R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S e p e r m a n d a r l i a c a s a s i a m o n e l l e m a n i s o l o d e l l a s i n i s t r a e s t r e m i s t a n o n a n d r e m o d a n e s s u n a p a r t e , l a s c o m m e s s a s u c u i i o l a v o r o è c o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a a M e l o n i " . " O s i v i n c e a l c e n t r o o g o v e r n a p e r 1 0 a n n i " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i , i n t e r v e n e n d o a L i n k i e s t a f e s t i v a l 2 0 2 5 . " P d , M 5 s e A v s s t a n n o m o l t o a s i n i s t r a . P e r S c h l e i n p r o v o r i s p e t t o , h a v i n t o s u l c a m p o . H a s p o s t a t o i l p a r t i t o a s i n i s t r a , e r a i l s u o o b i e t t i v o , m a p e r i l r i f o r m i s m o n e l P d o g g i n o n c ' è p i ù s p a z i o " . I r i f o r m i s t i d e m ? " N o n s o c o s a a b b i a n o i n t e s t a m a p e n s o c h e a n c h e l o r o s i a n o i n d i f f i c o l t à " . " F a r e l a g u e r r a a l l a s e g r e t a r i a e l o g o r a r e i l P d d a l l ' i n t e r n o n o n m i p a r e u n a b u o n a i d e a . C h i h a v o g l i a d i f a r e u n a s f i d a i n n o m e d e l c o r a g g i o è b e n v e n u t o i n q u e s t o p e r c o r s o " , c o n c l u d e r i f e r e n d o s i a C a s a R i f o r m i s t a , " c h i i n v e c e v u o l e r e s t a r e a l c a l d u c c i o c i r e s t i , m a c i r i s p a r m i n o l e l a m e n t e l e q u a n d o a l l a s p a r t i z i o n e d e i p o s t i r i m a r r a n n o a b o c c a a s c i u t t a " .