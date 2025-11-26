R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a t e m p o a u s p i c h i a m o l ’ a p e r t u r a d i u n t a v o l o d i c o a l i z i o n e , e l a p r o p o s t a a v a n z a t a d a G i u s e p p e C o n t e v a e s a t t a m e n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e . S i a m o p i e n a m e n t e i n s i n t o n i a : a c c e l e r e r e i s u i t e m p i , m a l a r o t t a è q u e l l a g i u s t a ” . C o s ì E n z o M a r a i o , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i A v a n t i P s i . “ N e l l e u l t i m e R e g i o n a l i - r i c o r d a - a b b i a m o c o s t r u i t o u n ’ a l l e a n z a a m p i a : i l p e r n o f o r m a t o d a P d , M 5 S e A v s s i è a l l a r g a t o p e r v i n c e r e , c o n l ’ a p p o r t o d e l m o n d o c i v i c o , c a t t o l i c o e r i f o r m i s t a . È q u e s t a l a s t r a d a d a s e g u i r e . S e r v e u n o s p i r i t o d i l a v o r o c o m u n e , u n m e t o d o i n c l u s i v o e u n a v i s i o n e c o n d i v i s a , p e r o f f r i r e a l P a e s e u n p r o g e t t o c r e d i b i l e e r e a l m e n t e a l t e r n a t i v o . L o s i v o g l i a c h i a m a r e ‘ i n t e s a r e p u b b l i c a n a ’ , c o m e p r o p o n e B e t t i n i , o ‘ c a m p o d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l a m o d e r n i t à ’ , c o m e a u s p i c a n o i s o c i a l i s t i , i l p u n t o è u n o s o l o : c o s t r u i r e i n s i e m e i l f u t u r o d e l c e n t r o s i n i s t r a ” .