Roma, 21 nov.(Adnkronos) - "Per il secondo anno consecutivo abbiamo vinto il Gran Prix del Best Event Awards e questanno siamo anche Agenzia dellanno. È una grandissima soddisfazione, dedicata alle nostre risorse e ai nostri talenti". Così Marco Jannarelli, presidente di Next Group, intervenendo alla serata dedicata alla XXII Edizione del Bea Italia, allAuditorium Parco della Musica di Roma. "Un ringraziamento va al cliente Ferrari: levento di Amalfi è stato particolarmente emozionante, perché abbiamo dovuto creare una location su un molo con i suoi frangiflutti". Jannarelli ha ricordato i quarantanni in arrivo per Next e il ruolo delle nuove generazioni "nel passaggio generazionale che porterà altri successi". Ha annunciato inoltre lapertura del primo ufficio allestero a Riad e "a breve anche a Città del Messico", per "esportare creatività e know-how internazionale".