R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o c o n t e n t i d i a v e r o r g a n i z z a t o q u e s t a d u e g i o r n i q u i a l l a n u v o l a d e d i c a t a s o l o a i p i c c o l i c o m u n i , u n m o m e n t o d i i n c o n t r o i m p o r t a n t e . L ' A n c i l a v o r a p e r i C o m u n i e l o f a c o n a n c o r a m a g g i o r e i m p e g n o , d e t e r m i n a z i o n e e d e n e r g i a v e r s o l e r e a l t à p i ù p i c c o l e , c h e s o n o t a n t i s s i m e " . C o s ì V e r o n i c a N i c o t r a , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l ’ A n c i , l ' a s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e c o m u n i i t a l i a n i , i n t e r v e n e n d o a g l i S t a t i g e n e r a l i d e i p i c c o l i c o m u n i , i n s v o l g i m e n t o f i n o a l 2 0 f e b b r a i o p r e s s o i l C e n t r o C o n g r e s s i l a N u v o l a a R o m a . " N e l n o s t r o P a e s e s o n o c i r c a 5 6 0 0 i p i c c o l i c o m u n i " , d o v e h a d i m o r a " i l 1 6 % d e l l a n o s t r a p o p o l a z i o n e . Q u e s t i h a n n o b i s o g n o d i p i ù s u p p o r t o , s i a d i c a r a t t e r e t e c n i c o c h e i s t i t u z i o n a l e " .