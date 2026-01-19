R o m a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S a r e b b e u n e r r o r e g r a v e p e n s a r e c h e l a r e s p o n s a b i l i t à d i q u e s t a f a s e s t o r i c a , c h e v e d e l a c r i s i d e l l e d e m o c r a z i e l i b e r a l i , r i c a d a s o l o s u l l a d e s t r a n a z i o n a l i s t a , s e m p r e p i ù a u t o r i t a r i a . E s i s t e u n a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a p i ù a m p i a , c h e r i g u a r d a a n c h e c h i a q u e l l a d e s t r a s i o p p o n e o d i c e d i o p p o r s i ” . C o s ì F r a n c e s c o B o c c i a i n u n a r t i c o l o s u F a n p a g e . i t . “ I n I t a l i a r i g u a r d a a n z i t u t t o i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , c h e i n q u e s t i a n n i s i è a s s u n t o i l p e s o d e l l a g u i d a e d e l c o o r d i n a m e n t o d e l l ’ o p p o s i z i o n e , i n P a r l a m e n t o e n e l P a e s e : s u l l a v o r o e s u l l a s a n i t à p u b b l i c a , s u l l ’ E u r o p a , s u i d i r i t t i , s u l l a p a c e , s u G a z a , n e i t e r r i t o r i e n e l l e p i a z z e . T e n e n d o i n s i e m e i s t i t u z i o n i e c o n f l i t t o d e m o c r a t i c o , r a p p r e s e n t a n z a e m o b i l i t a z i o n e . È a p a r t i r e d a q u e s t o d a t o d i r e a l t à c h e v a p o s t a l a q u e s t i o n e i r r i n u n c i a b i l e d e l l ’ u n i t à . P e r c h é c h i m i n a l ’ u n i t à i n t e r n a d e l P d i n d e b o l i s c e l ’ o p p o s i z i o n e n e l s u o c o m p l e s s o e f i n i s c e , c o n s a p e v o l m e n t e o m e n o , p e r a i u t a r e q u e s t a d e s t r a . A l l o s t e s s o m o d o - s o t t o l i n e a B o c c i a - n e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a , c h i c o n t e s t a p i ù g l i a l l e a t i c h e l a d e s t r a a l g o v e r n o , c h i a l i m e n t a p o l e m i c h e l a t e r a l i i n v e c e d i c o s t r u i r e u n ’ a l t e r n a t i v a c r e d i b i l e , c h i i n s e g u e l ’ i l l u s i o n e d i r e c u p e r a r e q u a l c h e d e c i m a l e i n s o n d a g g i e f f i m e r i , c o m p i e u n e r r o r e p o l i t i c o g r a v e " . " P e r c h é i n q u e s t a f a s e l a d i v i s i o n e n o n è p l u r a l i s m o : è d i s a r m o . I n u n p a s s a g g i o s t o r i c o c o m e q u e s t o , l ’ a l t e r n a t i v a n o n n a s c e d a l l a s o m m a d e l l e i d e n t i t à , m a d a l l a c a p a c i t à d i t e n e r e i n s i e m e d i f f e r e n z e l e g i t t i m e d e n t r o u n o r i z z o n t e c o m u n e . T r a s f o r m a r e t e m i c r u c i a l i c o m e p o l i t i c a e s t e r a , d i r i t t i c i v i l i , d i r i t t i s o c i a l i e d e c o n o m i c i , i n s t r u m e n t i d i l o t t a i n t e r n a s i g n i f i c a a l i m e n t a r e f r a t t u r e c h e s p e s s o n o n e s i s t o n o n e l l a s o c i e t à r e a l e , m a c h e p a r a l i z z a n o l ’ a z i o n e p o l i t i c a . P e r c h é i n u n t e m p o c o m e q u e s t o , v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e n o n è n e u t r a l i t à . È u n a s c e l t a . E s p e s s o è l a s c e l t a c h e c o n s e n t e a g l i a l t r i d i v i n c e r e . L a s t o r i a l o i n s e g n a : l e d e r i v e a u t o r i t a r i e n o n a v a n z a n o s o l o p e r l ’ a g g r e s s i v i t à d i c h i l e p r o m u o v e , m a p e r l ’ i n e r z i a , l ’ i p o c r i s i a , i l s i l e n z i o d i c h i l e t o l l e r a . L ’ e c c e z i o n e d i v e n t a a b i t u d i n e . L a f o r z a d i v e n t a n o r m a l i t à . I l d i r i t t o v i e n e a g g i r a t o ' p e r n e c e s s i t à ' . I l p r o g r e s s i s m o d e l X X I s e c o l o h a u n a r e s p o n s a b i l i t à s t o r i c a : n o n d i f e n d e r e i l p a s s a t o , m a g o v e r n a r e i l f u t u r o . D i f e n d e r e i l d i r i t t o q u a n d o è s c o m o d o . R a f f o r z a r e l ’ E u r o p a q u a n d o è d i f f i c i l e . S c e g l i e r e i l m u l t i l a t e r a l i s m o n o n c o m e t e s t i m o n i a n z a m o r a l e , m a c o m e c i f r a d e l f u t u r o o r d i n e m o n d i a l e " .