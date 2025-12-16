( A d n k r o n o s ) - C o m u n i c a r e è o r m a i u n a t t o s t r a t e g i c o , m a i l r i s c h i o è f a r l o t r o p p o . L a q u a r t a e d i z i o n e d e l l ’ i n d a g i n e “ L e a d e r d e l l a c o m u n i c a z i o n e ” , r e a l i z z a t a d a E Y i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S W G , f o t o g r a f a u n a f u n z i o n e m a t u r a , c e n t r a l e n e l l e a z i e n d e i t a l i a n e , m a c h i a m a t a a u n a n u o v a r e s p o n s a b i l i t à : s e l e z i o n a r e , d a r e s e n s o , c o s t r u i r e r e p u t a z i o n e . N o n m o l t i p l i c a r e m e s s a g g i , b e n s ì p r o g e t t a r e a r c h i t e t t u r e c o m u n i c a t i v e c a p a c i d i d i s t i n g u e r s i n e l r u m o r e . L o s t u d i o , c o n d o t t o t r a i l 4 e i l 1 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 s u 4 5 r e s p o n s a b i l i d e l l a c o m u n i c a z i o n e d i g r a n d i a z i e n d e n a z i o n a l i e m u l t i n a z i o n a l i , r e s t i t u i s c e u n d a t o n e t t o : p e r i l 9 8 % d e g l i i n t e r v i s t a t i l a c o m u n i c a z i o n e è o g g i r i l e v a n t e o s t r a t e g i c a e a l t r e t t a n t o i n t e g r a t a n e l l ’ e c o s i s t e m a a z i e n d a l e , c o n u n a c r e s c i t a d i 1 1 p u n t i p e r c e n t u a l i r i s p e t t o a l 2 0 2 4 . L a p r i o r i t à d e l l a c o m u n i c a z i o n e e s t e r n a è o r m a i c h i a r a . I l 6 5 % d e i r e s p o n s a b i l i i n d i c a l a c o s t r u z i o n e e l a t u t e l a d e l l a r e p u t a z i o n e c o m e o b i e t t i v o p r i n c i p a l e , m o l t o d i s t a n z i a t a d a l l a p r o m o z i o n e d i p r o d o t t i e s e r v i z i ( 2 3 % ) e d a l l a g e s t i o n e d e l l e r e l a z i o n i ( 1 2 % ) . I n u n c o n t e s t o c o m p l e s s o e i n s t a b i l e , l a r e p u t a z i o n e e m e r g e c o m e v e r a “ m o n e t a d i s c a m b i o ” , c a p a c e d i c o s t r u i r e f i d u c i a e o r i e n t a r e l e d e c i s i o n i d i s t a k e h o l d e r e p u b b l i c i . “ L a c o m u n i c a z i o n e n o n è p i ù u n s e m p l i c e a t t o d i v i s i b i l i t à , m a u n v e r o e s e r c i z i o d i p r o g e t t o ” , s p i e g a A l e s s a n d r o V a n o n i , d i r e t t o r e B r a n d , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s d i E Y I t a l i a . “ C o s t r u i r e r e p u t a z i o n e r i c h i e d e s c e l t e c o e r e n t i , q u a l i t à n e i c o n t e n u t i e c a p a c i t à d i c o m p r e n d e r e i l c o n t e s t o ” . A c c a n t o a l l a c e n t r a l i t à d e l l a f u n z i o n e , e m e r g e p e r ò u n r i s c h i o s e m p r e p i ù a v v e r t i t o : q u e l l o d e l l ’ o v e r l o a d c o m u n i c a t i v o . I l 5 6 % d e g l i i n t e r v i s t a t i r i t i e n e c h e o g g i s i c o m u n i c h i t r o p p o , m e n t r e s o l o i l 2 3 % v e d e u n e q u i l i b r i o t r a q u a n t i t à d i m e s s a g g i e v a l o r e g e n e r a t o . I n q u e s t o s c e n a r i o , l a q u a l i t à p i ù r i c e r c a t a d i v e n t a l a d i s t i n t i v i t à ( 5 6 % ) , s e g u i t a d a l c o i n v o l g i m e n t o d e g l i s t a k e h o l d e r ( 3 0 % ) e d a l l a t e m p e s t i v i t à ( 1 4 % ) . I l f u t u r o , p e r q u a s i u n r e s p o n s a b i l e s u d u e ( 4 8 % ) , n o n è n e l l a c o p e r t u r a t o t a l e d e i c a n a l i , m a i n u n a c o m u n i c a z i o n e f o c a l i z z a t a s u l m e s s a g g i o , c o n u n a c h i a r a p r i o r i t i z z a z i o n e d e i c o n t e n u t i e d e i p u b b l i c i . L ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s i c o n f e r m a u n o d e g l i s n o d i c e n t r a l i d e l l a t r a s f o r m a z i o n e . L ’ 8 7 % d e l l e a z i e n d e u t i l i z z a o s t a s p e r i m e n t a n d o s o l u z i o n i d i A i n e l l a c o m u n i c a z i o n e , i n f o r t e c r e s c i t a r i s p e t t o a l l a “ f i d u c i a p o t e n z i a l e ” r e g i s t r a t a n e l 2 0 2 4 . L e a p p l i c a z i o n i p i ù d i f f u s e r i g u a r d a n o l a g e n e r a z i o n e a u t o m a t i c a d i c o n t e n u t i ( 7 4 % ) , l ’ a u t o m a z i o n e d i t a s k o p e r a t i v i c o m e r a s s e g n e s t a m p a e r e p o r t i s t i c a ( 6 7 % ) e l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e i m e s s a g g i ( 5 1 % ) . M a a l l e o p p o r t u n i t à s i a f f i a n c a n o t i m o r i c o n c r e t i : p e r d i t a d i o r i g i n a l i t à ( 6 7 % ) , a u m e n t o d e i c o m u n i c a t o r i i m p r o v v i s a t i ( 6 1 % ) e p u b b l i c a z i o n e d i c o n t e n u t i s e n z a a d e g u a t a s u p e r v i s i o n e ( 5 8 % ) . P e r q u e s t o , s e c o n d o i l e a d e r d e l l a c o m u n i c a z i o n e , l a t e c n o l o g i a v a g o v e r n a t a , n o n s u b i t a . L a r i s p o s t a n o n è l ’ a u m e n t o d e i b u d g e t , c h e n e s s u n o i n d i c a c o m e p r i o r i t a r i o , m a l ’ i n v e s t i m e n t o s u l l e c o m p e t e n z e . I l 5 1 % d e g l i i n t e r v i s t a t i s o t t o l i n e a l a n e c e s s i t à d i s v i l u p p a r e p r o f i l i t r a s v e r s a l i , c a p a c i d i c o n i u g a r e c o m p e t e n z e t e c n o l o g i c h e e u m a n i s t i c h e . S e g u o n o u n a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e c o n i l b u s i n e s s ( 2 2 % ) e u n a p i ù p r o f o n d a c o n o s c e n z a d e l c o n t e s t o s o c i o e c o n o m i c o ( 1 7 % ) . P e n s i e r o c r i t i c o , c r e a t i v i t à e f l e s s i b i l i t à e m e r g o n o c o m e l e v e r e b a r r i e r e c o n t r o l ’ o m o l o g a z i o n e d e i m e s s a g g i . “ N o n s e r v e m o l t i p l i c a r e ” , c o n c l u d e V a n o n i , “ s e r v e s e l e z i o n a r e c o n c o g n i z i o n e d i c a u s a . L ’ a r c h i t e t t u r a d e l l a c o m u n i c a z i o n e è l a r i s p o s t a : c o s t r u i r e b e n e d o p o a v e r c o m p r e s o i l c o n t e s t o , d o t a n d o i m e s s a g g i d i s i g n i f i c a t o e s c o p o ”