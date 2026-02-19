R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " È i m p o r t a n t e l a p r e s e n z a a q u e s t o e v e n t o d e c i s i v o o r g a n i z z a t o . C o n i l p r o g e t t o ' p i c c o l i C o m u n i ' c i h a i n f a t t i d a t o l a p o s s i b i l i t à d i p o t e r i n t e r v e n i r e i n s e t t o r i d i c u i , a l t r i m e n t i , d a s o l i n o n c i s a r e m m o m a i p o t u t i o c c u p a r e . G r a z i e a d A n c i s i a m o s t a t i m e s s i n e l l e c o n d i z i o n i d i p o t e r o p e r a r e . I l C o m u n e d i C a s a l b o r e h a d e l i b e r a t o d i a p r i r e l ’ u f f i c i o E u r o p a , d e l q u a l e o r a s t i a m o s t r u t t u r a n d o l a s e d e f i s i c a : u n u f f i c i o a d i s p o s i z i o n e d e l l a c i t t a d i n a n z a c h e f a c c i a d a i n t e r m e d i a t o r e t r a E u r o p a e p i c c o l i C o m u n i ” . L o h a d e t t o E m i l i o S a l v a t o r e , s i n d a c o d i C a s a l b o r e , i n p r o v i n c i a d i A v e l l i n o , a g l i S t a t i g e n e r a l i d e i p i c c o l i c o m u n i , i n s v o l g i m e n t o f i n o a l 2 0 f e b b r a i o p r e s s o i l C e n t r o C o n g r e s s i l a N u v o l a a R o m a . E s s e r e i l s i n d a c o d i u n p i c c o l o c o m u n e , s p i e g a S a l v a t o r e , p o r t a c o n s é " m o l t e c r i t i c i t à p e r c h é a b b i a m o l e s t e s s e p r o b l e m a t i c h e , i n c o m b e n z e e r e s p o n s a b i l i t à d e i s i n d a c i d e i g r a n d i C o m u n i m a a b b i a m o p o c h e p o s s i b i l i t à d i a f f r o n t a r l e , s i a d a l p u n t o d i v i s t a d i b i l a n c i o c h e d i p e r s o n a l e " . " E s s e r e i n v e c e m e s s i n e l l e c o n d i z i o n i d i p o t e r i n t e r a g i r e c o n l ' E u r o p a , c h e è u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i m p o r t a n t e a n c h e p e r n o i , e n o n s o l o p e r i m i n i s t e r i - c o n c l u d e - c i p e r m e t t e d i a v e r e u n p o ’ d i o s s i g e n o i n p i ù p e r l a v o r a r e m e g l i o p e r l e n o s t r e c o m u n i t à " .