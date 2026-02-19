R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o i n c o n t r o m i f a m o l t o p i a c e r e , a n c h e n e l l ’ o t t i c a ” d e l c o n f r o n t o “ s u l l a l e g g e d e l l a M o n t a g n a , c h e s t a f a c e n d o s t o r c e r e i l n a s o a p a r e c c h i s i n d a c i , o l t r e c h e a m e . O g g i , q u i , h o t r o v a t o p a r e c c h i s p u n t i e p a r l a n d o c o n a l t r i s i n d a c i v e d o c h e s i a m o d ' a c c o r d o : n o n è u n a l e g g e g i u s t a " . C o s ì D o m e n i c o G i a n g i o r d a n o , s i n d a c o d i R o c c a s c a l e g n a , i n p r o v i n c i a d i C h i e t i , a g l i S t a t i g e n e r a l i d e i p i c c o l i c o m u n i , i n s v o l g i m e n t o f i n o a l 2 0 f e b b r a i o p r e s s o i l C e n t r o C o n g r e s s i l a N u v o l a a R o m a . " H o l o t t a t o p e r 1 4 a n n i p e r t r a s f o r m a r e i l m i o p a e s e d a u n p i c c o l o p a e s e c h e a v e v a 5 . 0 0 0 t u r i s t i a l l ' a n n o , a d u n o c h e n e h a 4 5 m i l a . A b b i a m o l o t t a t o , a b b i a m o m a n t e n u t o l e s c u o l e , c h e s o n o l a s p i n a d o r s a l e d e i n o s t r i p a e s i . C h i i n v e s t e n e i p i c c o l i c e n t r i s o n o c o l o r o c h e v o g l i o n o r e s t a r c i - p r o s e g u e - Q u e s t i i n c o n t r i d e v o n o a v v e n i r e s e m p r e p i ù s p e s s o p e r c h é c o s ì s i i n c o n t r a n o a n c h e l e i d e e " . " Q u e s t e l e g g i a n d r e b b e r o s c r i t t e " i n s e g u i t o a d u n " c o n f r o n t o c o n i t e r r i t o r i . Q u e s t a d i c e r t o è u n a l e g g e s c r i t t a s o p r a t t u t t o p e r l e A l p i e n o n p e r g l i A p p e n n i n i , d o v e n o n a b b i a m o g r a n d i c i m e m a a b b i a m o a r e e c o l l i n a r i d i s a g i a t e , d o v e è d i f f i c i l e m a n t e n e r e l e s c u o l e e d o v e n o n a b b i a m o o s p e d a l i v i c i n i - a g g i u n g e i l p r i m o c i t t a d i n o d i R o c c a s c a l e g n a - d o b b i a m o s c r i v e r e l e l e g g i a v v i c i n a n d o c i a i t e r r i t o r i , s i d e v e v e n i r e a v e d e r e i l l i v e l l o d i v i t a , p e r c h é l o s p o p o l a m e n t o s t a a v v e n e n d o d a p p e r t u t t o e s o p r a t t u t t o d a n o i " .