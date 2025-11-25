R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e a b b i a m o p r e s e n t a t o o g g i è i l 2 1 º M o n i t o r s u g l i e v e n t i e l a l i v e c o m m u n i c a t i o n i n I t a l i a . A b b i a m o i n t e r v i s t a t o p i ù d i 3 2 0 a z i e n d e c h e i n v e s t o n o i n c o m u n i c a z i o n e e c h e c i h a n n o r a c c o n t a t o s e e q u a n t o s t a n n o i n v e s t e n d o n e g l i e v e n t i . G l i u l t i m i a n n i h a n n o s e g n a t o u n a c r e s c i t a s e m p r e a d u e c i f r e e a n c h e q u e s t ’ a n n o r e g i s t r i a m o u n i n c r e m e n t o s u p e r i o r e a l 1 0 % , n e l l o s p e c i f i c o d e l 1 2 , 2 % . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e i l m e r c a t o c o m p l e s s i v o i n I t a l i a è a r r i v a t o a 1 . 1 2 3 m i l i o n i d i e u r o " . C o s ì C o s i m o F i n z i , d i r e t t o r e d i A s t r a R i c e r c h e , i n t e r v e n e n d o a l l a s e r a t a d e d i c a t a a l l a X X I I E d i z i o n e d e l B e a I t a l i a , a l l a s e r a t a c o n c l u s i v a d e l l a X X I I e d i z i o n e d e l B e a I t a l i a , a l l ' A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d i R o m a . " C r e s c o n o i n p a r t i c o l a r e g l i e v e n t i i n t e r n i a l l e a z i e n d e , g r a z i e s o p r a t t u t t o a l c o n t r i b u t o d e g l i e v e n t i f o r m a t i v i . A u m e n t a n o g l i e v e n t i B 2 B , m e n t r e g l i e v e n t i c o n s u m e r m o s t r a n o u n a s o s t a n z i a l e s t a b i l i t à " . F i n z i s o t t o l i n e a a n c h e l e t e n d e n z e p e r i l p r o s s i m o a n n o : " L e p a r o l e c h i a v e s o n o d u e : c r e a t i v i t à d a u n a p a r t e e a s p e t t o d i g i t a l e d a l l ’ a l t r a , s o p r a t t u t t o g r a z i e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . Q u a n t o a i c r i t e r i E s g , " l e a z i e n d e s o n o s e m p r e p i ù a t t e n t e : c i r c a d u e t e r z i a t t r i b u i s c o n o i n f a s e d i g a r a u n v a n t a g g i o a c h i m o s t r a b u o n e p e r f o r m a n c e " . I n f i n e , l o s g u a r d o a M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 : " H a g i à g e n e r a t o u n n u m e r o s i g n i f i c a t i v o d i e v e n t i e p o t r à c o i n v o l g e r e p i ù d e l 5 5 % d e l l e a z i e n d e i n t e r v i s t a t e " .