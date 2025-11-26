R o m a , 2 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l l e a d e r d e l M 5 S C o n t e h a d i f a t t o a c c o l t o i l n o s t r o a p p e l l o d i c o s t r u i r e u n ’ a g e n d a c o m u n e d i g o v e r n o . I l t e m a è l a t e m p i s t i c a ? N e s s u n p r o b l e m a : c i m e t t e r e m o d ’ a c c o r d o . A n c h e n o i d i A V S a v v i e r e m o u n p e r c o r s o p a r t e c i p a t o e d i a s c o l t o c h e p o r t e r e m o a l l ’ a t t e n z i o n e d e i n o s t r i a l l e a t i : d a l l a p o l i t i c a e n e r g e t i c a a l l a s c u o l a , d a l l a s a n i t à p u b b l i c a a l l ’ a u m e n t o d i s t i p e n d i e p e n s i o n i – t r a i p i ù b a s s i i n E u r o p a – f i n o a u n a p o l i t i c a e s t e r a c h e p u n t i a l d i s a r m o e a l l a p a c e , d e s t i n a n d o i l 5 % d e l l e s p e s e p e r a r m i a l l a l o t t a a l l a p o v e r t à e a l l a c r i s i c l i m a t i c a . T e m i r i m o s s i d a l l a p r o p a g a n d a d e l g o v e r n o M e l o n i " . L o h a d e t t o A n g e l o B o n e l l i , p a r l a m e n t a r e A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e , o s p i t e d i A g o r à s u R a i 3 . " L o v e d o t u t t i i g i o r n i : s u i t r e n i , p e r s t r a d a , s t a m a t t i n a a n c h e p r e n d e n d o u n c a p p u c c i n o , t a n t e p e r s o n e c i d i c o n o “ a n d a t e a v a n t i c o s ì ” , “ s t a t e i n s i e m e ” . C ’ è u n a s p i n t a f o r t e d a l b a s s o c h e c h i e d e u n i t à , r e s p o n s a b i l i t à , s e r i e t à e u n p r o g e t t o c r e d i b i l e p e r i l P a e s e " , h a a g g i u n t o .