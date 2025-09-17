R o m a , 1 7 s e t . ( A d k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a p e r c e z i o n e d e l p i a c e r e c a m b i a n e l t e m p o : q u a s i 3 i t a l i a n i s u 4 d i c h i a r a n o d i a v e r m o d i f i c a t o n e l c o r s o d e l l a v i t a l a p r o p r i a p e r c e z i o n e d i ' p i a c e r e a u t e n t i c o ' . A g u i d a r e q u e s t o c a m b i a m e n t o è s o p r a t t u t t o u n a r i s c o p e r t a d e l l a s e m p l i c i t à : i l 6 0 % d e g l i i n t e r v i s t a t i a f f e r m a d i a v e r i m p a r a t o a d a r e p i ù v a l o r e a l l e c o s e s e m p l i c i , u n a t e n d e n z a c h e c r e s c e c o n l ’ e t à . P a r a l l e l a m e n t e , s i r i d u c e l ' i m p o r t a n z a a t t r i b u i t a a i b e n i m a t e r i a l i o a l l o s t a t u s s o c i a l e ( 2 1 % ) . U n ’ e v o l u z i o n e c h e s e m b r a r i f l e t t e r e u n p e r c o r s o d i m a t u r a z i o n e p e r s o n a l e , s p e s s o a n c h e i n n e s c a t o d a e s p e r i e n z e d i v i t a s i g n i f i c a t i v e ( 3 6 % ) - i n p a r t i c o l a r e t r a l e d o n n e d e l l a G e n e r a z i o n e X e d e i B a b y B o o m e r s - e d a u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d i s é e d e i p r o p r i b i s o g n i r e a l i ( 3 5 % ) . È q u a n t o e m e r g e d a l l a r i c e r c a c o n d o t t a d a A s t r a R i c e r c h e p e r I m p e r i a l B r a n d s , a z i e n d a g l o b a l e d i b e n i d i c o n s u m o , i n o c c a s i o n e d e l l a n c i o d e l p r o d o t t o P U L Z E 3 . 0 , i l n u o v o d i s p o s i t i v o a t a b a c c o r i s c a l d a t o . L e i n f l u e n z e e s t e r n e , c o m e q u e l l e p r o v e n i e n t i d a a m i c i , f a m i l i a r i ( 1 3 % ) o d a l l a s o c i e t à ( 7 % ) , g i o c a n o u n r u o l o p i ù m a r g i n a l e , a n c h e s e r i s u l t a n o p i ù i n c i s i v e n e l l a G e n Z . L a r i c e r c a e v i d e n z i a u n a n e t t a d i f f e r e n z a t r a d o n n e e u o m i n i n e l m o d o i n c u i v i v o n o i l p i a c e r e . L e d o n n e s i d i m o s t r a n o p i ù o r i e n t a t e v e r s o u n a d i m e n s i o n e r e l a z i o n a l e e d e m o t i v a : p e r l o r o i l p i a c e r e a u t e n t i c o s i m a n i f e s t a s o p r a t t u t t o n e i m o m e n t i d i q u a l i t à c o n l e p e r s o n e c a r e ( 6 8 % ) e n e l l a c u r a d i s é e d e l p r o p r i o b e n e s s e r e ( 7 0 % ) . S o n o a n c h e p i ù p r o p e n s e a c o n s i d e r a r e i l p i a c e r e c o m e u n o s t r u m e n t o d i b e n e s s e r e m e n t a l e : i l 9 0 % d e l l e d o n n e l o r i t i e n e u t i l e p e r r i d u r r e l o s t r e s s e l ’ 8 9 % l o a s s o c i a a u n m o d o p e r e s s e r e p i ù a u t e n t i c a m e n t e s é s t e s s e . G l i u o m i n i , i n v e c e , m o s t r a n o u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l a r e a l i z z a z i o n e p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e : l a g r a t i f i c a z i o n e d e r i v a n t e d a l s u c c e s s o l a v o r a t i v o è p i ù d i f f u s a t r a l o r o ( 3 6 % ) , c o s ì c o m e l a r i c e r c a d i p i a c e r i p i ù i n d i v i d u a l i e l e g a t i a l l o s t a t u s . Q u i n d i i n u n ’ e p o c a d o m i n a t a d a v e l o c i t à , i p e r c o n n e s s i o n e , c o n s u m i s m o e a t t e n z i o n e a l l e a p p a r e n z e e a l l o s t a t u s s o c i a l e , g l i i t a l i a n i r i c o n o s c o n o i l p i a c e r e a u t e n t i c o n e l l e p i c c o l e c o s e , s e m p l i c i e a c c e s s i b i l i . L ’ a n a l i s i i n d a g a l a p e r c e z i o n e d e l p i a c e r e n e l l a v i t a d e g l i i t a l i a n i , a p p r o f o n d e n d o i d e s i d e r i , i c o m p o r t a m e n t i e l e p r e f e r e n z e d i u n c a m p i o n e d i 1 . 0 2 5 i n d i v i d u i , r a p p r e s e n t a t i v i d e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e i t a l i a n a t r a 1 8 e 7 0 a n n i i n t e r m i n i d i s e s s o , e t à e a r e a g e o g r a f i c a . S e c o n d o l a r i c e r c a , g l i i t a l i a n i n o n h a n n o d u b b i : l a f e l i c i t à s i t r o v a n e l t e m p o d e d i c a t o a s é s t e s s i , n e l l e r e l a z i o n i a f f e t t i v e e n e l l a s e m p l i c i t à q u o t i d i a n a . I n p a r t i c o l a r e , t r e l e a t t i v i t à p i ù p i a c e v o l i : i l 7 0 % d e g l i i t a l i a n i s e g n a l a i l t e m p o p e r s é ( e s . l e t t u r a , m u s i c a , l e g g e r a a t t i v i t à f i s i c a ) , i l r e l a x e l ’ a t t i v i t à a l l ’ a r i a a p e r t a . S e g u o n o a r u o t a c o n v a r i a z i o n i m i n i m e : i l c i b o e l e e s p e r i e n z e d i g u s t o ( 6 9 % ) ; i l t e m p o d i q u a l i t à p a s s a t o c o n f a m i g l i a o p e r s o n e c a r e ( 6 8 % ) ; l e r i s a t e e i l d i v e r t i m e n t o ( 6 6 % ) ; l a p r a t i c a d i u n h o b b y o d i u n ’ a t t i v i t à p e r s o n a l e ( 5 6 % ) ; l a s e s s u a l i t à ( 5 4 % ) . M a s e i p i a c e r i l e g a t i a l l e e m o z i o n i , a l b e n e s s e r e e m o t i v o e a l l e r e l a z i o n i c o i n v o l g o n o l a m a g g i o r a n z a d e l l a p o p o l a z i o n e , i p i a c e r i b a s a t i s u s t a t u s , c o n s u m o o p o p o l a r i t à i n t e r e s s a n o s o l o u n a m i n o r a n z a , s e g n o c h e p e r m o l t i , l a f e l i c i t à n o n s i t r o v a n e l p r e s t i g i o o n e l l ' a p p a r e n z a , m a n e l l ' a u t e n t i c i t à . N o t e v o l e , i n f a t t i , l o s c a r t o c o n i p i a c e r i p i ù “ s u p e r f i c i a l i ” , c h e s i p o s i z i o n a n o i n f o n d o a l l a c l a s s i f i c a : l a r e a l i z z a z i o n e p r o f e s s i o n a l e e r i c o p r i r e p o s i z i o n i d i p r e s t i g i o ( 3 6 % ) , v i a g g i e d e s p e r i e n z e c o s t o s e ( 3 2 % ) , l ’ a c q u i s t o d i b e n i c a r i o d i l u s s o ( 2 2 % ) , l a p o p o l a r i t à t r a a m i c i ( 2 1 % ) e s u i s o c i a l m e d i a ( 1 0 % ) . È e v i d e n t e u n a s v o l t a v a l o r i a l e : p e r l a m a g g i o r p a r t e d e g l i i t a l i a n i , i l p i a c e r e a u t e n t i c o n o n è u n ' e s i b i z i o n e , m a u n ’ e s p e r i e n z a l e g a t a a l l e e m o z i o n i , a l l a c o n n e s s i o n e u m a n a e a l l a s e m p l i c i t à . I l p i a c e r e c o m e p r a t i c a q u o t i d i a n a : c o n d i v i s o , l e n t o e d i s c o n n e s s o . I l p i a c e r e n o n è u n c a s o , m a u n a p r a t i c a c o n s a p e v o l e d a i n t e g r a r e n e l l a r o u t i n e . A g u i d a r e q u e s t a ‘ c u r a d e l p i a c e r e ’ è i n n a n z i t u t t o i l c o n t a t t o c o n l a n a t u r a : o l t r e l a m e t à d e g l i i n t e r v i s t a t i ( 5 6 % ) d i c h i a r a d i d e d i c a r e r e g o l a r m e n t e t e m p o a l l ’ a r i a a p e r t a , c o n s i d e r a n d o l a u n a f o n t e p r i m a r i a d i b e n e s s e r e . S e g u o n o l a v i c i n a n z a a l l e p e r s o n e c a r e ( 4 8 % ) e l a s c e l t a d i c i r c o n d a r s i d i c h i f a s t a r e b e n e . I l p i a c e r e , q u i n d i , n o n è m a i c o m p l e t a m e n t e i n d i v i d u a l e : è s p e s s o c o n d i v i s o e r e l a z i o n a l e . M o l t i i t a l i a n i ( 4 6 % ) d i c h i a r a n o a n c h e d i o r g a n i z z a r e a t t i v a m e n t e m o m e n t i p i a c e v o l i , c h e s i a n o l e g a t i a h o b b y , r e l a x o a t t i v i t à d a v i v e r e d a s o l i ( 3 9 % ) o c o n l a f a m i g l i a ( 3 6 % ) . I m p o r t a n t e a n c h e i l b i s o g n o d i r a l l e n t a r e : i l 3 9 % c e r c a d i f a r e p a u s e e r i d u r r e i r i t m i , m e n t r e u n i t a l i a n o s u t r e c o l t i v a l a g r a t i t u d i n e p e r l e p i c c o l e c o s e . A l t r i s c e l g o n o d i d i s c o n n e t t e r s i d a l l a t e c n o l o g i a ( 2 3 % ) p e r r i t r o v a r e p r e s e n z a e c o n s a p e v o l e z z a . I n f o n d o a l l a l i s t a , a n c o r a u n a v o l t a , s i t r o v a n o l e s t r a t e g i e c e n t r a t e s u l p o s s e s s o : a p p e n a i l 1 5 % c e r c a i l p i a c e r e t r a m i t e l o s h o p p i n g . L a r i c e r c a d e l p i a c e r e n o n è v i s t a s o l o c o m e u n f i n e , m a c o m e u n m e z z o p e r m i g l i o r a r e l a p r o p r i a q u a l i t à d i v i t a . O l t r e i l 9 0 % d e g l i i n t e r v i s t a t i ( i n p a r t i c o l a r e t r a d o n n e e l a G e n X ) c o n c o r d a s u l f a t t o c h e i p i a c e r i c o n t r i b u i s c a n o a r i d u r r e l o s t r e s s e l ’ 8 8 % a r i c a r i c a r e l e e n e r g i e , a s s e g n a n d o a l p i a c e r e u n r u o l o t e r a p e u t i c o . Q u a s i 9 i t a l i a n i s u 1 0 a f f e r m a n o c h e i l p i a c e r e a i u t a a v i v e r e i l p r e s e n t e ( 8 9 % ) e a s e n t i r s i c a l m i , g r a t i e p i e n i d i e n e r g i a p o s i t i v a , e v i d e n z i a n d o u n a c o n n e s s i o n e t r a p i a c e r e e m i n d f u l n e s s . I n o l t r e , i l p i a c e r e è p e r c e p i t o c o m e u n ' o p p o r t u n i t à p e r e s s e r e s é s t e s s i ( 8 9 % ) e p e r r a f f o r z a r e l ' a u t o s t i m a ( 8 5 % ) . Q u e s t o s u g g e r i s c e c h e l e a t t i v i t à p i a c e v o l i n o n s o n o s o l o u n d i v e r s i v o , m a u n m o d o p e r c o n n e t t e r s i c o n i p r o p r i v a l o r i e r i n f o r z a r e l a p r o p r i a i d e n t i t à . I l p i a c e r e è u n ’ e s p e r i e n z a e m o t i v a , s l e g a t a d a l c o n s u m o e d a l g i u d i z i o d e g l i a l t r i . I n v i t a t i a d e s c r i v e r e l e c a r a t t e r i s t i c h e m a g g i o r m e n t e a s s o c i a b i l i a l c o n c e t t o d i p i a c e r e v e r o , a u t e n t i c o e g r a t i f i c a n t e , t r e i t a l i a n i s u c i n q u e r i c o n o s c o n o i l v a l o r e d e l l ’ e s p e r i e n z a e m o z i o n a l e r i s p e t t o a q u e l l a m a t e r i a l e . N o n s o l o : i l v e r o p i a c e r e è u n ’ e s p e r i e n z a p r o f o n d a m e n t e i n d i v i d u a l e e s c o n n e s s a d a i n f l u e n z e e s t e r n e : i l 6 3 % d i c h i a r a c h e i l p i a c e r e è l e g a t o a c o m e c i s i s e n t e r i s p e t t o a c o m e f a n n o s e n t i r e g l i a l t r i ( 1 2 % ) . C o e r e n t e m e n t e c o n i r i s u l t a t i , q u i n d i , n o n s t u p i s c e c o m e i l 6 0 % s e g n a l a c o m e i l p i a c e r e s i a a l l a f i n e u n ’ e s p e r i e n z a “ s e m p l i c e ” , m e n t r e s o l o i l 1 3 % l o a s s o c i a a q u a l c o s a d i c o m p l e s s o . Q u a n d o s i p a r l a d i p i a c e r i a u t e n t i c i , g l i i t a l i a n i n o n h a n n o d u b b i : a f a r b a t t e r e d a v v e r o i l c u o r e s o n o l e r e l a z i o n i u m a n e e i m o m e n t i v i s s u t i c o n l e p e r s o n e c a r e . I n c i m a a l l a c l a s s i f i c a s p i c c a i l t e m p o d i q u a l i t à c o n l a f a m i g l i a e g l i a f f e t t i p i ù s t r e t t i ( 4 2 % ) , s e g u i t o d a i m o m e n t i d i s v a g o c o n d i v i s i i n a m b i t o f a m i l i a r e ( 3 4 % ) . M a n o n è s o l o l a d i m e n s i o n e r e l a z i o n a l e a f a r e l a d i f f e r e n z a . A e s s e r e r i c o n o s c i u t i c o m e a u t e n t i c i s o n o a n c h e i l t e m p o d e d i c a t o a s é s t e s s i e a l r e l a x ( 3 2 % ) , l e r i s a t e e i l d i v e r t i m e n t o ( 3 2 % ) e i l c o n t a t t o c o n l a n a t u r a e l ’ a r i a a p e r t a ( 3 1 % ) . U n p i a c e r e q u o t i d i a n o , s p e s s o s e m p l i c e , m a p r o f o n d a m e n t e s i g n i f i c a t i v o . P i ù d i s t a c c a t i , i n v e c e , i p i a c e r i l e g a t i a l l a s f e r a s e n s o r i a l e , c o m e l a s e s s u a l i t à ( 2 7 % ) e i l g u s t o ( 2 5 % ) , c h e p u r r i m a n e n d o e s p e r i e n z e a p p r e z z a t e , n o n r a g g i u n g o n o l a s t e s s a i n t e n s i t à e m o t i v a n e l l a p e r c e z i o n e d i a u t e n t i c i t à . I n f o n d o a l l a c l a s s i f i c a t r o v i a m o l e d i m e n s i o n i p i ù l e g a t e a l l o s t a t u s p e r s o n a l e : s o l o i l 1 3 % a s s o c i a l a r e a l i z z a z i o n e p r o f e s s i o n a l e a u n p i a c e r e a u t e n t i c o , p e r c e n t u a l e c h e s c e n d e a l 9 % p e r i l l u s s o , a l 9 % p e r l a p o p o l a r i t à t r a a m i c i e a l 6 % p e r q u e l l a s u i s o c i a l m e d i a . U n a t e n d e n z a c h e s i c o n f e r m a a n c h e q u a n d o s i c h i e d e q u a l i s i a n o i p i a c e r i p i ù g r a t i f i c a n t i : i n t e s t a , a n c o r a u n a v o l t a , i l t e m p o c o n d i v i s o c o n l a f a m i g l i a ( 3 9 % ) e i m o m e n t i d i s v a g o f a m i l i a r i ( 3 2 % ) , s e g u i t i d a l r e l a x p e r s o n a l e ( 3 4 % ) e d a l d i v e r t i m e n t o c o n g l i a m i c i ( 2 9 % ) . I n q u e s t o c a s o , g u a d a g n a q u a l c h e p o s i z i o n e l a r e a l i z z a z i o n e p r o f e s s i o n a l e c h e , p u r n o n e s s e n d o v i s s u t a c o m e p a r t i c o l a r m e n t e a u t e n t i c a , r i e s c e c o m u n q u e a o f f r i r e u n a f o r m a d i g r a t i f i c a z i o n e a l 2 0 % d e g l i i t a l i a n i .