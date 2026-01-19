( A d n k r o n o s ) - O g n i v o l t a c h e D o n a l d T r u m p t o r n a a m i n a c c i a r e d a z i , r i t o r s i o n i c o m m e r c i a l i o p r e s s i o n i p o l i t i c h e s u l l ’ E u r o p a , a B r u x e l l e s r i e m e r g e u n a p a r o l a c h e o r m a i è d i v e n t a t a u n m a n t r a : “ b a z o o k a ” . È i l m o d o i n c u i v i e n e s p e s s o d e s c r i t t o l ’ A n t i - C o e r c i o n I n s t r u m e n t ( A c i ) , i l m e c c a n i s m o c h e d o v r e b b e c o n s e n t i r e a l l ’ U n i o n e e u r o p e a d i r e a g i r e a f o r m e d i c o e r c i z i o n e e c o n o m i c a d a p a r t e d i P a e s i t e r z i . M a a l d i l à d e l l a r e t o r i c a , c o s a c ’ è d a v v e r o d e n t r o q u e s t o b a z o o k a ? E , s o p r a t t u t t o , q u a n t o f a r e b b e d a v v e r o m a l e a g l i S t a t i U n i t i s e l ’ U e d e c i d e s s e d i u s a r l o c o n t r o u n ’ A m e r i c a t r u m p i a n a ? L ’ A n t i - C o e r c i o n I n s t r u m e n t n a s c e d a u n a c o n s t a t a z i o n e o r m a i c o n d i v i s a a B r u x e l l e s : i l c o m m e r c i o g l o b a l e n o n è p i ù g o v e r n a t o s o l o d a r e g o l e m u l t i l a t e r a l i e a r b i t r a t i t e c n i c i , m a è d i v e n t a t o u n o s t r u m e n t o d i p r e s s i o n e g e o p o l i t i c a . D a z i , m i n a c c e r e g o l a t o r i e , r e s t r i z i o n i i n f o r m a l i e r i t o r s i o n i m i r a t e v e n g o n o u s a t e p e r i n f l u e n z a r e d e c i s i o n i s o v r a n e d i a l t r i P a e s i . I n q u e s t o c o n t e s t o , l ’ A c i è n a t o s o p r a t t u t t o p e r r i s p o n d e r e a l l a C i n a , c h e i n u n c a s o o r m a i c e l e b r e h a e s e r c i t a t o u n a i n d e b i t a p r e s s i o n e p o l i t i c a e d e c o n o m i c a s u l l a L i t u a n i a r e a d i a v e r a l l a c c i a t o r a p p o r t i c o n T a i w a n . È u n a b a s e g i u r i d i c a p e r r e a g i r e i n m o d o c o o r d i n a t o , e v i t a n d o c h e s i n g o l i S t a t i m e m b r i v e n g a n o c o l p i t i e i s o l a t i . U n m e c c a n i s m o n o n p e n s a t o c o m e u n a r i s p o s t a a u t o m a t i c a o i m p u l s i v a , m a c o m e u n a c o r n i c e c h e c o n s e n t e a l l ’ U n i o n e d i c o s t r u i r e d e t e r r e n z a , m o s t r a n d o d i a v e r e o p z i o n i c r e d i b i l i e p r o n t e a l l ’ u s o . U n o d e g l i e q u i v o c i p i ù d i f f u s i è i m m a g i n a r e i l b a z o o k a e u r o p e o c o m e u n ’ u n i c a a r m a r i s o l u t i v a . I n r e a l t à , l a f o r z a d e l l ’ U n i o n e s t a n e l l a p o s s i b i l i t à d i c o m b i n a r e p i ù s t r u m e n t i , c a l i b r a n d o l a r i s p o s t a i n b a s e a l l ’ i n t e n s i t à d e l l a c o e r c i z i o n e s u b i t a . S u l p i a n o c o m m e r c i a l e , q u e s t o s i g n i f i c a p o t e r c o l p i r e s e t t o r i s e n s i b i l i p e r l ’ e c o n o m i a e p e r l a p o l i t i c a a m e r i c a n a , s c e g l i e n d o p r o d o t t i e f i l i e r e c h e h a n n o u n p e s o s i m b o l i c o o l t r e c h e e c o n o m i c o . M a i l p u n t o d e c i s i v o è c h e o g g i l ’ E u r o p a n o n è p i ù l i m i t a t a a i s o l i d a z i . L ’ a c c e s s o a l m e r c a t o u n i c o , c h e r e s t a u n o d e i p i ù r i c c h i ( e r e g o l a t i ) d e l m o n d o , d i v e n t a u n a l e v a c e n t r a l e . N o r m e , s t a n d a r d , a u t o r i z z a z i o n i e c o n t r o l l i p o s s o n o t r a s f o r m a r s i i n s t r u m e n t i d i p r e s s i o n e i n d i r e t t a , c a p a c i d i i n c i d e r e p r o f o n d a m e n t e s u g l i i n t e r e s s i e c o n o m i c i s t a t u n i t e n s i s e n z a r i c o r r e r e a m i s u r e p l a t e a l m e n t e p u n i t i v e . S e c ’ è u n t e r r e n o s u c u i l ’ E u r o p a p o t r e b b e c o l p i r e i n m o d o p a r t i c o l a r m e n t e e f f i c a c e , è q u e l l o d e i s e r v i z i e d e l d i g i t a l e . L e g r a n d i p i a t t a f o r m e t e c n o l o g i c h e a m e r i c a n e d i p e n d o n o i n m o d o s t r u t t u r a l e d a l m e r c a t o e u r o p e o , s i a i n t e r m i n i d i f a t t u r a t o s i a d i l e g i t t i m a z i o n e r e g o l a t o r i a . L ’ a p p l i c a z i o n e r i g o r o s a d e l D i g i t a l S e r v i c e s A c t e d e l D i g i t a l M a r k e t s A c t , l ’ i n a s p r i m e n t o d e l l e s a n z i o n i e u n a l e t t u r a r e s t r i t t i v a d e l l e n o r m e s u d a t i e c o n c o r r e n z a r a p p r e s e n t a n o u n a l e v a p o t e n t e . N o n s i t r a t t e r e b b e t a n t o d i “ p u n i r e ” l e a z i e n d e a m e r i c a n e , q u a n t o d i r e n d e r e e v i d e n t e c h e l ’ a c c e s s o p r i v i l e g i a t o a l m e r c a t o e u r o p e o n o n è s c o n t a t o i n u n c o n t e s t o d i c o n f l i t t o p o l i t i c o . È u n a f o r m a d i p r e s s i o n e e s t r e m a m e n t e c o s t o s a , p e r c h é i n c i d e s u m o d e l l i d i b u s i n e s s e v a l u t a z i o n i f i n a n z i a r i e . U n a l t r o c a p i t o l o c e n t r a l e r i g u a r d a l e t e c n o l o g i e a v a n z a t e , l ’ e n e r g i a e l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e . Q u i i l b a z o o k a e u r o p e o a s s u m e u n a d i m e n s i o n e p i ù s t r a t e g i c a . L ’ U e d i s p o n e o g g i d i s t r u m e n t i p e r l i m i t a r e l ’ a c c e s s o d e l l e a z i e n d e s t r a n i e r e a g l i a p p a l t i p u b b l i c i , p e r c o n d i z i o n a r e g l i i n v e s t i m e n t i d i r e t t i e s t e r i e p e r c o n t r o l l a r e l ’ e s p o r t a z i o n e d i t e c n o l o g i e s e n s i b i l i . N e l c a s o d e g l i S t a t i U n i t i , q u e s t o s i g n i f i c h e r e b b e t o c c a r e n e r v i s c o p e r t i d e l l a r e l a z i o n e t r a n s a t l a n t i c a : d a l l a c o o p e r a z i o n e i n d u s t r i a l e a l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , f i n o a l r u o l o d e l l e a z i e n d e a m e r i c a n e n e i g r a n d i p r o g e t t i i n f r a s t r u t t u r a l i e u r o p e i . C o m e o s s e r v a l o E u r o p e a n C o u n c i l o n F o r e i g n R e l a t i o n s , s o n o m i s u r e c h e d i f f i c i l m e n t e v e r r e b b e r o u s a t e p e r p r i m e , m a c h e c o n t r i b u i s c o n o a r e n d e r e c r e d i b i l e l a d e t e r r e n z a e u r o p e a . N e l d i b a t t i t o p u b b l i c o t o r n a s p e s s o l ’ i d e a c h e l ’ E u r o p a p o s s a c o l p i r e g l i S t a t i U n i t i u s a n d o l a f i n a n z a c o m e a r m a . G l i i n v e s t i t o r i e u r o p e i d e t e n g o n o i n f a t t i a s s e t a m e r i c a n i p e r u n v a l o r e c h e s u p e r a i 1 2 . 6 0 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i . S u l l a c a r t a , u n a c i f r a e n o r m e . N e l l a p r a t i c a , u n a l e v a m o l t o m e n o m a n e g g e v o l e . I l “ F i n a n c i a l T i m e s ” c h i a r i s c e p e r c h é q u e s t o s t r u m e n t o r e s t a p i ù t e o r i c o c h e r e a l e . Q u e g l i a s s e t n o n s o n o c o n t r o l l a t i d i r e t t a m e n t e d a i g o v e r n i , m a d a f o n d i p e n s i o n e , a s s i c u r a z i o n i e i n v e s t i t o r i p r i v a t i . U n a l o r o d i s m i s s i o n e f o r z a t a d a n n e g g e r e b b e a n c h e l ’ E u r o p a , r a f f o r z a n d o l ’ e u r o e p e n a l i z z a n d o l e e s p o r t a z i o n i . I n o l t r e , i m e r c a t i f i n a n z i a r i s t a t u n i t e n s i r e s t a n o i p i ù p r o f o n d i e l i q u i d i a l m o n d o , i n g r a d o d i a s s o r b i r e s h o c k a n c h e s i g n i f i c a t i v i . L a f i n a n z a , d u n q u e , n o n è u n ’ a r m a d a u s a r e a p e r t a m e n t e , m a p u ò f u n z i o n a r e c o m e s e g n a l e p o l i t i c o : r a l l e n t a r e n u o v i i n v e s t i m e n t i , a u m e n t a r e l a p e r c e z i o n e d e l r i s c h i o e r e n d e r e p i ù c o s t o s o i l c a p i t a l e p e r g l i S t a t i U n i t i i n u n c o n t e s t o d i t e n s i o n e p r o l u n g a t a . E s i s t e p e r ò u n a l e v a f i n a n z i a r i a m e n o d i s c u s s a , m a p o l i t i c a m e n t e e s p l o s i v a : i l r u o l o d e l l e g r a n d i b a n c h e d ’ a f f a r i a m e r i c a n e n e l c o l l o c a m e n t o d e i t i t o l i d i S t a t o e u r o p e i . O g g i i s t i t u t i c o m e G o l d m a n S a c h s , J p M o r g a n , M o r g a n S t a n l e y o C i t i s o n o a t t o r i c e n t r a l i n e l l e o p e r a z i o n i d i e m i s s i o n e d e l d e b i t o s o v r a n o d i m o l t i P a e s i d e l l ’ U n i o n e . I n u n o s c e n a r i o d i s c o n t r o a p e r t o , i g o v e r n i e u r o p e i p o t r e b b e r o v a l u t a r e – a l m e n o i n t e o r i a – d i r i d u r r e o e s c l u d e r e l e b a n c h e a m e r i c a n e d a q u e s t i m a n d a t i , p r i v i l e g i a n d o i s t i t u t i e u r o p e i . S a r e b b e u n a m o s s a a d a l t o i m p a t t o s i m b o l i c o , p e r c h é c o l p i r e b b e d i r e t t a m e n t e W a l l S t r e e t n e l s u o r u o l o d i i n t e r m e d i a r i o g l o b a l e . M a s a r e b b e a n c h e u n a d e c i s i o n e e s t r e m a m e n t e d e l i c a t a : i m e r c a t i p o t r e b b e r o i n t e r p r e t a r l a c o m e u n a p o l i t i c i z z a z i o n e d e l d e b i t o , a u m e n t a n d o l a v o l a t i l i t à e i c o s t i d i f i n a n z i a m e n t o p e r g l i s t e s s i S t a t i e u r o p e i . P r o p r i o p e r q u e s t o , p i ù c h e u n ’ a r m a d a u s a r e , q u e s t a o p z i o n e f u n z i o n a c o m e m i n a c c i a : d i m o s t r a c h e l ’ i n t e r d i p e n d e n z a f i n a n z i a r i a n o n è a s e n s o u n i c o e c h e a n c h e i l c u o r e d e l s i s t e m a f i n a n z i a r i o a m e r i c a n o d i p e n d e d a l l a c o o p e r a z i o n e e u r o p e a . L ’ E u r o p a , d i f r o n t e a l l e m i r e t r u m p i a n e s u l l ’ A r t i c o , n o n h a b i s o g n o d i r e a g i r e c o n u n o s c o n t r o f r o n t a l e i m m e d i a t o . P u ò i n v e c e a u m e n t a r e p r o g r e s s i v a m e n t e i c o s t i p o l i t i c i , e c o n o m i c i e d i p l o m a t i c i d i q u a l s i a s i i n i z i a t i v a u n i l a t e r a l e a m e r i c a n a , c o s t r u e n d o a l l e a n z e , i n v e s t i m e n t i a l t e r n a t i v i e i m p e g n i c r e d i b i l i . È l o s t e s s o s c h e m a c h e v a l e p e r i l c o m m e r c i o : i l b a z o o k a e u r o p e o n o n s e r v e t a n t o p e r s p a r a r e , q u a n t o p e r f a r c a p i r e c h e l ’ e s c a l a t i o n s a r e b b e s v a n t a g g i o s a p e r t u t t i , s o p r a t t u t t o p e r c h i l a i n n e s c a . A l l a f i n e , i l p u n t o c e n t r a l e è q u e s t o : l ’ E u r o p a o g g i h a d a v v e r o u n a r s e n a l e p i ù a m p i o e s o f i s t i c a t o r i s p e t t o a l p a s s a t o . I l b a z o o k a e s i s t e , e d è f a t t o d i s t r u m e n t i c o m m e r c i a l i , r e g o l a t o r i , t e c n o l o g i c i e f i n a n z i a r i . M a l a s u a e f f i c a c i a d i p e n d e d a u n a s c e l t a p o l i t i c a . L ’ U n i o n e è p r o n t a a d a c c e t t a r e c o s t i i n t e r n i p e r d i f e n d e r e l a p r o p r i a s o v r a n i t à ? È d i s p o s t a a u s a r e s t r u m e n t i p e n s a t i p e r C i n a o R u s s i a a n c h e c o n t r o l ’ a l l e a t o a m e r i c a n o ? E , s o p r a t t u t t o , è c a p a c e d i a g i r e i n m o d o u n i t a r i o q u a n d o g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i d i v e r g o n o ? I l b a z o o k a e u r o p e o , i n f o n d o , n o n è p r o g e t t a t o p e r e s s e r e u s a t o . È p r o g e t t a t o p e r c o n v i n c e r e l ’ a l t r o a n o n c o s t r i n g e r t i a u s a r l o . C o n D o n a l d T r u m p , l a v e r a s f i d a p e r B r u x e l l e s è t r a s f o r m a r e l a p r o p r i a i n t e r d i p e n d e n z a e c o n o m i c a i n u n a d e t e r r e n z a c r e d i b i l e , s e n z a d i s t r u g g e r e l e b a s i d e l l a r e l a z i o n e t r a n s a t l a n t i c a c h e , n o n o s t a n t e t u t t o , r e s t a v i t a l e . ( d i G i o r g i o R u t e l l i )