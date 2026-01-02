R o m a , 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " N e l l ’ u l t i m a a s s e m b l e a l a s e g r e t a r i a n a z i o n a l e S c h l e i n h a a n n u n c i a t o u n p e r c o r s o d i c o s t r u z i o n e p r o g r a m m a t i c a a l i v e l l o t e r r i t o r i a l e , c o m e i n d i v e r s i a u s p i c a v a m o . C r e d o s i a u n a g r a n d e o c c a s i o n e p e r t r a s f o r m a r e a l c u n e i d e e i n u n p r o g e t t o d i g o v e r n o , e l a c o a l i z i o n e i n p r o g e t t o p o l i t i c o v e r o " . L o d i c e l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o a l S e c o l o X I X . " M i p a r e c h e s i a n a t u r a l e c h e i l l e a d e r d e l P d s i a a n c h e i l l e a d e r d e l l a c o a l i z i o n e . E n o n s o l o p e r u n a r a g i o n e n u m e r i c a , m a s o p r a t t u t t o p e r i l r u o l o p o l i t i c o d e l n o s t r o p a r t i t o - o s s e r v a O r l a n d o - c h e è l ’ u n i c o c h e p a r l a c o n t u t t i e c h e s i è r i t a g l i a t o i l r u o l o d i c e r n i e r a , t e n e n d o i n s i e m e i n m a n i e r a u n i t a r i a l a c o a l i z i o n e . C r e d o c h e q u e s t o s i a i l p u n t o d a c u i f a r i n i z i a r e u n a d i s c u s s i o n e c h e p e r ò d o v r à e s s e r e f a t t a d o p o u n p e r c o r s o d i c o s t r u z i o n e p r o g r a m m a t i c a c h e d e v ’ e s s e r e f a t t o i n q u e s t i p r i m i s e i m e s i d e l l ’ a n n o " . " S u S i l v i a S a l i s c r e d o c h e l e i a b b i a a s s u n t o u n r u o l o c h e v a o l t r e G e n o v a , e c h e v a d a u t i l i z z a t a l a s u a c a p a c i t à d i p a r l a r e a s e t t o r i d i v e r s i d e l l a s o c i e t à . È u n “ a s s e t ” , p e r c o s ì d i r e , d e l l a c o a l i z i o n e : p e n s i a m o t u t t i i n s i e m e c o m e c o i n v o l g e r l a " , s p i e g a t r a l e a l t r e c o s e O r l a n d o .