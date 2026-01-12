R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a m o r o s i t à n e l p a g a m e n t o d e l l e u t e n z e è g e s t i t a i n I t a l i a a t t r a v e r s o u n q u a d r o d i r e g o l e s t a b i l i t o d a l l ’ A u t o r i t à d i r e g o l a z i o n e p e r e n e r g i a r e t i e a m b i e n t e ( A r e r a ) . L e d i s p o s i z i o n i , v a l i d e p e r l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a , i l g a s n a t u r a l e e i l s e r v i z i o i d r i c o i n t e g r a t o ( a c q u a ) , s o n o v o l t e a t u t e l a r e i l c o n s u m a t o r e , g a r a n t e n d o l a c o n t i n u i t à d e i s e r v i z i e s s e n z i a l i e s t a b i l e n d o p r o c e d u r e c h i a r e e g r a d u a l i p r i m a d i a r r i v a r e a l l a s o s p e n s i o n e d e l l a f o r n i t u r a . N o n o s t a n t e l e p r o c e d u r e s i a n o s i m i l i , o g n i s e t t o r e p r e s e n t a s p e c i f i c h e t u t e l e , i n p a r t i c o l a r e p e r q u a n t o r i g u a r d a l a l i m i t a z i o n e d e l s e r v i z i o e i l ‘ q u a n t i t a t i v o m i n i m o v i t a l e ’ d i a c q u a c h e d e v e e s s e r e s e m p r e g a r a n t i t o . P e r t u t t i e t r e i s e r v i z i ( e l e t t r i c i t à , g a s e a c q u a ) , l a p r o c e d u r a d i s o s p e n s i o n e d e v e s e g u i r e p a s s a g g i d e f i n i t i , g a r a n t e n d o s e m p r e l a t r a s p a r e n z a e i l d i r i t t o d i d i f e s a d e l c l i e n t e . I l p r i m o a t t o f o r m a l e è l ’ i n v i o d e l l a c o m u n i c a z i o n e d i c o s t i t u z i o n e i n m o r a ( r a c c o m a n d a t a o P e c ) . S e i l f o r n i t o r e n o n r i s p e t t a i t e r m i n i o l e m o d a l i t à d e l l a p r o c e d u r a d i m e s s a i n m o r a o d i s o s p e n s i o n e , i l c l i e n t e h a d i r i t t o a u n i n d e n n i z z o a u t o m a t i c o ( c h e v a r i a a s e c o n d a d e l s e r v i z i o ) e , i n q u e s t o c a s o , n o n g l i p o s s o n o e s s e r e a d d e b i t a t i g l i o n e r i d i s o s p e n s i o n e e r i a t t i v a z i o n e . L a s o s p e n s i o n e è i n o l t r e s e m p r e v i e t a t a : s e i l c l i e n t e h a p r e s e n t a t o u n r e c l a m o f o r m a l e r i g u a r d o l ’ i m p o r t o f a t t u r a t o e l a c o n t r o v e r s i a n o n è r i s o l t a ; n o n h a r i c e v u t o c o r r e t t a m e n t e l a c o m u n i c a z i o n e d i c o s t i t u z i o n e i n m o r a . I l d i r i t t o d e l c o n s u m a t o r e a r a t e i z z a r e l ’ i m p o r t o d o v u t o è l a t u t e l a p i ù f o r t e p e r p r e v e n i r e l a d i s a t t i v a z i o n e . L e c o n d i z i o n i c h e r e n d o n o l a r a t e i z z a z i o n e u n o b b l i g o p e r i l g e s t o r e o v e n d i t o r e s o n o i n g r a n p a r t e s o v r a p p o n i b i l i . L e d i f f e r e n z e m a g g i o r i r i g u a r d a n o l e m o d a l i t à d i g e s t i o n e d e l l a s o s p e n s i o n e e l e t u t e l e p e r i c o n s u m i m i n i m i e s s e n z i a l i . L e p r o c e d u r e p e r i s e t t o r i e n e r g i a e l e t t r i c a e g a s n a t u r a l e s o n o a m p i a m e n t e a r m o n i z z a t e . E n e r g i a E l e t t r i c a : p e r i c l i e n t i n o n v u l n e r a b i l i , l a p r o c e d u r a p r e v e d e u n p a s s a g g i o i n t e r m e d i o : p r i m a d e l l a s o s p e n s i o n e , i l f o r n i t o r e d e v e r i c h i e d e r e a l d i s t r i b u t o r e u n a l i m i t a z i o n e d e l l a p o t e n z a d i s p o n i b i l e . S o l o i n c a s o d i p e r s i s t e n t e m o r o s i t à s i p r o c e d e a l d i s t a c c o . G a s n a t u r a l e : s e i l c o n t a t o r e è i n a c c e s s i b i l e o n o n è t e c n i c a m e n t e p o s s i b i l e l a s o s p e n s i o n e , i l v e n d i t o r e p u ò r i c h i e d e r e l a d i s a t t i v a z i o n e r e m o t a d e l c o n t a t o r e e l e t t r o n i c o ( s e p r e s e n t e ) o l a r i s o l u z i o n e d e l c o n t r a t t o . L a f o r n i t u r a n o n p u ò m a i e s s e r e s o s p e s a , n e m m e n o p e r m o r o s i t à , a i c l i e n t i , d e f i n i t i ‘ n o n d i s a l i m e n t a b i l i ’ , o v v e r o s t r u t t u r e p u b b l i c h e o p r i v a t e c h e s v o l g o n o u n ' a t t i v i t à r i c o n o s c i u t a d i a s s i s t e n z a , t r a c u i o s p e d a l i , c a s e d i c u r a e d i r i p o s o , c a r c e r i e s c u o l e . L ’ a c q u a , i n v e c e , g o d e d e l l e t u t e l e p i ù s t r i n g e n t i i n q u a n t o b e n e p r i m a r i o . P r i m a d e l l a s o s p e n s i o n e c o m p l e t a , i l g e s t o r e è o b b l i g a t o a g a r a n t i r e l ’ e r o g a z i o n e d e l q u a n t i t a t i v o m i n i m o v i t a l e , s t a b i l i t o a 5 0 l i t r i p e r a b i t a n t e a l g i o r n o . P e r l e u t e n z e d o m e s t i c h e r e s i d e n t i m o r o s e ( n o n v u l n e r a b i l i ) , s i p r o c e d e p r i m a a l l a l i m i t a z i o n e d e l l a f o r n i t u r a p e r g a r a n t i r e i l q m v . L a s o s p e n s i o n e d e f i n i t i v a è p e r m e s s a s o l o s e t e c n i c a m e n t e i m p o s s i b i l e l i m i t a r e i l f l u s s o o i n c a s o d i m o r o s i t à m o l t o e l e v a t a e p r o t r a t t a . L e u t e n z e c h e b e n e f i c i a n o d e l b o n u s s o c i a l e i d r i c o n o n p o s s o n o s u b i r e l a s o s p e n s i o n e d e l l a f o r n i t u r a , c o m e a n c h e l e u t e n z e a ‘ u s o p u b b l i c o n o n d i s a l i m e n t a b i l e ’ q u a l i , a d e s e m p i o , s c u o l e , o s p e d a l i , s t r u t t u r e m i l i t a r i o d i v i g i l a n z a , c a r c e r i , b o c c h e a n t i n c e n d i o . U n a v o l t a s a l d a t o i l d e b i t o , i l c l i e n t e h a d i r i t t o a l l a r i a t t i v a z i o n e o r i m o z i o n e d e l l i m i t a t o r e e n t r o t e m p i s t i c h e d e f i n i t e e r i s t r e t t e ( d i s o l i t o e n t r o u n o o d u e g i o r n i l a v o r a t i v i d a l l a r i c e z i o n e d e l l a r i c h i e s t a d a p a r t e d e l v e n d i t o r e / g e s t o r e ) , c o n c o s t i s t a n d a r d i z z a t i d a A r e r a .