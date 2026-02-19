R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S t a t i g e n e r a l i d e i p i c c o l i c o m u n i è u n e v e n t o m o l t o i m p o r t a n t e e l a g r a n d i s s i m a a f f l u e n z a o g g i d i m o s t r a c h e a n c o r a u n a v o l t a A n c i n a z i o n a l e h a c o l t o n e l s e g n o . A t t r a v e r s o q u e s t o p r o g e t t o a b b i a m o r a f f o r z a t o , s u l l e t e m a t i c h e c h e s a r a n n o o g g e t t o d i l a b o r a t o r i s p e c i f i c i , l a c a p a c i t à a m m i n i s t r a t i v a d e i p i c c o l i c o m u n i " . C o s ì S t e f a n i a D o t a , v i c e s e g r e t a r i o g e n e r a l e d i A n c i n a z i o n a l e , a g l i S t a t i g e n e r a l i d e i p i c c o l i c o m u n i , i n s v o l g i m e n t o f i n o a l 2 0 f e b b r a i o p r e s s o i l C e n t r o C o n g r e s s i L a N u v o l a d i R o m a , d u e g i o r n a t e d i c o n f r o n t o d e d i c a t e a l l a c a p a c i t à a m m i n i s t r a t i v a e a l l e s f i d e q u o t i d i a n e d e g l i e n t i d i m i n o r e d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a . D o t a h a s o t t o l i n e a t o c o m e l e r e a l t à p i ù p i c c o l e a b b i a n o n e c e s s i t à m a g g i o r i d i s t r u m e n t i o p e r a t i v i e c o m p e t e n z e : " L e p i c c o l e r e a l t à h a n n o p i ù b i s o g n o d i u n r a f f o r z a m e n t o d e l l a p r o p r i a c a p a c i t à d i a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a . A n c i n a z i o n a l e h a f a t t o u n o s f o r z o e n o r m e i n s i e m e a l D i p a r t i m e n t o d e l l a F u n z i o n e p u b b l i c a , t e n t a n d o , a t t r a v e r s o l a b o r a t o r i s u l c a m p o , d i a s s i s t e r e e a c c o m p a g n a r e i p i c c o l i c o m u n i c h e h a n n o a d e r i t o a l p r o g e t t o n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p e r i l o r o e n t i " . T r a g l i e s e m p i c o n c r e t i c i t a t i , q u e l l o r e l a t i v o a l l a g e s t i o n e d e l p e r s o n a l e . " P e n s o a l l a p o s s i b i l i t à d i a t t u a r e u n a c o n t r a t t a z i o n e d e c e n t r a t a i n t e g r a t i v a c h e d a a n n i n o n v e n i v a f a t t a , p r o p r i o p e r m a n c a n z a d i c a p a c i t à a m m i n i s t r a t i v a o d i f i g u r e c h i a v e c o m e i l s e g r e t a r i o c o m u n a l e . S u q u e s t o l ’ A n c i , a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a p o l i t i c o - i s t i t u z i o n a l e e a t t r a v e r s o p r o p o s t e n o r m a t i v e , s t a t e n t a n d o d i v a l o r i z z a r n e i l r u o l o e l a c o m p e t e n z a p r o f e s s i o n a l e a l l ’ i n t e r n o d i q u e s t e p i c c o l e r e a l t à " . S e c o n d o l a v i c e s e g r e t a r i a g e n e r a l e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e d e i C o m u n i , l ’ i n i z i a t i v a r i e n t r a i n u n a s t r a t e g i a p i ù a m p i a d i s o s t e g n o a i t e r r i t o r i m i n o r i : " È u n e v e n t o c h e s i i n s e r i s c e n e l s o l c o d i t u t t a l ’ a z i o n e p o l i t i c a e i s t i t u z i o n a l e c h e A n c i h a d e d i c a t o , d e d i c a e d e d i c h e r à s e m p r e a i p i c c o l i c o m u n i e a l l e r e a l t à m i n o r i " .