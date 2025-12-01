( A d n k r o n o s ) - E ' a l l a r m e p e r g l i a l l e v a m e n t i d i c a r n e b o v i n a i n I t a l i a , " n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i h a n n o c h i u s o 1 9 . 0 0 0 s t a l l e , u n c a l o c h e c o r r i s p o n d e a - 2 3 % , e a d d i r i t t u r a q u e l l i d a l a t t e m i s t i s o n o c a l a t i d e l 3 0 % " . E ' q u a n t o d e n u n c i a S e r a f i n o C r e m o n i n i , p r e s i d e n t e d i A s s o c a r n i , i n t e r v i s t a t o d a l l ' A d n k r o n o s , s u l l a d i n a m i c h e d e l s e t t o r e z o o t e c n i c o . " T u t t a v i a i c a p i i n s t a l l a s o n o d i m i n u i t i m o l t o m e n o p e r e f f e t t o d i u n a c o n c e n t r a z i o n e d i a l l e v a m e n t i p i ù g r a n d i . Q u i n d i i n 1 0 a n n i i c a p i d a c a r n e s o n o c a l a t i d e l 2 , 9 % , m e n t r e q u e l l i d e l l a t t e d e l 4 , 9 % . Q u i n d i a b b i a m o p e r s o p u r t r o p p o g l i a l l e v a t o r i d i p i c c o l e d i m e n s i o n i " s p i e g a l ' i m p r e n d i t o r e . D e l r e s t o i p r o d u t t o r i i t a l i a n i d i c a r n e b o v i n a s o n o p r e o c c u p a t i d a l c a l o d e l l a p r o d u z i o n e b o v i n a i n q u a n t o s i a m o a n c o r a t r o p o d i p e n d e n t i d a l l ' e s t e r o a n c h e a l i v e l l o e u r o p e o . " N e g l i u l t i m i d i e c i a n n i P a e s i e m e r g e n t i c o m e l a C i n a - s p i e g a - h a n n o a u m e n t a t o i c o n s u m i d i c a r n e b o v i n a i n m o d o s e n s i b i l e e h a n n o s c o m b u s s o l a t o q u e l l i c h e s o n o g l i e q u i l i b r i m o n d i a l i , d i v e n t a n d o c o n c o r r e n t i d e l l a s t e s s a E u r o p a . I n o s t r i p r i n c i p a l i f o r n i t o r i d a l l ' e s t e r o , s o p r a t t u t t o i l S u d a m e r i c a , o g g i t r o v a n o a l t e r n a t i v e a l l ì ' e x p o r t d i c a r n e b o v i n a e d p i ù c h e m a i i m p o r t a n t e t u t e l a r e l a n o s t r a f i l i e r a b o v i n a " . U n o s c e n a r i o p r e o c c u p a n t e i n q u a n t o " l a c a r n e p r o d o t t a d a g l i a l l e v a t o r i i t a l i a n i s o d d i s f a i l 3 7 % d e l c o n s u m o d i c a r n e d e l p o p o l o i t a l i a n o m e n t r e l ' a l t r o 6 3 % l o i m p o r t i a m o d a l l ' E u r o p a e d a i p a e s i e x t r a U e " s o s t i e n e C r e m o n i n i c h e s o t t o l i n e a : " d o b b i a m o i m p l e m e n t a r e i l t a s s o d i a u t o s u f f i c i e n z a " . I n o l t r e , r i m a r c a l ' i m p r e n d i t o r e " d o b b i a m o f a r e u n a b a t t a g l i a i n E u r o p a a f f i n c h é l e r i s o r s e p e r l ' a g r i c o l t u r a e u r o p e a , e q u i n d i a n c h e p e r g l i a l l e v a t o r i s i a n o d i f e s e , a f r o n t e d e l l a p r e v i s t a r i d u z i o n e d e i c o n t r i b u t i P a c d e l 2 2 % d a l 2 0 2 8 a l 2 0 3 4 . N o n p r e o c c u p a i n v e c e , C r e m o n i n i l a r i d u z i o n e d e i c o n s u m i d i c a r n e c h e n e g l i u l t i m i 3 0 a n n i è a r r i v a t a a - 3 / 4 % e o r a s i s t a s t a b i l i z z a n d o . " A b b i a m o p i ù p r o b l e m i a p r o d u r r e c h e a c o n s u m a r e " , b a s t i p e n s a r e c h e i n I t a l i a , 3 0 a n n i f a , " c ' e r a n o 8 m i l i o n i e 2 0 0 m i l a b o v i n i a d e s s o c e n e s o n o m e n o d i 6 m i l i o n i " c o n c l u d e C r e m o n i n i .