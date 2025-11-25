R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e a b b i a m o f a t t o , p o r t a n d o p e r t r e a n n i c o n s e c u t i v i q u e s t o a p p u n t a m e n t o a R o m a , h a g a r a n t i t o a l l a n o s t r a c i t t à c h e l e p i ù g r a n d i a z i e n d e c h e o r g a n i z z a n o g r a n d i e v e n t i , i n s i e m e a l l e a z i e n d e a l i v e l l o m o n d i a l e , v e n i s s e r o q u i p e r c a p i r e q u a n t o a b b i a m o d e c i s o d i i n v e s t i r e s u a p p u n t a m e n t i c h e — d a i c o n c e r t i a l l a m u s i c a , d a l c o r p o r a t e a i c o n g r e s s i — c o n t r i b u i s c o n o a c r e a r e r i c c h e z z a a R o m a " . C o s ì A l e s s a n d r o O n o r a t o , a s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a C a p i t a l e , i n t e r v e n e n d o a l l a s e r a t a d e d i c a t a a l l a X X I I E d i z i o n e d e l B e a I t a l i a , a l l ' A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d i R o m a . " I g r a n d i e v e n t i c o n c e r t i s t i c i , d e l l a m o d a , d e l l ’ a r t e e d e l l o s p o r t h a n n o t r a s f o r m a t o l a p e r m a n e n z a m e d i a d e i t u r i s t i , c h e p e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a è p a s s a t a d a 2 , 3 g i o r n i a 4 g i o r n i . L ’ i m m a g i n e d i R o m a è t o r n a t a a e s s e r e c o m p e t i t i v a e s o p r a t t u t t o c o n t e m p o r a n e a " .