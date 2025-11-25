R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a r t i g i a n a t o e l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e c o s t i t u i s c o n o s e t t o r i s t r a t e g i c i d e l l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e e f u n g o n o d a l e v a p e r l o s v i l u p p o d e l s i s t e m a P a e s e . L a c a p a c i t à d i a d a t t a m e n t o d e l l e p i c c o l e i m p r e s e e d e g l i a r t i g i a n i , l a l o r o f l e s s i b i l i t à , l a c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e , s o n o c a r a t t e r i s t i c h e c h e f a v o r i s c o n o l ’ i n c r e m e n t o d i v a l o r e d e l l e f i l i e r e p r o d u t t i v e . L ’ i m p r e n d i t o r i a l i t à a r t i g i a n a è u n s i g n i f i c a t i v o v e i c o l o d i c o e s i o n e s o c i a l e , a g e n d o d a c a t a l i z z a t o r e s o p r a t t u t t o p e r l e a r e e s o g g e t t e a p r o g r e s s i v i f e n o m e n i d i s p o p o l a m e n t o " . L o s c r i v e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a l p r e s i d e n t e d i C o n f a r t i g i a n a t o i m p r e s e , M a r c o G r a n e l l i , i n o c c a s i o n e d e l l ' a s s e m b l e a a n n u a l e . " L a t r a d i z i o n e p r o d u t t i v a i t a l i a n a , v e i c o l o e s s e n z i a l e d i a f f e r m a z i o n e d e l M a d e i n I t a l y n e l m o n d o , t r o v a , n e l l ’ a r t i g i a n a t o , i l p r i m o b a n c o d i p r o v a . L ’ a r t i g i a n a t o - p r o s e g u e i l C a p o d e l l o S t a t o - è d u n q u e u n p a t r i m o n i o d i v a l o r i e c o m p e t e n z e d a s o s t e n e r e , d a t u t e l a r e p e r p o t e r t r a s m e t t e r e a l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i u n m o d e l l o v i r t u o s o e d i e c c e l l e n z a d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o n a z i o n a l e " .