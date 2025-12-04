R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ D e f i n i r e i n o s t r i t e m i e l e n o s t r e p r i o r i t à c i p e r m e t t e r à d i p o r t a r e a l t a v o l o d i c o a l i z i o n e p r o p o s t e g i à c h i a r e e d e f i n i t e c o n c u i a v v i a r e i l c o n f r o n t o i n a u t u n n o . S t i a m o l a v o r a n d o d a t e m p o p e r c o s t r u i r e u n a s e r i a a l t e r n a t i v a a l l a d e s t r a , m a s i a m o a n c h e c o n v i n t i c h e a f f i n c h é q u e s t a a l t e r n a t i v a s i a d u r a t u r a e n o n s i s f a l d i i l g i o r n o d o p o l e e l e z i o n i , b i s o g n a m e t t e r e n e r o s u b i a n c o i l n o s t r o p r o g e t t o d i P a e s e . S o n o f i d u c i o s o c h e c i r i u s c i r e m o , a n c h e p e r c h é n o n p a r t i a m o d a z e r o " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , G i u s e p p e C o n t e , i n u n ' i n t e r v i s t a a l ' Q u o t i d i a n o n a z i o n a l e ' . " H o g i à d e t t o c h e n o n h a s e n s o p a r l a r e o g g i d i l e a d e r s h i p : n o i v o g l i a m o p a r t i r e d a i p r o g r a m m i . P r i m a i l p e r c o r s o , p r i m a i t e m i e p o i s i d e c i d e r à i n s i e m e a n c h e s u l l a l e a d e r s h i p . E c o m e h o r i p e t u t o p i ù v o l t e , l e a m b i z i o n i p e r s o n a l i n o n d e v o n o m a i c o n d i z i o n a r e i l s u c c e s s o d e l l a c o a l i z i o n e ” .