R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - D o p o d u e a n n i d i c r e s c i t a i l m o t o r e d e i b e n i d u r e v o l i s i f e r m a : a f i n e 2 0 2 5 i l c o m p a r t o s e g n e r à c o n s u m i i n c a l o d e l 2 , 3 % i n v o l u m e e d e l 2 , 4 % i n v a l o r e , p e r u n a s p e s a c o m p l e s s i v a c h e d a 7 9 m i l i a r d i s c i v o l a a 7 7 , 1 m i l i a r d i . È l a f o t o g r a f i a s c a t t a t a d a l 3 2 ° O s s e r v a t o r i o F i n d o m e s t i c , r e a l i z z a t o i n s i e m e a P r o m e t e i a , p e r u n m e r c a t o c h e r e s t a c o m u n q u e s u l i v e l l i p i ù a l t i r i s p e t t o a l p r e - C o v i d , n o n p e r u n a u m e n t o d e i v o l u m i a c q u i s t a t i m a e s c l u s i v a m e n t e p e r l ’ i n c r e m e n t o d e i p r e z z i c h e i n 6 a n n i s f i o r a i l 2 0 % . A d e t e r m i n a r e i l s e g n o m e n o è s o p r a t t u t t o l a m o b i l i t à , i l s e g m e n t o c h e d a s o l o v a l e i l 5 7 % d e l l a s p e s a d e l l e f a m i g l i e i n b e n i d u r e v o l i . Q u i l a f r e n a t a è e v i d e n t e , c o n l e a u t o n u o v e i n c a l o d e l 9 % a v a l o r e . L a c a s a – m o b i l i e t e c n o l o g i a – r e s t a i n v e c e i m p a n t a n a t a i n u n a s t a g n a z i o n e c h e d u r a d a l 2 0 2 3 , d o p o g l i e x p l o i t d e l t r i e n n i o p o s t - p a n d e m i c o . S u l f r o n t e t e r r i t o r i a l e , l e t r e l o c o m o t i v e s t o r i c h e – L o m b a r d i a , L a z i o e V e n e t o – p e r d o n o t r a i l 2 , 6 e i l 2 , 8 % . R e s i s t e m e g l i o l ’ E m i l i a - R o m a g n a ( - 1 , 8 % ) , c h e q u a s i a g g a n c i a i l p o d i o n e l l a g r a d u a t o r i a p e r v o l u m i d i s p e s a . C l a u d i o B a r d a z z i , r e s p o n s a b i l e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o F i n d o m e s t i c , m e t t e o r d i n e t r a n u m e r i , p r e z z i e p e r c e z i o n i : " Q u e s t ’ a n n o i b e n i d u r e v o l i s o f f r o n o p i ù d e g l i a l t r i c o m p a r t i . M e n t r e s e r v i z i , a l i m e n t a r i e a l t r i b e n i c r e s c o n o – s e c o n d o i d a t i I s t a t – i l n o s t r o p e r i m e t r o t o r n a n e g a t i v o d o p o d u e a n n i d i e s p a n s i o n e , q u e l l a d e l 2 0 2 3 , t r a i n a t a p i ù d a l l ’ i n f l a z i o n e c h e d a i v o l u m i r e a l i . C h i u d e r e m o i l 2 0 2 5 c o n u n - 2 , 4 % a v a l o r e , c h e s i t r a d u c e i n u n a r e a l e r i d u z i o n e d e l l a s p e s a d e l l e f a m i g l i e " . E B a r d a z z i p r o s e g u e : " S i a m o a n c o r a s u l i v e l l i d i s p e s a s u p e r i o r i d e l l ’ 1 1 , 4 % a l 2 0 1 9 , m a q u e s t o n o n s i g n i f i c a c h e s i c o m p r i d i p i ù . I l v e r o m o t o r e è s t a t o l ’ a u m e n t o d e i p r e z z i , v i c i n o a l + 2 0 % . A l n e t t o d e l l ’ i n f l a z i o n e , c i o è g u a r d a n d o a i v o l u m i , i c o n s u m i d i d u r e v o l i s o n o i n r e a l t à i l 6 , 8 % s o t t o i l i v e l l i p r e - p a n d e m i a " . I n q u e s t o q u a d r o d i f r e n a t a i l c r e d i t o a l c o n s u m o v a i n c o n t r o t e n d e n z a , u n o s t r u m e n t o c h e l e f a m i g l i e s t a n n o u s a n d o p e r r e a g i r e a l l ’ i n c e r t e z z a . L o r i b a d i s c e M a r c o T a r a n t o l a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o e d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F i n d o m e s t i c B a n c a : " A f r o n t e d i c o n s u m i i n c a l o n e l m o n d o d e i d u r e v o l i , i l m e r c a t o d e l c r e d i t o c o n t i n u a a c r e s c e r e . N e i p r i m i d i e c i m e s i d e l l ’ a n n o l e e r o g a z i o n i s e g n a n o u n + 7 % , c o n l a r i s c h i o s i t à c h e r i m a n e s u l i v e l l i m o l t o c o n t e n u t i ( 1 . 7 % i l t a s s o d i d e f a u l t a f i n e s e t t e m b r e 2 0 2 5 1 ) , p u r m o s t r a n d o u n l i e v e i n c r e m e n t o n e l c o r s o d e l l ' a n n o . È l a c o n f e r m a c h e i l c r e d i t o a l c o n s u m o s v o l g e u n r u o l o s o c i a l e e d e c o n o m i c o e s s e n z i a l e : a i u t a l e f a m i g l i e a n o n r i n u n c i a r e a i p r o p r i p r o g e t t i i n u n c o n t e s t o c h e r e s t a c o m p l e s s o " . I l d a t o c h e p i ù c o l p i s c e a r r i v a d a l l e i n d a g i n i c o n d o t t e d a l l ’ i s t i t u t o : " O l t r e q u a t t r o i t a l i a n i s u d i e c i – r i c o r d a T a r a n t o l a – h a n n o u t i l i z z a t o u n a f o r m a d i c r e d i t o a l m e n o u n a v o l t a n e g l i u l t i m i t r e a n n i . E p i ù d e l 6 0 % d i c h i l o h a f a t t o d i c h i a r a c h e , s e n z a q u e s t a p o s s i b i l i t à , a v r e b b e d o v u t o r i n v i a r e o r i n u n c i a r e d e l t u t t o a l l ’ a c q u i s t o . D a t i c h e c o n f e r m a n o c o m e i l c r e d i t o o g g i s i a u n a l e v a d i f i d u c i a , n o n s o l o u n p r o d o t t o f i n a n z i a r i o " . S e l ’ I t a l i a r a l l e n t a , o g n i t e r r i t o r i o l o f a c o n i l s u o s t i l e . C i s o n o r e g i o n i c h e a s s o r b o n o m e g l i o l a s c o s s a . I n T r e n t i n o - A l t o A d i g e , d o v e i r e d d i t i r e s t a n o e l e v a t i e i l c l i m a e c o n o m i c o è m e n o n e r v o s o , i l c a l o è s o l o - 0 , 7 % , i l m i g l i o r e d ’ I t a l i a . P i ù s o r p r e n d e n t e l a t e n u t a d e l l a S i c i l i a e d e l l a L i g u r i a , e n t r a m b e f e r m e a - 1 , 3 % : d u e t e r r i t o r i l o n t a n i g e o g r a f i c a m e n t e m a a c c o m u n a t i d a u n a d o m a n d a i n t e r n a c h e r e s i s t e . A l l ’ o p p o s t o , i n B a s i l i c a t a i l m e r c a t o d e i d u r e v o l i c e d e i l 4 % : u n a f l e s s i o n e c h e n o n è s o l o s t a t i s t i c a m a s t r u t t u r a l e , f a t t a d i c o n s u m i f r a g i l i e p o c a s p i n t a d e m o g r a f i c a . I l r a l l e n t a m e n t o è s t a t o c o n s i s t e n t e a n c h e i n P i e m o n t e ( - 3 , 5 % ) , M o l i s e ( - 3 , 3 % ) , A b r u z z o e L a z i o ( e n t r a m b e - 2 , 8 % ) . S u l p i a n o d e i v a l o r i a s s o l u t i , l a L o m b a r d i a c o n t i n u a a g i o c a r e u n a l t r o c a m p i o n a t o : 1 5 , 4 m i l i a r d i , p i ù d e l d o p p i o d e l L a z i o , c h e s e g u e a 7 , 5 . È l a l o c o m o t i v a c h e t i r a i l P a e s e , a n c h e q u a n d o i l c o n v o g l i o f r e n a . N e l 2 0 2 5 i l m e r c a t o i t a l i a n o d e l l a m o b i l i t à v i v e u n a d o p p i a v e l o c i t à : l ’ u s a t o t i e n e l a l i n e a , i l n u o v o r a l l e n t a , l e d u e r u o t e c o r r e g g o n o l a c o r s a d o p o a n n i d i s p r i n t . Q u e l l o d e l l e a u t o u s a t e d a l 2 0 1 7 è i l p r i m o m e r c a t o p e r v a l o r e a s s o l u t o e c o n t i n u a a d i m o s t r a r l o . L ’ e f f e t t o i n f l a z i o n e è e v i d e n t e : s i s p e n d e i l 2 5 % i n p i ù r i s p e t t o a l 2 0 1 9 p e r a c q u i s t a r e a p p e n a i l 3 % d i v e t t u r e i n p i ù . N e l 2 0 2 5 , d o p o d u e a n n i d i c r e s c i t a , i l s e t t o r e r a l l e n t a e i l s u o g i r o d ’ a f f a r i c h i u d e r à c o n u n - 0 , 2 % , s o s t a n z i a l m e n t e i n s t a l l o , c o n l ’ i n c r e m e n t o d e i p a s s a g g i d i p r o p r i e t à ( + 2 , 1 % ) a n n u l l a t o d a l c a l o d e i p r e z z i ( - 2 , 1 % ) . M a i v a l o r i r e s t a n o s o l i d i : 2 4 , 4 m i l i a r d i d i e u r o , q u a s i 8 m i l i a r d i i n p i ù d e l l ’ a u t o n u o v a , c o m p l i c e u n a d o m a n d a , n e g l i u l t i m i a n n i , s e m p r e p i ù o r i e n t a t a a l r i s p a r m i o . P r e z z i i n c a l o e m i x d i v e n d i t a p i ù ‘ p o p o l a r e ’ c o n f e r m a n o c h e i l c o n s u m a t o r e è c a u t o m a a t t i v o . S u l l e a u t o n u o v e l a f r e n a t a è n e t t a : - 9 % a v a l o r e , c o n l a s p e s a d e l l e f a m i g l i e c h e s c e n d e a 1 6 , 5 m i l i a r d i . L e i m m a t r i c o l a z i o n i c a l a n o ( - 9 , 9 % ) , i p r e z z i r e s t a n o s t a b i l i ( + 0 , 8 % ) d o p o a n n i d i f o r t e c r e s c i t a e i l m i x s i s p o s t a s u f a s c e e t e c n o l o g i e p i ù c o s t o s e . L e c i t y c a r , u n t e m p o s p i n a d o r s a l e d e l m e r c a t o , p a s s a n o d a l 1 7 % d e l 2 0 1 9 a l 1 2 % . L a d o m a n d a d e i p r i v a t i r e s t a l o n t a n a d a i l i v e l l i p r e - p a n d e m i a : - 2 5 % l e i m m a t r i c o l a z i o n i r i s p e t t o a l 2 0 1 9 , - 1 0 % l a s p e s a . N o n b a s t a n o i n c e n t i v i a s i n g h i o z z o p e r s t i m o l a r e l e f a m i g l i e , a l l e p r e s e c o n u n p o t e r e d ’ a c q u i s t o r i d o t t o r i s p e t t o a q u a l c h e a n n o f a e c o n u n c o n t e s t o d i p e r s i s t e n t e i n c e r t e z z a . P e r l e m o t o d o p o q u a t t r o a n n i d i c r e s c i t a , a r r i v a u n o s t o p : - 7 , 7 % a v o l u m e n e l 2 0 2 5 , - 7 , 0 % a v a l o r e . M a i l c o n f r o n t o c o n i l 2 0 1 9 r e s t a i m p r e s s i o n a n t e : + 3 6 % a v o l u m e , + 5 5 % a v a l o r e , p e r u n m e r c a t o c h e v a l e 2 , 7 5 m i l i a r d i e c h e h a b e n e f i c i a t o i n q u e s t i a n n i d i u n a d o m a n d a , c h e i n u n c o n t e s t o d i i n f l a z i o n e e c a l o d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o , h a v i s t o n e i m e z z i a d u e r u o t e u n ’ a l t e r n a t i v a l o w c o s t a l l a s e c o n d a o t e r z a a u t o i n f a m i g l i a . L a f l e s s i o n e d e l 2 0 2 5 s o t t e n d e d i n a m i c h e d i f f e r e n z i a t e t r a c i c l o m o t o r i , i n f o r t e c a l o ( o l t r e - 3 0 % a v o l u m e ) , e t a r g a t o , i n m i g l i o r t e n u t a ( - 6 % c i r c a a v o l u m e ) e s u l i v e l l i s t o r i c a m e n t e e l e v a t i . G l i s c o o t e r t a r g a t i s a l g o n o d e l l ’ 8 , 8 % , c o n f e r m a n d o s i p r o t a g o n i s t i d e l l a m o b i l i t à u r b a n a . D a i m o b i l i a g l i e l e t t r o d o m e s t i c i , d a l l ’ e l e t t r o n i c a a l l a t e l e f o n i a e a l l ’ I T , i l c o m p a r t o c a s a n e l 2 0 2 5 m o s t r a u n q u a d r o d i s t a b i l i t à e a d a t t a m e n t o . C r e s c o n o p r o d o t t i i n f o r m a t i c i , p i c c o l i e l e t t r o d o m e s t i c i e d e v i c e s m a r t , l ’ o n l i n e c o n s o l i d a i l r u o l o c h i a v e , m e n t r e f a m i g l i e e c o n s u m a t o r i p r i v i l e g i a n o c o m f o r t , q u a l i t à , b e n e s s e r e e s o l u z i o n i p r e m i u m , t r a i n n o v a z i o n e e a t t e n z i o n e a l p r e z z o . D o p o i l b i e n n i o d ’ o r o 2 0 2 1 - 2 0 2 2 , l a d o m a n d a d i m o b i l i s i è n o r m a l i z z a t a , m a i l s e t t o r e r e s t a b e n s o p r a i l i v e l l i p r e - C o v i d : + 1 0 % r i s p e t t o a l 2 0 1 9 . L ’ a n n o s i c h i u d e r à i n t o r n o a i 1 6 , 5 m i l i a r d i d i e u r o ( - 0 , 6 % ) , s e g n a l a n d o u n a f a s e d i a s s e s t a m e n t o p i ù c h e u n v e r o r a l l e n t a m e n t o . I v o l u m i r e s t a n o i n c a l o ( - 1 , 7 % ) , m a i p r e z z i c o n t i n u a n o a s o s t e n e r e i l m e r c a t o ( + 1 , 1 % ) , p u r c o n u n a d i n a m i c a p i ù m o r b i d a r i s p e t t o a g l i a n n i d e i r i n c a r i . L a c a u t e l a d e l l e f a m i g l i e p e s a a n c o r a : i n c e n t i v i e b o n u s r i s t r u t t u r a z i o n i a i u t a n o , m a n o n b a s t a n o a r i a c c e n d e r e q u e l l a s p i n t a e c c e z i o n a l e g e n e r a t a d a l p o s t - p a n d e m i a e d a l S u p e r b o n u s . A f r e n a r e è s o p r a t t u t t o l a d o m a n d a l e g a t a a l l e r i s t r u t t u r a z i o n i , o g g i f i s i o l o g i c a m e n t e i n d i s c e s a . A f a r e d a c o n t r a l t a r e è i n v e c e i l p r i m o a c q u i s t o , a l i m e n t a t o d a u n m e r c a t o i m m o b i l i a r e t o r n a t o v i v a c e : n e i p r i m i s e i m e s i d e l l ’ a n n o l e c o m p r a v e n d i t e r e s i d e n z i a l i s o n o c r e s c i u t e d e l 9 , 5 % , s p i n t e d a t a s s i p i ù l e g g e r i e u n c r e d i t o p i ù a c c e s s i b i l e . S u l f r o n t e d e i c a n a l i d i v e n d i t a , l ’ o n l i n e c o n t i n u a l a s u a a v a n z a t a a r r i v a n d o a v a l e r e i l 2 0 % d e l r e t a i l . U n r i s u l t a t o c h e c e r t i f i c a l a m a t u r i t à d i g i t a l e d e l l ’ a r r e d o i t a l i a n o , s e m p r e p i ù c a p a c e d i c o n i u g a r e d e s i g n , p r e z z o e o m n i c a n a l i t à . L a t e l e f o n i a r e s t a i l b a r i c e n t r o d e l l a t e c n o l o g i a c o n s u m e r : n e l 2 0 2 5 i l c o m p a r t o m a n t i e n e l a r o t t a s u i 6 , 3 m i l i a r d i ( - 0 , 4 % ) , s e g n o d i u n a d o m a n d a m a t u r a c h e p e r ò e v o l v e r a p i d a m e n t e . G l i s m a r t p h o n e – l ’ 8 5 % d e l g i r o d ’ a f f a r i – r a l l e n t a n o n e i v o l u m i m a t e n g o n o i n v a l o r e ( - 1 , 1 % ) g r a z i e a l c o n t i n u o s p o s t a m e n t o v e r s o i p r o d o t t i d i m a g g i o r e q u a l i t à . A f a r e d a c o n t r a p p u n t o a l l a f l e s s i o n e d e g l i s m a r t p h o n e , c o n t i n u a n o a c r e s c e r e c u f f i e ( + 1 , 5 % ) e i d i s p o s i t i v i t e c n o l o g i c i i n d o s s a b i l i ( + 1 , 2 % ) , t r a i n a t i d a f u n z i o n i s m a r t s e m p r e p i ù o r i e n t a t e a l b e n e s s e r e e a l l a p e r f o r m a n c e p e r s o n a l e . L ’ o n l i n e c o n s o l i d a i l s o r p a s s o s u l l e v e n d i t e i n n e g o z i o , a r r i v a n d o a l 2 0 , 5 % d e l f a t t u r a t o . I n u n m e r c a t o o r m a i s a t u r o , è q u i – t r a s e r v i z i p r e m i u m , e c o s i s t e m i i n t e g r a t i e n u o v i m o d e l l i d i f r u i z i o n e – c h e s i g i o c a l a p a r t i t a f u t u r a . I l m e r c a t o d e g l i e l e t t r o d o m e s t i c i c h i u d e r à i l 2 0 2 5 c o n u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 6 , 5 m i l i a r d i d i e u r o : 4 , 2 m i l i a r d i p e r i g r a n d i a p p a r e c c h i e 2 , 3 m i l i a r d i p e r i p i c c o l i . I g r a n d i e l e t t r o d o m e s t i c i s i c o n f e r m a n o s u u n p l a t e a u e l e v a t o ( - 0 , 3 % ) , d o p o t r e a n n i d i c r e s c i t a s o l i d a , s o s t e n u t i d a i b i s o g n i d i s o s t i t u z i o n e e d a l l ’ e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o s p i n t o a n c h e d a l b o n u s r o t t a m a z i o n e . I v o l u m i t e n g o n o , i p r e z z i s i r a f f r e d d a n o , e i l c o m p a r t o d e l l a v a g g i o è q u e l l o c h e c o r r e m e g l i o : a s c i u g a t r i c i ( + 4 , 4 % ) e l a v a s t o v i g l i e ( + 1 , 7 % ) g u i d a n o l a f a s c i a a l t a d e l l a d o m a n d a , s e g n a l e d i u n ’ I t a l i a c h e a g g i o r n a l a d o t a z i o n e d o m e s t i c a p u n t a n d o a c o m f o r t e r i s p a r m i o . F r e d d o e c o t t u r a r e s t a n o p i ù d e b o l i , c o n p r e z z i i n d i s c e s a c h e c o m p r i m o n o i l v a l o r e c o m p l e s s i v o . T u t t ’ a l t r a s t o r i a p e r i p i c c o l i e l e t t r o d o m e s t i c i , a n c o r a u n a v o l t a i m i g l i o r i p e r f o r m e r t r a i d u r e v o l i p e r l a c a s a : + 8 , 4 % a v o l u m e e + 5 , 2 % a v a l o r e . I l m e r c a t o i n t e r c e t t a t e n d e n z e c h i a r e : m u l t i f u n z i o n a l i t à , c u r a d e l s é e d e s i d e r i o d i s e m p l i f i c a z i o n e . C r e s c o n o c o n d e c i s i o n e i d i s p o s i t i v i p e r l a c u r a d e l l a c a s a , t r a i n a t i d a g l i a s p i r a p o l v e r e ( + 1 5 , 4 % ) d i n u o v a g e n e r a z i o n e e d a i m i n i - a s p i r a t o r i . N e l l a c u r a d e l l a p e r s o n a b r i l l a n o i p r o d o t t i p e r l ’ i g i e n e d e n t a l e ( + 9 , 6 % ) , i d i s p o s i t i v i p e r l a r a s a t u r a e g l i a p p a r e c c h i p e r a s c i u g a r e e a c c o n c i a r e i c a p e l l i . N e l l a p r e p a r a z i o n e d e l c i b o , l e f r i g g i t r i c i a d a r i a c o n t i n u a n o l a l o r o s c a l a t a ( + 1 6 % i n v a l o r e , + 2 3 % i n v o l u m e ) , m e n t r e i r o b o t d a c u c i n a v i v o n o u n a f a s e d i f o r t e n o r m a l i z z a z i o n e d o v u t a a l l a p r e s s i o n e p r o m o z i o n a l e . T r a g l i a l t r i p r o d o t t i , p r o s e g u e l o s v i l u p p o d e l l e v e n d i t e d i b i l a n c e ( + 9 . 1 % i n v a l o r e ) . L ’ o n l i n e s i c o n s o l i d a c o m e c a n a l e c h i a v e : r a p p r e s e n t a o r m a i i l 3 8 % d e l f a t t u r a t o d e i p i c c o l i e l e t t r o d o m e s t i c i , c o n c r e s c i t e a d o p p i a c i f r a . C l a u d i o B a r d a z z i , r e s p o n s a b i l e O s s e r v a t o r i o F i n d o m e s t i c , s i n t e t i z z a c o s ì i l t r e n d : " D a l l e f r i g g i t r i c i a d a r i a a i w e a r a b l e , d a i p r o d o t t i p e r l ’ i g i e n e o r a l e a g l i a p p a r e c c h i p e r l a c u r a d e l c o r p o , e m e r g e u n a r i c e r c a c r e s c e n t e d i b e n e s s e r e p e r s o n a l e . I l c o n s u m a t o r e i n v e s t e i n c i ò c h e g l i p e r m e t t e d i v i v e r e m e g l i o : m o n i t o r a r e , p r e v e n i r e , s e m p l i f i c a r e . A n c h e a c a s a " . E d o p o u n t r i e n n i o d i s e g n i m e n o , i l m e r c a t o I T i t a l i a n o t o r n a a c r e s c e r e , s e g n a n d o u n + 1 , 7 % e s f i o r a n d o i 2 , 2 m i l i a r d i d i f a t t u r a t o . A g u i d a r e l a r i p r e s a s o n o p c p o r t a t i l i ( + 3 , 5 % ) , t a b l e t ( + 4 , 7 % ) e d i s p o s i t i v i p e r i l g i o c o ( + 5 , 3 % ) . I l c a n a l e o n l i n e s i c o n f e r m a p r o t a g o n i s t a , c o n u n c o n t r i b u t o a l f a t t u r a t o v i c i n o a l 3 2 % , c o m p e n s a n d o i l l i e v e c a l o d e l l e v e n d i t e n e i n e g o z i f i s i c i . D o p o i l r i m b a l z o d a i p i c c h i d e l 2 0 2 0 - ’ 2 1 , i l m e r c a t o I T s i p o s i z i o n a t r a i s e g m e n t i p i ù p e r f o r m a n t i d e l l a t e c n o l o g i a c o n s u m e r , c o n v o l u m i i n c r e s c i t a e u n a d i n a m i c a d i p r e z z o f a v o r e v o l e c h e l a s c i a i n t r a v e d e r e u l t e r i o r i t r e n d p o s i t i v i p e r l a c h i u s u r a d e l l ’ a n n o . I l 2 0 2 5 s i c h i u d e r à a 1 , 6 m i l i a r d i ( - 1 , 9 % ) , i l m e r c a t o d e l l ’ e l e t t r o n i c a d i c o n s u m o c o n t i n u a a s c o n t a r e l ’ o n d a l u n g a d e l p a s s a g g i o a l d i g i t a l e t e r r e s t r e : i l s e g m e n t o v i d e o , a n c o r a i n f l e s s i o n e , r e s t a i l g r a n d e f r e n o d i u n c o m p a r t o c h e p e r ò m o s t r a s e g n a l i d i s t a b i l i z z a z i o n e d o p o i l c r o l l o d e l t r i e n n i o 2 0 2 2 - 2 4 . L a T V – c h e v a l e o l t r e l ’ 8 0 % d e l m e r c a t o – r e s t a n e g a t i v a ( - 2 , 9 % ) , a n c h e s e d a m e t à a n n o i v o l u m i t o r n a n o a r e s p i r a r e . I d e c o d e r c o n t i n u a n o i n v e c e l a l o r o c a d u t a l i b e r a , o r m a i s o t t o l ’ 1 % d e l g i r o d ’ a f f a r i . T r a i p o c h i f a r i a c c e s i , s p i c c a n o i d r o n i ( + 1 6 % ) , l e c u f f i e ( + 6 , 6 % ) , t r a i n a t e d a w i r e l e s s e f u n z i o n i p r e m i u m , e g l i a l t o p a r l a n t i ( + 7 , 6 % ) , a l i m e n t a t i d a l l a v o g l i a d i h o m e t h e a t r e . U n m e r c a t o c h e s t r i n g e i d e n t i m a c h e – t r a i n n o v a z i o n e , q u a l i t à d e l s u o n o e n u o v e e s p e r i e n z e d ’ a s c o l t o – l a s c i a i n t r a v e d e r e l a v o g l i a d e i c o n s u m a t o r i d i t o r n a r e a i n v e s t i r e , q u a n d o i l r i m b a l z o d a l b o o m p o s t - s w i t c h - o f f s a r à f i n a l m e n t e a l l e s p a l l e .