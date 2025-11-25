R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a L i v e C o m m u n i c a t i o n W e e k , a t t r a v e r s o i s u o i d u e p r e m i — u n o i t a l i a n o e u n o m o n d i a l e , i l B e a I t a l i a e i l B e a W o r l d — r a p p r e s e n t a l a c o m u n i c a z i o n e d e l l e a z i e n d e e d e l l e a g e n z i e c h e f a n n o d e g l i e v e n t i u n a v e r a e p r o p r i a i n d u s t r i a " . C o s ì S a l v a t o r e S a g o n e , p r e s i d e n t e d i A d c G r o u p , i n t e r v e n e n d o a l l a s e r a t a d e d i c a t a a l l a X X I I E d i z i o n e d e l B e a I t a l i a , a l l a s e r a t a c o n c l u s i v a d e l l a X X I I e d i z i o n e d e l B e a I t a l i a , a l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d i R o m a . " C e n t i n a i a d i a g e n z i e p r e s e n t a n o i p r o p r i p r o g e t t i , g i u d i c a t i d a g i u r i e c o m p o s t e d a b r a n d d i t u t t i i s e t t o r i m e r c e o l o g i c i , c h e e s p r i m o n o l a p o t e n z a i n d u s t r i a l e d e g l i e v e n t i " . S a g o n e h a d e f i n i t o g l i e v e n t i " u n m o t o r e d i s v i l u p p o d e l l ’ e c o n o m i a e d i p r o m o z i o n e d e l M a d e i n I t a l y n e l m o n d o " , r i c o r d a n d o l e p r o f e s s i o n a l i t à i m p i e g a t e n e i g r a n d i a p p u n t a m e n t i i n t e r n a z i o n a l i . " C e l e b r i a m o i m i g l i o r i e v e n t i d e l l ’ a n n o e u n ’ i n d u s t r i a c h e c r e s c e a r i t m i m o l t o i n t e r e s s a n t i , a d u e c i f r e " , h a c o n c l u s o .