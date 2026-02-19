R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a c u l t u r a c a t t o l i c a n o n a p p a r t i e n e s o l t a n t o a l l a s t o r i a d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a . I n q u e l l a v i s i o n e d e l l a p e r s o n a e d e l l e f o r m a z i o n i s o c i a l i s i r i t r o v a a n c o r a o g g i u n a b u s s o l a p e r c u s t o d i r e l a l i b e r t à e r a f f o r z a r e l a c o e s i o n e d e l n o s t r o P a e s e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , L o r e n z o F o n t a n a , a p r e n d o i l s e c o n d o s e m i n a r i o s u l l e c u l t u r e p o l i t i c h e d e l l a C o s t i t u e n t e , o g g i d e d i c a t o a q u e l l a c a t t o l i c a . " I l r i s p e t t o d e i d i r i t t i i n v i o l a b i l i d e l l ' u o m o - h a r i c o r d a t o F o n t a n a - f u l a p r i m a e f o n d a m e n t a l e d i r e t t r i c e l u n g o l a q u a l e s i s v i l u p p ò l ' i m p e g n o d e i c a t t o l i c i i n s e n o a l l ' A s s e m b l e a . N e l l a s e d u t a d e l 9 s e t t e m b r e 1 9 4 6 G i o r g i o L a P i r a a f f e r m ò c o m e l a N u o v a R e p u b b l i c a f o s s e c h i a m a t a a r i c o n o s c e r e a n c h e i d i r i t t i d e l l e c o m u n i t à , d o v e l ' u o m o s i i n t e g r a e s i e s p a n d e . Q u e s t o i m p i a n t o c o n c e t t u a l e f u r i c h i a m a t o a p i ù r i p r e s e d u r a n t e i l a v o r i c o s t i t u e n t i . F u r o n o c o s ì g e t t a t e l e b a s i p e r l a s t e s u r a d e l f u t u r o a r t i c o l o 2 d e l l a C o s t i t u z i o n e r e p u b b l i c a n a c h e a v r e b b e s a n c i t o l ' e s i s t e n z a d i d i r i t t i i n d i v i d u a l i e c o l l e t t i v i a p p a r t e n e n t i a l l ' e s s e r e u m a n o i n q u a n t o t a l e . E r a l ' i n i z i o d i u n a n u o v a e p o c a p e r l ' I t a l i a c h e , r i s o r g e n d o d a l l e p r o p r i e c e n e r i , s i a r r i v a v a a r i f o n d a r s i s u b a s i d e m o c r a t i c h e e p l u r a l i s t e " .