à l a l e a d e r d i u n a c o r r e n t e . " Q u a c i s o n o p e r s o n e c h e a l l o s c o r s o c o n g r e s s o h a n n o f a t t o s c e l t e d i v e r s e . N o n a c c o n t e n t i a m o c i , l a m a g g i o r a n z a s i o r g a n i z z e r à t u t t a i n s i e m e p e r l ' u l t i m o m i g l i o p e r l e p o l i t i c h e " m a " i o c o n t i n u e r ò a e s s e r e l a s e g r e t a r i a d i t u t t i e a s a l v a g u a r d a r e i l p l u r a l i s m o . M i s e n t o f i g l i a d i t u t t e l e c u l t u r e p o l i t i c h e c h e h a n n o f o n d a t o q u e s t o p a r t i t o . N e s i a m o l a s i n t e s i , p r o i e t t a n d o l a n e l f u t u r o " . S c h l e i n s i r i v o l g e a n c h e a c h i a M o n t e p u l c i a n o n o n c ' è . R i n g r a z i a S t e f a n o B o n a c c i n i p e r c h é " l ' u n i t à n o n s i f a d a s o l a " . E c i t a a n c h e r i f o r m i s t i r i u n i t i i e r i a P r a t o : " S o n o a r r i v a t e p r o p o s t e i n t e r e s s a n t i c h e t r o v e r a n n o s p a z i o " . L a s e g r e t a r i a r i v e n d i c a i r i s u l t a t i a l l a g u i d a d e l P d . " I l P d è i l p e r n o f o n d a m e n t a l e d e l l a c o a l i z i o n e e q u e s t o r u o l o s e l o è c o n q u i s t a t o s u l c a m p o . E ' i l p r i m o p a r t i t o d e l l a c o a l i z i o n e . T e s t a r d a m e n t e u n i t a r i d e n t r o e f u o r i d a l P d . D o p o 3 a n n i d i g o v e r n o d i q u e s t a d e s t r a o s s e s s i o n a t a d a l p o t e r e è u n d o v e r e p r o s e g u i r e s u q u e s t e s t r a d a c o n v i n c e n t e p e r g l i e l e t t o r i e v i n c e n t e n e l l e u r n e " . E d e l i n e a p o i i l p e r c o r s o d e i p r o s s i m i m e s i . Q u e l l o d e l l a c o s t r u z i o n e d e l l a p r o p o s t a p o l i t i c a . N o n s a r à q u e s t i o n e d i g r u p p i d i r i g e n t i . M a u n p r o c e s s o d a f a r e f u o r i , n e l P a e s e , t r a g l i i s c r i t t i e c o n g l i i s c r i t t i . C e r c a n d o s o p r a t t u t t o d i i n t e r c e t t a r e c h i n o n h a p i ù f i d u c i a n e l l a p o l i t i c a , c h i n o n v o t a p i ù . Q u e s t a l a p l a t e a a c u i p u n t a S c h l e i n . " I o c r e d o s i a i l m o m e n t o - d i c e S c h l e i n - d i i n g a g g i a r e u n a d i s c u s s i o n e v e r a n e l P a e s e c o n l e m i g l i o r i e n e r g i e c h e p u ò o f f r i r e . E n o n p a r l o s o l o d e i n o s t r i i s c r i t t i e d e i n o s t r i e l e t t o r i p a r l o d i c h i o g n i g i o r n o s i i m p e g n a n e l l e s c u o l e n e i l u o g h i d i l a v o r o , n e l l e u n i v e r s i t à e n e l l e a s s o c i a z i o n i n e i t e r r i t o r i d i m e n t i c a t i . D o b b i a m o a n d a r e a p a r l a r e c o n q u e s t e p e r s o n e n o n p e r s p i e g a r e d a l l ' a l t o m a p e r a s c o l t a r e e c o s t r u i r e i n s i e m e c o n u m i l t à e d o b b i a m o c o n v i n c e r l e n o n c o n g l i s l o g a n m a m o s t r a n d o c o m e l e n o s t r e p r o p o s t e p o s s o n o c a m b i a r e c o n c r e t a m e n t e l e l o r o c o n d i z i o n i d i v i t a " . A n d r e a O r l a n d o s o t t o l i n e a i l p a s s a g g i o : " C i s o n o s t a t i s p u n t i m o l t o i n t e r e s s a n t i d i u n p e r c o r s o c h e l a s e g r e t a r i a m i s e m b r a a b b i a a n n u n c i a t o e c h e v a d e f i n i t o n e i p r o s s i m i g i o r n i n e l d e t t a g l i o , o v v e r o l ' a v v i o d i u n a d i s c u s s i o n e p r o g r a m m a t i c a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . Q u e s t o m i s e m b r a s i a i l p a s s a g g i o d a f a r e p e r p o i a v e r e u n m o m e n t o d a l c a r a t t e r e n a z i o n a l e n e l q u a l e q u e s t o l a v o r o d i v e n t i u n a p i a t t a f o r m a f o n d a m e n t a l e p e r l ' a l t e r n a t i v a . E r a q u e l l o c h e c h i e d e v a m o e m i s e m b r a c h e c i s i s i a a v v i c i n a t i " , l a c h i o s a d e l l a t r e g i o r n i d i M o n t e p u l c i a n o . O s s e r v a A n n a A s c a n i c h e c o n i n e o u l i v i s t i a l l a r g a l a m a g g i o r a n z a d e m : " C o m i n c i a n o d a l p a t r i m o n i o c h e a b b i a m o , c h e è q u i , m a è a n c h e n e i n o s t r i c i r c o l i . C h i e d i a m o a l o r o q u a l i s o n o l e b a s i d e l p r o g e t t o p e r i l P a e s e e d a l ì c o s t r u i a m o u n a c o n f e r e n z a p r o g r a m m a t i c a n a z i o n a l e c h e c i p o r t i a d a v e r e l e i d e e f o n d a m e n t a l i d a s p e n d e r e " . Q u a l e s a r à i l p e r c o r s o s c e l t o s i d o v r e b b e d e f i n i r e n e l l ' a s s e m b l e a n a z i o n a l e a t t e s a n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e . L a d a t a u f f i c i a l e a n c o r a n o n c ' è . " Q u a n d o s i f a ? D i s i c u r o n o n i l 1 3 d i c e m b r e p e r c h è l o a v e t e s c r i t t o t u t t i " , s c h e r z a c o n i c r o n i s t i I g o r T a r u f f i , f e d e l i s s i m o d e l l a s e g r e t a r i a e r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e . I n t a n t o o g g i n e g l i i n t e r v e n t i c h e s i s u c c e d o n o d a l p a l c o , c ' è d i f f u s o ' o r g o g l i o ' P d . F r a n c e s c o B o c c i a s i r i v o l g e a g l i a l l e a t i : " S e n o n c ' è u n P d u n i t o e c h e u n i s c e n o n c ' è n e s s u n a s p e r a n z a p e r i l P a e s e . L o d i c o c o n i l m a s s i m o d i r i s p e t t o p e r l e a l t r e f o r z e p o l i t i c h e , m a s e n o n c i m e t t i a m o n o i s u l l e s p a l l e l a r e s p o n s a b i l i t à , n o n c ' è a l t e r n a t i v a " . D a r i o N a r d e l l a t o r n a s u l l e s c o r i e d e l ' c a s o ' A t r e j u : " P e r c o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a a b b i a m o b i s o g n o d i u n p a r t i t o f o r t e , c h e v a l o r i z z i a n c h e i n o s t r i a m m i n i s t r a t o r i . C o s ì c o m e d o b b i a m o c o s t r u i r e u n a c o a l i z i o n e c h e a b b i a n e l n o s t r o P d i l p e r n o . M i v e r r e b b e d a d i r e : c a r o G i u s e p p e C o n t e , s e n o n s i a m o u n i t i n e a n c h e d i f r o n t e a l l e p r o v o c a z i o n i d i M e l o n i , c o m e p o s s i a m o d i m o s t r a r e a i n o s t r i c i t t a d i n i c h e s i a m o i n g r a d o d i c o s t r u i r e u n u n i t à c o n v i n c e n t i e c r e d i b i l e ? " . L a c a p o g r u p p o a l l a C a m e r a , C h i a r a B r a g a , m e t t e a g l i a t t i : " E l l y S c h l e i n è l a l e a d e r s h i p p i ù f o r t e . H a d i m o s t r a t o d i s a p e r g u i d a r e i l p r o c e s s o d i c o s t r u z i o n e d i u n a c o a l i z i o n e c a p a c e d i p r o d u r r e r i s u l t a t i e l e t t o r a l i . Q u i n d i , n o n s o l o p e r c h é l o d i c e i l n o s t r o S t a t u t o m a l o d i c o n o l a p o l i t i c a e i r i s u l t a t i d i q u e s t i a n n i , l a n o s t r a s e g r e t a r i a h a t u t t e l e c a r t e i n r e g o l a p e r a s s u m e r s i l a g u i d a d e l l a c o a l i z i o n e e l a s f i d a d e l g o v e r n o d i q u e s t o P a e s e " .