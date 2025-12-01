R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o d e c i s o d i p r o m u o v e r e u n ' i n i z i a t i v a i n s i e m e . u t i l e a d a p r i r e u n a d i s c u s s i o n e n e l P d . N o n è u n a c o r r e n t e , è u n l u o g o d i c o n f r o n t o " p e r " m e t t e r e i n f i l a u n ' a g e n d a i n v i s t a d e l l a s f i d a c h e a b b i a m o d a v a n t i " . L o d i c e A n d r e a O r l a n d o a U n g i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o U n o s u l l ' i n i z i a t i v a d i M o n t e p u l c i a n o . E s u l l a s c e l t a d e l l a p r e m i e r s h i p , q u a n t o a l l e m o d a l i t à " d e c i d e r e m o c o n g l i a l l e a t i " m a , s o t t o l i n e a O r l a n d o " q u e l l o c h e i e r i è s t a t o c h i a r o è c h e i l P d r i t i e n e d i p o t e r g u i d a r e l a c o a l i z i o n e e f a r l o c o n E l l y S c h l e i n " .